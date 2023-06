Российская компания купила права на новый фильм Хаяо Миядзаки

https://ria.ru/20230620/kino-1879312558.html

Российская компания "Русский репортаж" приобрела права на новый мультфильм Хаяо Миядзаки, сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:41

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российская компания "Русский репортаж" приобрела права на новый мультфильм Хаяо Миядзаки, сообщили в пресс-службе организации.Рабочее название картины — "How do you live?" ("Kimi wa dou ikiru ka?"). Миядзаки работает над лентой с 2016 года. В объявлении отметили, что пока это самый крупный проект японской студии Ghibli."И он станет последней картиной 82-летнего Миядзаки", — пояснили в пресс-службе.Детали сюжета пока не раскрываются. Дату российской премьеры назовут позже.Миядзаки известен по проектам "Унесенные призраками", "Ходячий замок", "Мой сосед Тоторо", "Ветер крепчает" и другим шедеврам анимации.Ранее сообщалось, что китайская корпорация Jetsen Huashi Wangju купила права на показ российских "Фиксиков".

