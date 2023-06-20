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Российская компания купила права на новый фильм Хаяо Миядзаки
Российская компания купила права на новый фильм Хаяо Миядзаки - РИА Новости, 20.06.2023
Российская компания купила права на новый фильм Хаяо Миядзаки
Российская компания "Русский репортаж" приобрела права на новый мультфильм Хаяо Миядзаки, сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:41
2023-06-20T12:41
2023-06-20T17:08
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хаяо миядзаки
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российская компания "Русский репортаж" приобрела права на новый мультфильм Хаяо Миядзаки, сообщили в пресс-службе организации.Рабочее название картины — "How do you live?" ("Kimi wa dou ikiru ka?"). Миядзаки работает над лентой с 2016 года. В объявлении отметили, что пока это самый крупный проект японской студии Ghibli."И он станет последней картиной 82-летнего Миядзаки", — пояснили в пресс-службе.Детали сюжета пока не раскрываются. Дату российской премьеры назовут позже.Миядзаки известен по проектам "Унесенные призраками", "Ходячий замок", "Мой сосед Тоторо", "Ветер крепчает" и другим шедеврам анимации.Ранее сообщалось, что китайская корпорация Jetsen Huashi Wangju купила права на показ российских "Фиксиков".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, хаяо миядзаки
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Хаяо Миядзаки
Российская компания купила права на новый фильм Хаяо Миядзаки
Новый мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки выйдет в российский прокат
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российская компания "Русский репортаж" приобрела права на новый мультфильм Хаяо Миядзаки, сообщили в пресс-службе организации.
Рабочее название картины — "How do you live?" ("Kimi wa dou ikiru ka?"). Миядзаки работает над лентой с 2016 года. В объявлении отметили, что пока это самый крупный проект японской студии Ghibli.
«
"И он станет последней картиной 82-летнего Миядзаки", — пояснили в пресс-службе.
Детали сюжета пока не раскрываются. Дату российской премьеры назовут позже.
Миядзаки известен по проектам "Унесенные призраками", "Ходячий замок", "Мой сосед Тоторо", "Ветер крепчает" и другим шедеврам анимации.
Ранее сообщалось
, что китайская корпорация Jetsen Huashi Wangju купила права на показ российских "Фиксиков".
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