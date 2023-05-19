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Китайская корпорация купила права на показ "Фиксиков" - РИА Новости, 19.05.2023
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Культура
 
16:29 19.05.2023 (обновлено: 23:23 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/multfilm-1872963485.html
Китайская корпорация купила права на показ "Фиксиков"
Китайская корпорация купила права на показ "Фиксиков" - РИА Новости, 19.05.2023
Китайская корпорация купила права на показ "Фиксиков"
Корпорация Jetsen Huashi Wangju заключила соглашение на дистрибуцию и продвижение пятого сезона "Фиксиков" в Китае, сообщает пресс-служба ГК "Рики". РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:29
2023-05-19T23:23
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Корпорация Jetsen Huashi Wangju заключила соглашение на дистрибуцию и продвижение пятого сезона "Фиксиков" в Китае, сообщает пресс-служба ГК "Рики". Дубляж новых эпизодов начнется до конца года. Премьерные показы пройдут в 2024 году. Планируется, что "Фиксики" будут в эфирах на собственных каналах корпорации (среди них Huashi TV), а также на других платформах, в том числе на Tencent. Премьера мультипликационного сериала "Фиксики" состоялась в 2010 году. Шоу создали по мотивам повести Эдуарда Успенского "Гарантийные человечки". Главные герои — крошечные антропоморфные создания. Они живут в различных гаджетах и содержат технику в порядке. Ранее сообщалось об открытии выставки к 110-летию российской анимации.
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новости культуры, китай, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Китай, Кино и сериалы, что посмотреть
Китайская корпорация купила права на показ "Фиксиков"

Китайская корпорация Jetsen Huashi Wangju купила права на показ российских "Фиксиков"

© Продюсерская компания "Аэроплан"Кадр из мультфильма "Фиксики"
Кадр из мультфильма Фиксики
© Продюсерская компания "Аэроплан"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Корпорация Jetsen Huashi Wangju заключила соглашение на дистрибуцию и продвижение пятого сезона "Фиксиков" в Китае, сообщает пресс-служба ГК "Рики".
Дубляж новых эпизодов начнется до конца года. Премьерные показы пройдут в 2024 году.
Планируется, что "Фиксики" будут в эфирах на собственных каналах корпорации (среди них Huashi TV), а также на других платформах, в том числе на Tencent.
Премьера мультипликационного сериала "Фиксики" состоялась в 2010 году. Шоу создали по мотивам повести Эдуарда Успенского "Гарантийные человечки". Главные герои — крошечные антропоморфные создания. Они живут в различных гаджетах и содержат технику в порядке.
Ранее сообщалось об открытии выставки к 110-летию российской анимации.
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