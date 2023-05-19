https://ria.ru/20230519/multfilm-1872963485.html

Китайская корпорация купила права на показ "Фиксиков"

Китайская корпорация купила права на показ "Фиксиков" - РИА Новости, 19.05.2023

Китайская корпорация купила права на показ "Фиксиков"

Корпорация Jetsen Huashi Wangju заключила соглашение на дистрибуцию и продвижение пятого сезона "Фиксиков" в Китае, сообщает пресс-служба ГК "Рики". РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:29

2023-05-19T16:29

2023-05-19T23:23

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Корпорация Jetsen Huashi Wangju заключила соглашение на дистрибуцию и продвижение пятого сезона "Фиксиков" в Китае, сообщает пресс-служба ГК "Рики". Дубляж новых эпизодов начнется до конца года. Премьерные показы пройдут в 2024 году. Планируется, что "Фиксики" будут в эфирах на собственных каналах корпорации (среди них Huashi TV), а также на других платформах, в том числе на Tencent. Премьера мультипликационного сериала "Фиксики" состоялась в 2010 году. Шоу создали по мотивам повести Эдуарда Успенского "Гарантийные человечки". Главные герои — крошечные антропоморфные создания. Они живут в различных гаджетах и содержат технику в порядке. Ранее сообщалось об открытии выставки к 110-летию российской анимации.

https://ria.ru/20230512/kino-1871346444.html

китай

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, китай, кино и сериалы, что посмотреть