https://ria.ru/20230519/multfilm-1872963485.html
Китайская корпорация купила права на показ "Фиксиков"
Китайская корпорация купила права на показ "Фиксиков" - РИА Новости, 19.05.2023
Китайская корпорация купила права на показ "Фиксиков"
Корпорация Jetsen Huashi Wangju заключила соглашение на дистрибуцию и продвижение пятого сезона "Фиксиков" в Китае, сообщает пресс-служба ГК "Рики". РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:29
2023-05-19T16:29
2023-05-19T23:23
культура
новости культуры
китай
кино и сериалы
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151051/99/1510519977_0:26:1037:609_1920x0_80_0_0_6592ce35d75082e067b0a613bbe86878.png
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Корпорация Jetsen Huashi Wangju заключила соглашение на дистрибуцию и продвижение пятого сезона "Фиксиков" в Китае, сообщает пресс-служба ГК "Рики". Дубляж новых эпизодов начнется до конца года. Премьерные показы пройдут в 2024 году. Планируется, что "Фиксики" будут в эфирах на собственных каналах корпорации (среди них Huashi TV), а также на других платформах, в том числе на Tencent. Премьера мультипликационного сериала "Фиксики" состоялась в 2010 году. Шоу создали по мотивам повести Эдуарда Успенского "Гарантийные человечки". Главные герои — крошечные антропоморфные создания. Они живут в различных гаджетах и содержат технику в порядке. Ранее сообщалось об открытии выставки к 110-летию российской анимации.
https://ria.ru/20230512/kino-1871346444.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151051/99/1510519977_94:0:941:635_1920x0_80_0_0_941cdc5dbfd4cd63aa1276d389860d95.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, китай, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Китай, Кино и сериалы, что посмотреть
Китайская корпорация купила права на показ "Фиксиков"
Китайская корпорация Jetsen Huashi Wangju купила права на показ российских "Фиксиков"
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Корпорация Jetsen Huashi Wangju заключила соглашение на дистрибуцию и продвижение пятого сезона "Фиксиков" в Китае, сообщает пресс-служба ГК "Рики".
Дубляж новых эпизодов начнется до конца года. Премьерные показы пройдут в 2024 году.
Планируется, что "Фиксики" будут в эфирах на собственных каналах корпорации (среди них Huashi TV), а также на других платформах, в том числе на Tencent.
Премьера мультипликационного сериала "Фиксики" состоялась в 2010 году. Шоу создали по мотивам повести Эдуарда Успенского "Гарантийные человечки". Главные герои — крошечные антропоморфные создания. Они живут в различных гаджетах и содержат технику в порядке.
Ранее сообщалось
об открытии выставки к 110-летию российской анимации.
"Чебурашка" попал в топ-20 мирового кинопроката