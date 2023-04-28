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На ВДНХ открылась выставка к 110-летию российской анимации - РИА Новости, 28.04.2023
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Культура
 
16:22 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/vystavka-1868495363.html
На ВДНХ открылась выставка к 110-летию российской анимации
На ВДНХ открылась выставка к 110-летию российской анимации - РИА Новости, 28.04.2023
На ВДНХ открылась выставка к 110-летию российской анимации
В Центре "Космонавтика и авиация" открылась выставка "Жить дружно!" к 110-летию российской анимации, сообщает Министерство культуры РФ и пресс-служба ВДНХ. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:22
2023-04-28T16:22
культура
новости культуры
выставки
куда сходить
кино и сериалы
союзмультфильм
вднх
центр "космонавтика и авиация"
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Центре "Космонавтика и авиация" открылась выставка "Жить дружно!" к 110-летию российской анимации, сообщает Министерство культуры РФ и пресс-служба ВДНХ. Гости увидят эскизы, артефакты и декорации из легендарных проектов. Например, узнают, как выглядели Пятачок и Дядя Федор на первых набросках, какого роста были игровые куклы Чебурашки и персонажей из "38 попугаев".Выставка построена по хронологическому принципу. Первый зал посвятили пионеру анимации Владиславу Старевичу. "Он первым в мире начал создавать кукольные мультипликационные фильмы. Уолт Дисней восхищался его "Веселыми сценками из жизни животных", "Прекрасной Люканидой", — рассказывают в пресс-службе ВДНХ. Есть в экспозиции и работы Александра Петрова, получившего "Оскар" за короткий метр "Старик и море". Он работает в технике "ожившей живописи". Рассказывают на выставке и о современной анимации. Ей посвящен один из разделов. Там транслируются вышедшие недавно проекты: "Три кота", "Смешарики", "Фиксики", "Простоквашино" и другие. Выставка "Жить дружно!" продлится до 1 октября 2023 года.
https://ria.ru/20230422/vystavka-1866871747.html
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новости культуры, выставки, куда сходить , кино и сериалы, союзмультфильм, вднх, центр "космонавтика и авиация", чебурашка, ввц, александр петров (актер), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Выставки, куда сходить , Кино и сериалы, Союзмультфильм, ВДНХ, Центр "Космонавтика и авиация", Чебурашка, ВВЦ, Александр Петров (актер), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
На ВДНХ открылась выставка к 110-летию российской анимации

На ВДНХ открылась выставка "Жить дружно!" к 110-летию российской анимации

© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХВыставка "Жить дружно!"
Выставка Жить дружно!
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Центре "Космонавтика и авиация" открылась выставка "Жить дружно!" к 110-летию российской анимации, сообщает Министерство культуры РФ и пресс-служба ВДНХ.
Гости увидят эскизы, артефакты и декорации из легендарных проектов. Например, узнают, как выглядели Пятачок и Дядя Федор на первых набросках, какого роста были игровые куклы Чебурашки и персонажей из "38 попугаев".
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХВыставка "Жить дружно!"
Выставка Жить дружно!
Выставка "Жить дружно!"
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХВыставка "Жить дружно!"
Выставка Жить дружно!
Выставка "Жить дружно!"
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ
2 из 2
Выставка "Жить дружно!"
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ
1 из 2
Выставка "Жить дружно!"
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ
2 из 2
Выставка построена по хронологическому принципу. Первый зал посвятили пионеру анимации Владиславу Старевичу.
"Он первым в мире начал создавать кукольные мультипликационные фильмы. Уолт Дисней восхищался его "Веселыми сценками из жизни животных", "Прекрасной Люканидой", — рассказывают в пресс-службе ВДНХ.
Есть в экспозиции и работы Александра Петрова, получившего "Оскар" за короткий метр "Старик и море". Он работает в технике "ожившей живописи".
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХВыставка "Жить дружно!"
Выставка Жить дружно!
Выставка "Жить дружно!"
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХВыставка "Жить дружно!"
Выставка Жить дружно!
Выставка "Жить дружно!"
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ
2 из 2
Выставка "Жить дружно!"
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ
1 из 2
Выставка "Жить дружно!"
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ
2 из 2
Рассказывают на выставке и о современной анимации. Ей посвящен один из разделов. Там транслируются вышедшие недавно проекты: "Три кота", "Смешарики", "Фиксики", "Простоквашино" и другие.
Выставка "Жить дружно!" продлится до 1 октября 2023 года.
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КультураНовости культурыВыставкикуда сходитьКино и сериалыСоюзмультфильмВДНХЦентр "Космонавтика и авиация"ЧебурашкаВВЦАлександр Петров (актер)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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