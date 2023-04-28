https://ria.ru/20230428/vystavka-1868495363.html

На ВДНХ открылась выставка к 110-летию российской анимации

На ВДНХ открылась выставка к 110-летию российской анимации - РИА Новости, 28.04.2023

На ВДНХ открылась выставка к 110-летию российской анимации

В Центре "Космонавтика и авиация" открылась выставка "Жить дружно!" к 110-летию российской анимации, сообщает Министерство культуры РФ и пресс-служба ВДНХ. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:22

2023-04-28T16:22

2023-04-28T16:22

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кино и сериалы

союзмультфильм

вднх

центр "космонавтика и авиация"

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Центре "Космонавтика и авиация" открылась выставка "Жить дружно!" к 110-летию российской анимации, сообщает Министерство культуры РФ и пресс-служба ВДНХ. Гости увидят эскизы, артефакты и декорации из легендарных проектов. Например, узнают, как выглядели Пятачок и Дядя Федор на первых набросках, какого роста были игровые куклы Чебурашки и персонажей из "38 попугаев".Выставка построена по хронологическому принципу. Первый зал посвятили пионеру анимации Владиславу Старевичу. "Он первым в мире начал создавать кукольные мультипликационные фильмы. Уолт Дисней восхищался его "Веселыми сценками из жизни животных", "Прекрасной Люканидой", — рассказывают в пресс-службе ВДНХ. Есть в экспозиции и работы Александра Петрова, получившего "Оскар" за короткий метр "Старик и море". Он работает в технике "ожившей живописи". Рассказывают на выставке и о современной анимации. Ей посвящен один из разделов. Там транслируются вышедшие недавно проекты: "Три кота", "Смешарики", "Фиксики", "Простоквашино" и другие. Выставка "Жить дружно!" продлится до 1 октября 2023 года.

https://ria.ru/20230422/vystavka-1866871747.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, куда сходить , кино и сериалы, союзмультфильм, вднх, центр "космонавтика и авиация", чебурашка, ввц, александр петров (актер), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)