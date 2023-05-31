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Равшана Куркова вновь стала матерью - РИА Новости, 31.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:06 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/znamenitosti-1875261143.html
Равшана Куркова вновь стала матерью
Равшана Куркова вновь стала матерью - РИА Новости, 31.05.2023
Равшана Куркова вновь стала матерью
Равшана Куркова стала матерью во второй раз. О пополнении звезда кино рассказала на своей странице в соцсети. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:06
2023-05-31T11:06
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Равшана Куркова стала матерью во второй раз. О пополнении звезда кино рассказала на своей странице в соцсети. В марте она родила дочь. Имя девочки 42-летняя актриса не раскрыла. В августе 2021 года стало известно о рождении первенца Курковой. Мальчика назвали Гаспаром. Его отец — бизнесмен Сергей Амарян. Ранее сообщалось о том, что в 79 лет отцом стал Роберт Де Ниро.
https://ria.ru/20230531/znamenitosti-1875245912.html
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новости культуры, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды
Равшана Куркова вновь стала матерью

Равшана Куркова стала матерью во второй раз

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Равшана Куркова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля
Актриса Равшана Куркова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Равшана Куркова стала матерью во второй раз. О пополнении звезда кино рассказала на своей странице в соцсети.
В марте она родила дочь. Имя девочки 42-летняя актриса не раскрыла.
В августе 2021 года стало известно о рождении первенца Курковой. Мальчика назвали Гаспаром. Его отец — бизнесмен Сергей Амарян.
Ранее сообщалось о том, что в 79 лет отцом стал Роберт Де Ниро.
Аль Пачино на съёмках фильма Гуччи - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
СМИ: 83-летний Аль Пачино и его 29-летняя возлюбленная ждут ребенка
Вчера, 10:58
 
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