https://ria.ru/20230511/znamenitosti-1871113738.html

Роберт Де Ниро раскрыл имя своего седьмого ребенка

Роберт Де Ниро раскрыл имя своего седьмого ребенка - РИА Новости, 11.05.2023

Роберт Де Ниро раскрыл имя своего седьмого ребенка

Роберт Де Ниро раскрыл имя своего седьмого ребенка, сообщает CBS Mornings. Подробности опубликовали на странице программы в Twitter. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T18:13

2023-05-11T18:13

2023-05-11T18:13

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Роберт Де Ниро раскрыл имя своего седьмого ребенка, сообщает CBS Mornings. Подробности опубликовали на странице программы в Twitter. Девочку назвали Джиа Вирджиния Чен Де Ниро. Она родилась 6 апреля. Ее мать — Тиффани Чен. У 79-летнего актера также есть двое детей от Дайэнн Эбботт: 51-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль. В отношениях с Туки Смит у него появились сыновья-близнецы — Джулиан и Аарон Кендрик (им 27 лет). Двух дочерей от него родила Грейс Хайтауэр — Эллиот (25 лет) и Хелен (11 лет). Ранее сообщалось о том, что звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом.

https://ria.ru/20230426/znamenitosti-1867793822.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, роберт де ниро, звезды