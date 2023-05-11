https://ria.ru/20230511/znamenitosti-1871113738.html
Роберт Де Ниро раскрыл имя своего седьмого ребенка
Роберт Де Ниро раскрыл имя своего седьмого ребенка - РИА Новости, 11.05.2023
Роберт Де Ниро раскрыл имя своего седьмого ребенка
Роберт Де Ниро раскрыл имя своего седьмого ребенка, сообщает CBS Mornings. Подробности опубликовали на странице программы в Twitter. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T18:13
2023-05-11T18:13
2023-05-11T18:13
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Роберт Де Ниро раскрыл имя своего седьмого ребенка, сообщает CBS Mornings. Подробности опубликовали на странице программы в Twitter. Девочку назвали Джиа Вирджиния Чен Де Ниро. Она родилась 6 апреля. Ее мать — Тиффани Чен. У 79-летнего актера также есть двое детей от Дайэнн Эбботт: 51-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль. В отношениях с Туки Смит у него появились сыновья-близнецы — Джулиан и Аарон Кендрик (им 27 лет). Двух дочерей от него родила Грейс Хайтауэр — Эллиот (25 лет) и Хелен (11 лет). Ранее сообщалось о том, что звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом.
https://ria.ru/20230426/znamenitosti-1867793822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, роберт де ниро, звезды
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Роберт Де Ниро, звезды
Роберт Де Ниро раскрыл имя своего седьмого ребенка
Роберт Де Ниро назвал седьмого ребенка Джией Вирджинией
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Роберт Де Ниро раскрыл имя своего седьмого ребенка, сообщает CBS Mornings. Подробности опубликовали на странице программы в Twitter.
Девочку назвали Джиа Вирджиния Чен Де Ниро. Она родилась 6 апреля. Ее мать — Тиффани Чен.
У 79-летнего актера также есть двое детей от Дайэнн Эбботт: 51-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль. В отношениях с Туки Смит у него появились сыновья-близнецы — Джулиан и Аарон Кендрик (им 27 лет). Двух дочерей от него родила Грейс Хайтауэр — Эллиот (25 лет) и Хелен (11 лет).
Ранее сообщалось
о том, что звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом.
Брюс Уиллис впервые стал дедушкой