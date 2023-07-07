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Песков рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка"

Песков рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка" - РИА Новости, 07.07.2023

Песков рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка"

Идет активная подготовка к форуму Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге, на его полях планируется много насыщенных мероприятий, заявил... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T13:00

2023-07-07T13:00

2023-07-07T13:00

санкт-петербург

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Идет активная подготовка к форуму Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге, на его полях планируется много насыщенных мероприятий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас ведется активная подготовка к этому форуму. Мы ожидаем весьма и весьма представительные мероприятия. Весьма насыщенные, так бы сказал. Есть множество также мероприятий на полях этого саммита", - рассказал Песков. Пресс-секретарь президента также сообщил, что Владимир Путин посетит этот саммит. "Да, безусловно. Конечно", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста. Экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля.

https://ria.ru/20230629/afrika-1881308811.html

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санкт-петербург, россия, владимир путин