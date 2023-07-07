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Песков рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка" - РИА Новости, 07.07.2023
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13:00 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/sammit-1882775570.html
Песков рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка"
Песков рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка" - РИА Новости, 07.07.2023
Песков рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка"
Идет активная подготовка к форуму Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге, на его полях планируется много насыщенных мероприятий, заявил... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T13:00
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санкт-петербург
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Идет активная подготовка к форуму Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге, на его полях планируется много насыщенных мероприятий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас ведется активная подготовка к этому форуму. Мы ожидаем весьма и весьма представительные мероприятия. Весьма насыщенные, так бы сказал. Есть множество также мероприятий на полях этого саммита", - рассказал Песков. Пресс-секретарь президента также сообщил, что Владимир Путин посетит этот саммит. "Да, безусловно. Конечно", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста. Экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля.
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санкт-петербург, россия, владимир путин
Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин
Песков рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка"

Песков: идет активная подготовка к саммиту Россия — Африка, планируется много мероприятий

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Идет активная подготовка к форуму Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге, на его полях планируется много насыщенных мероприятий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас ведется активная подготовка к этому форуму. Мы ожидаем весьма и весьма представительные мероприятия. Весьма насыщенные, так бы сказал. Есть множество также мероприятий на полях этого саммита", - рассказал Песков.
Пресс-секретарь президента также сообщил, что Владимир Путин посетит этот саммит.
"Да, безусловно. Конечно", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.
Экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля.
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