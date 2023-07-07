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Длительность ВПР могут сократить до одного урока - РИА Новости, 07.07.2023
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Год педагога и наставника
 
17:37 07.07.2023 (обновлено: 17:40 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/rosobrnadzor-1882856451.html
Длительность ВПР могут сократить до одного урока
Длительность ВПР могут сократить до одного урока - РИА Новости, 07.07.2023
Длительность ВПР могут сократить до одного урока
Длительность всех всероссийских проверочных работ со следующего учебного года планируется сократить до одного урока, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:37
2023-07-07T17:40
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Длительность всех всероссийских проверочных работ со следующего учебного года планируется сократить до одного урока, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. Согласно информации на сайте Федерального института оценки качества образования, в настоящее время длительность всероссийских проверочных работ для разных классов и по разным предметам составляет от 45 до 90 минут. "В настоящее время ведется обсуждение изменений при проведении всероссийских проверочных работ (ВПР). Со следующего учебного года длительность всех ВПР планируется сократить до одного урока", - говорится в сообщении. Кроме того, как заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пока учет результатов всероссийских проверочных работ осуществляется по желанию школ, но в перспективе результаты ВПР могут стать более весомыми.
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Год педагога и наставника, Общество, Анзор Музаев, Образование, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор

Длительность ВПР могут сократить до одного урока

© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. ТолстогоКонференция "Ученый, педагог, наставник"
Конференция Ученый, педагог, наставник
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Длительность всех всероссийских проверочных работ со следующего учебного года планируется сократить до одного урока, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Согласно информации на сайте Федерального института оценки качества образования, в настоящее время длительность всероссийских проверочных работ для разных классов и по разным предметам составляет от 45 до 90 минут.
"В настоящее время ведется обсуждение изменений при проведении всероссийских проверочных работ (ВПР). Со следующего учебного года длительность всех ВПР планируется сократить до одного урока", - говорится в сообщении.
Кроме того, как заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пока учет результатов всероссийских проверочных работ осуществляется по желанию школ, но в перспективе результаты ВПР могут стать более весомыми.
 
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