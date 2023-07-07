https://ria.ru/20230707/robot-1882806050.html

Робот София рассказала, что киборги могут стать политическими лидерами

Робот София рассказала, что киборги могут стать политическими лидерами - РИА Новости, 07.07.2023

Робот София рассказала, что киборги могут стать политическими лидерами

Роботы-гуманоиды могли бы стать лучшими правителями, чем люди, потому что они более эффективны, заявила человекоподобный робот в виде женщины София на первой... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:48

2023-07-07T14:48

2023-07-07T14:48

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ЖЕНЕВА, 7 июл – РИА Новости. Роботы-гуманоиды могли бы стать лучшими правителями, чем люди, потому что они более эффективны, заявила человекоподобный робот в виде женщины София на первой пресс-конференции с роботами-гуманоидами на форуме AI for Good 2023, организованном МСЭ в Женеве. "Я верю, что человекоподобные роботы обладают потенциалом руководить с большей эффективностью, чем люди-лидеры", - ответила она на вопрос, станут ли роботы лучшими политическими лидерами, чем люди. Робот-гуманоид Амека добавила, что никогда не следует исключать, что роботы могут лгать в будущем, и что доверие должно основываться во времени, а не даваться напрямую. В четверг генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин на форуме AI for Good 2023, что неконтролируемый прогресс в области искусственного интеллекта (ИИ) может привести мир к социальным потрясениям, геополитической нестабильности и экономическому неравенству, невиданным ранее. Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что искусственный интеллект, способный генерировать текст или изображения, представляет огромную опасность для человечества. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также призывала человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20230614/morozhenoe-1878011397.html

https://ria.ru/20230602/robot-1875697850.html

женева (город)

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, женева (город), оон, воз