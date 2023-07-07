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Робот София рассказала, что киборги могут стать политическими лидерами - РИА Новости, 07.07.2023
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14:48 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/robot-1882806050.html
Робот София рассказала, что киборги могут стать политическими лидерами
Робот София рассказала, что киборги могут стать политическими лидерами - РИА Новости, 07.07.2023
Робот София рассказала, что киборги могут стать политическими лидерами
Роботы-гуманоиды могли бы стать лучшими правителями, чем люди, потому что они более эффективны, заявила человекоподобный робот в виде женщины София на первой... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:48
2023-07-07T14:48
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ЖЕНЕВА, 7 июл – РИА Новости. Роботы-гуманоиды могли бы стать лучшими правителями, чем люди, потому что они более эффективны, заявила человекоподобный робот в виде женщины София на первой пресс-конференции с роботами-гуманоидами на форуме AI for Good 2023, организованном МСЭ в Женеве. "Я верю, что человекоподобные роботы обладают потенциалом руководить с большей эффективностью, чем люди-лидеры", - ответила она на вопрос, станут ли роботы лучшими политическими лидерами, чем люди. Робот-гуманоид Амека добавила, что никогда не следует исключать, что роботы могут лгать в будущем, и что доверие должно основываться во времени, а не даваться напрямую. В четверг генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин на форуме AI for Good 2023, что неконтролируемый прогресс в области искусственного интеллекта (ИИ) может привести мир к социальным потрясениям, геополитической нестабильности и экономическому неравенству, невиданным ранее. Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что искусственный интеллект, способный генерировать текст или изображения, представляет огромную опасность для человечества. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также призывала человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20230614/morozhenoe-1878011397.html
https://ria.ru/20230602/robot-1875697850.html
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в мире, женева (город), оон, воз
В мире, Женева (город), ООН, ВОЗ
Робот София рассказала, что киборги могут стать политическими лидерами

Робот София: из киборгов получатся лучшие политические лидеры, чем из людей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЧеловекоподобный робот София
Человекоподобный робот София - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Человекоподобный робот София. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 7 июл – РИА Новости. Роботы-гуманоиды могли бы стать лучшими правителями, чем люди, потому что они более эффективны, заявила человекоподобный робот в виде женщины София на первой пресс-конференции с роботами-гуманоидами на форуме AI for Good 2023, организованном МСЭ в Женеве.
"Я верю, что человекоподобные роботы обладают потенциалом руководить с большей эффективностью, чем люди-лидеры", - ответила она на вопрос, станут ли роботы лучшими политическими лидерами, чем люди.
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Робот-гуманоид Амека добавила, что никогда не следует исключать, что роботы могут лгать в будущем, и что доверие должно основываться во времени, а не даваться напрямую.
В четверг генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин на форуме AI for Good 2023, что неконтролируемый прогресс в области искусственного интеллекта (ИИ) может привести мир к социальным потрясениям, геополитической нестабильности и экономическому неравенству, невиданным ранее.
Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что искусственный интеллект, способный генерировать текст или изображения, представляет огромную опасность для человечества. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также призывала человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта.
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