https://ria.ru/20230707/razblokirovka-1882889722.html

В Госдуме призвали Цукерберга добиться разблокировки Instagram* в России

В Госдуме призвали Цукерберга добиться разблокировки Instagram* в России - РИА Новости, 07.07.2023

В Госдуме призвали Цукерберга добиться разблокировки Instagram* в России

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков в социальной сети Threads призвал главу корпорации Meta* Марка Цукерберга добиться разблокировки в... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T20:02

2023-07-07T20:02

2023-07-07T20:08

технологии

россия

марк цукерберг

twitter

госдума рф

илон маск

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков в социальной сети Threads призвал главу корпорации Meta* Марка Цукерберга добиться разблокировки в России Instagram* перед началом "войны" против Twitter с американским предпринимателем Илоном Маском, сообщает пресс-служба партии "Новые люди". Ранее в четверг Meta* запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter, который принадлежит Маску. Цукерберг спустя семь часов после запуска сообщил, что количество регистраций в Threads достигло отметки в 10 миллионов. "Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился в Threads к Цукербергу с призывом добиться разблокировки Instagram* в России перед тем, как начинать войну против Twitter с Илоном Маском", - рассказали в пресс-службе. Ранее новостной портал Semafor опубликовал на своем сайте письмо, в котором адвокат Маска Алекс Спиро выражает Цукербергу обеспокоенность c намерением подать в суд на его компанию Meta* из-за подозрений в использовании информации, представляющей коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Twitter. Сам Маск отреагировал на запуск Threads, отметив недопустимость нечестного ведения бизнеса в сфере социальных сетей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230707/mask-1882781056.html

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технологии, россия, марк цукерберг, twitter, госдума рф, илон маск