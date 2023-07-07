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В Госдуме призвали Цукерберга добиться разблокировки Instagram* в России - РИА Новости, 07.07.2023
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20:02 07.07.2023 (обновлено: 20:08 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/razblokirovka-1882889722.html
В Госдуме призвали Цукерберга добиться разблокировки Instagram* в России
В Госдуме призвали Цукерберга добиться разблокировки Instagram* в России - РИА Новости, 07.07.2023
В Госдуме призвали Цукерберга добиться разблокировки Instagram* в России
Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков в социальной сети Threads призвал главу корпорации Meta* Марка Цукерберга добиться разблокировки в... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T20:02
2023-07-07T20:08
технологии
россия
марк цукерберг
twitter
госдума рф
илон маск
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков в социальной сети Threads призвал главу корпорации Meta* Марка Цукерберга добиться разблокировки в России Instagram* перед началом "войны" против Twitter с американским предпринимателем Илоном Маском, сообщает пресс-служба партии "Новые люди". Ранее в четверг Meta* запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter, который принадлежит Маску. Цукерберг спустя семь часов после запуска сообщил, что количество регистраций в Threads достигло отметки в 10 миллионов. "Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился в Threads к Цукербергу с призывом добиться разблокировки Instagram* в России перед тем, как начинать войну против Twitter с Илоном Маском", - рассказали в пресс-службе. Ранее новостной портал Semafor опубликовал на своем сайте письмо, в котором адвокат Маска Алекс Спиро выражает Цукербергу обеспокоенность c намерением подать в суд на его компанию Meta* из-за подозрений в использовании информации, представляющей коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Twitter. Сам Маск отреагировал на запуск Threads, отметив недопустимость нечестного ведения бизнеса в сфере социальных сетей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, россия, марк цукерберг, twitter, госдума рф, илон маск
Технологии, Россия, Марк Цукерберг, Twitter, Госдума РФ, Илон Маск
В Госдуме призвали Цукерберга добиться разблокировки Instagram* в России

Даванков призвал Цукерберга добиться разблокировки Instagram в России до "войны" с Маском

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков в социальной сети Threads призвал главу корпорации Meta* Марка Цукерберга добиться разблокировки в России Instagram* перед началом "войны" против Twitter с американским предпринимателем Илоном Маском, сообщает пресс-служба партии "Новые люди".
Ранее в четверг Meta* запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter, который принадлежит Маску. Цукерберг спустя семь часов после запуска сообщил, что количество регистраций в Threads достигло отметки в 10 миллионов.
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"Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился в Threads к Цукербергу с призывом добиться разблокировки Instagram* в России перед тем, как начинать войну против Twitter с Илоном Маском", - рассказали в пресс-службе.
Ранее новостной портал Semafor опубликовал на своем сайте письмо, в котором адвокат Маска Алекс Спиро выражает Цукербергу обеспокоенность c намерением подать в суд на его компанию Meta* из-за подозрений в использовании информации, представляющей коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Twitter. Сам Маск отреагировал на запуск Threads, отметив недопустимость нечестного ведения бизнеса в сфере социальных сетей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ТехнологииРоссияМарк ЦукербергTwitterГосдума РФИлон Маск
 
 
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