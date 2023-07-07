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В НАТО ожидают рост совместных оборонных расходов на 8,3 процента - РИА Новости, 07.07.2023
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15:59 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/raskhody-1882828962.html
В НАТО ожидают рост совместных оборонных расходов на 8,3 процента
В НАТО ожидают рост совместных оборонных расходов на 8,3 процента - РИА Новости, 07.07.2023
В НАТО ожидают рост совместных оборонных расходов на 8,3 процента
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в 2023 году в альянсе ожидают рост совместных оборонных расходов союзников из Европы и Канады на 8,3%. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:59
2023-07-07T15:59
в мире
йенс столтенберг
нато
канада
европа
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БРЮССЕЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в 2023 году в альянсе ожидают рост совместных оборонных расходов союзников из Европы и Канады на 8,3%. "Сегодня мы опубликуем цифры по расходам на оборону. И в 2023 году мы ожидаем рост на уровне 8,3% у европейских союзников и Канады, и это самый большой рост за последние десять лет", - сказал он. По его словам, инвестиции в оборону растут, он также выразил надежду, что на саммите страны блока согласуют новые цели по оборонным расходам на уровне минимум 2% ВВП.
https://ria.ru/20230705/germaniya-1882384620.html
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в мире, йенс столтенберг, нато, канада, европа
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО, Канада, Европа
В НАТО ожидают рост совместных оборонных расходов на 8,3 процента

В НАТО ожидают рост оборонных расходов у европейских союзников и Канады на 8,3 процента

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в 2023 году в альянсе ожидают рост совместных оборонных расходов союзников из Европы и Канады на 8,3%.
«
"Сегодня мы опубликуем цифры по расходам на оборону. И в 2023 году мы ожидаем рост на уровне 8,3% у европейских союзников и Канады, и это самый большой рост за последние десять лет", - сказал он.
По его словам, инвестиции в оборону растут, он также выразил надежду, что на саммите страны блока согласуют новые цели по оборонным расходам на уровне минимум 2% ВВП.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Шольц назвал расходы на оборону вызовом для бюджета Германии
5 июля, 15:22
 
В миреЙенс СтолтенбергНАТОКанадаЕвропа
 
 
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