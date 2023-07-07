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В Пакистане тысячи людей вышли на протесты из-за сожжения Корана в Швеции - РИА Новости, 07.07.2023
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19:12 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/protesty-1882881060.html
В Пакистане тысячи людей вышли на протесты из-за сожжения Корана в Швеции
В Пакистане тысячи людей вышли на протесты из-за сожжения Корана в Швеции - РИА Новости, 07.07.2023
В Пакистане тысячи людей вышли на протесты из-за сожжения Корана в Швеции
Несколько тысяч жителей Пакистана вышли в пятницу на протесты в связи с сожжением Корана в Швеции, сообщает издание Dawn. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T19:12
2023-07-07T19:12
швеция
пакистан
россия
владимир путин
ахмед абуль гейт
лига арабских государств
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Несколько тысяч жителей Пакистана вышли в пятницу на протесты в связи с сожжением Корана в Швеции, сообщает издание Dawn. Протесты прошли после пятничной молитвы во всех крупнейших городах Пакистана, включая Исламабад, Лахор, Карачи и многие другие. В частности, протесты состоялись возле пресс-клуба в городе Кветта, где собравшиеся заявили, что осквернение Корана в Швеции задело чувства мусульман во всем мире и призвали правительство вызвать шведского посланника, чтобы зафиксировать решительный протест Пакистана. Собравшиеся на митинге в Лахоре представители политических партий и религиозные деятели призвали выслать шведского посланника из страны и бойкотировать шведские товары. Акции протеста в столице Пакистана городе Исламабаде ознаменовались сожжением флага Швеции и призывами к разрыву дипломатических отношений со Стокгольмом. Ранее парламент Пакистана на специальном заседании призвал власти Швеции осудить действия "акциониста", сжегшего Коран. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
https://ria.ru/20230629/koran-1881122700.html
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швеция, пакистан, россия, владимир путин, ахмед абуль гейт, лига арабских государств
Швеция, Пакистан, Россия, Владимир Путин, Ахмед Абуль Гейт, Лига арабских государств
В Пакистане тысячи людей вышли на протесты из-за сожжения Корана в Швеции

Несколько тысяч жителей Пакистана вышли на улицы, выступая против сожжения Корана в Швеции

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКоран
Коран - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Коран. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Несколько тысяч жителей Пакистана вышли в пятницу на протесты в связи с сожжением Корана в Швеции, сообщает издание Dawn.
Протесты прошли после пятничной молитвы во всех крупнейших городах Пакистана, включая Исламабад, Лахор, Карачи и многие другие.
В частности, протесты состоялись возле пресс-клуба в городе Кветта, где собравшиеся заявили, что осквернение Корана в Швеции задело чувства мусульман во всем мире и призвали правительство вызвать шведского посланника, чтобы зафиксировать решительный протест Пакистана.
Собравшиеся на митинге в Лахоре представители политических партий и религиозные деятели призвали выслать шведского посланника из страны и бойкотировать шведские товары.
Акции протеста в столице Пакистана городе Исламабаде ознаменовались сожжением флага Швеции и призывами к разрыву дипломатических отношений со Стокгольмом.
Ранее парламент Пакистана на специальном заседании призвал власти Швеции осудить действия "акциониста", сжегшего Коран.
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Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
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ШвецияПакистанРоссияВладимир ПутинАхмед Абуль ГейтЛига арабских государств
 
 
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