В Пакистане тысячи людей вышли на протесты из-за сожжения Корана в Швеции
Несколько тысяч жителей Пакистана вышли на улицы, выступая против сожжения Корана в Швеции
Коран. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Несколько тысяч жителей Пакистана вышли в пятницу на протесты в связи с сожжением Корана в Швеции, сообщает издание Dawn.
В частности, протесты состоялись возле пресс-клуба в городе Кветта, где собравшиеся заявили, что осквернение Корана в Швеции задело чувства мусульман во всем мире и призвали правительство вызвать шведского посланника, чтобы зафиксировать решительный протест Пакистана.
Собравшиеся на митинге в Лахоре представители политических партий и религиозные деятели призвали выслать шведского посланника из страны и бойкотировать шведские товары.
Акции протеста в столице Пакистана городе Исламабаде ознаменовались сожжением флага Швеции и призывами к разрыву дипломатических отношений со Стокгольмом.
Ранее парламент Пакистана на специальном заседании призвал власти Швеции осудить действия "акциониста", сжегшего Коран.
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.