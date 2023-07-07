https://ria.ru/20230707/pro-1882872534.html

Медведев призвал создать надежную систему ПРО

Медведев призвал создать надежную систему ПРО - РИА Новости, 07.07.2023

Медведев призвал создать надежную систему ПРО

России нужна надежная система противовоздушной обороны как в зоне специальной военной операции, так и внутри страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:31

2023-07-07T18:31

2023-07-07T18:54

дмитрий медведев

безопасность

россия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. России нужна надежная система противовоздушной обороны как в зоне специальной военной операции, так и внутри страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Нам действительно нужно создавать надежную систему противовоздушной обороны как в зоне специальной военной операции, так и для защиты объектов, удаленных от линии соприкосновения - по сути, гражданских объектов", - сказал Медведев в ходе выездного заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ, которое прошло в Санкт-Петербурге.Он отметил, что этого ждут все - и армия, и вся страна.

https://ria.ru/20230707/vsu-1882865263.html

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дмитрий медведев, безопасность, россия