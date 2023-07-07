https://ria.ru/20230707/pro-1882872534.html
Медведев призвал создать надежную систему ПРО
Медведев призвал создать надежную систему ПРО - РИА Новости, 07.07.2023
Медведев призвал создать надежную систему ПРО
России нужна надежная система противовоздушной обороны как в зоне специальной военной операции, так и внутри страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:31
2023-07-07T18:31
2023-07-07T18:54
дмитрий медведев
безопасность
россия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. России нужна надежная система противовоздушной обороны как в зоне специальной военной операции, так и внутри страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Нам действительно нужно создавать надежную систему противовоздушной обороны как в зоне специальной военной операции, так и для защиты объектов, удаленных от линии соприкосновения - по сути, гражданских объектов", - сказал Медведев в ходе выездного заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ, которое прошло в Санкт-Петербурге.Он отметил, что этого ждут все - и армия, и вся страна.
https://ria.ru/20230707/vsu-1882865263.html
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дмитрий медведев, безопасность, россия
Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия
Медведев призвал создать надежную систему ПРО
Медведев призвал создать систему ПРО для защиты на линии соприкосновения и внутри страны