https://ria.ru/20230707/prigozhin-1882839448.html
СМИ: немецкая разведка прослушивала переговоры Пригожина и Лукашенко
СМИ: немецкая разведка прослушивала переговоры Пригожина и Лукашенко - РИА Новости, 07.07.2023
СМИ: немецкая разведка прослушивала переговоры Пригожина и Лукашенко
Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) прослушивала переговоры владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:36
2023-07-07T16:36
2023-07-07T18:15
специальная военная операция на украине
в мире
германия
федеральная разведывательная служба германии
евгений пригожин
александр лукашенко
белоруссия
россия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) прослушивала переговоры владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко во время недавней попытки мятежа в России, сообщили по итогам журналистского расследования немецкие радиовещательные компании WDR и NDR, входящие в медиагруппу ARD. "БНД, должно быть, была информирована о попытке государственного переворота в России лучше, чем было известно заранее. Согласно расследованию WDR и NDR, она, должно быть, следила за переговорами между главой "Вагнера" Пригожиным и Лукашенко", — говорится в публикации издания Tagesschau, также входящего в медиагруппу ARD. На прошлой неделе издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило о внутренней проверке в БНД после обвинений в неосведомленности спецслужб о ходе событий в России 23-24 июня. Как утверждается сейчас, БНД напрямую узнала о посреднической роли президента Белоруссии. Представитель самой разведывательной службы отказался комментировать источники получения информации о переговорах. В расследовании также говорится, что разведка допускала вероятность мятежа примерно за неделю до случившегося и пыталась проверить информацию у партнеров, но безуспешно. Из-за этого ведомство канцлера не было проинформировано о грядущих событиях. Тем не менее БНД все же передала сведения в правительство ФРГ непосредственно перед началом мятежа.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Это произошло после заявлений предпринимателя Евгения Пригожина о том, что российские вооруженные силы якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям ЧВК, хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент России Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба белорусского лидера сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться домой или "уйти в Белоруссию". Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге. На фоне событий на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа, однако впоследствии ФСБ прекратила расследование, так как "участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".
https://ria.ru/20230706/prigozhin-1882664129.html
https://ria.ru/20230705/prigozhin-1882469728.html
https://ria.ru/20230703/vagner-1881894440.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, федеральная разведывательная служба германии, евгений пригожин, александр лукашенко, белоруссия, россия, попытка вооруженного мятежа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Федеральная разведывательная служба Германии, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Попытка вооруженного мятежа
СМИ: немецкая разведка прослушивала переговоры Пригожина и Лукашенко
ARD: немецкая разведслужба прослушивала переговоры Лукашенко и Пригожина 24 июня
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) прослушивала переговоры владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко во время недавней попытки мятежа в России, сообщили по итогам журналистского расследования немецкие радиовещательные компании WDR и NDR
, входящие в медиагруппу ARD.
"БНД, должно быть, была информирована о попытке государственного переворота в России лучше, чем было известно заранее. Согласно расследованию WDR и NDR, она, должно быть, следила за переговорами между главой "Вагнера" Пригожиным и Лукашенко", — говорится в публикации издания Tagesschau, также входящего в медиагруппу ARD.
Столтенберг заявил, что НАТО внимательно следит за перемещениями Пригожина
На прошлой неделе издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило о внутренней проверке в БНД после обвинений в неосведомленности спецслужб о ходе событий в России 23-24 июня.
Как утверждается сейчас, БНД напрямую узнала о посреднической роли президента Белоруссии. Представитель самой разведывательной службы отказался комментировать источники получения информации о переговорах.
В расследовании также говорится, что разведка допускала вероятность мятежа примерно за неделю до случившегося и пыталась проверить информацию у партнеров, но безуспешно. Из-за этого ведомство канцлера не было проинформировано о грядущих событиях. Тем не менее БНД все же передала сведения в правительство ФРГ
непосредственно перед началом мятежа.
В офисе и доме Евгения Пригожина нашли парики и оружие при обысках
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону
силы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Это произошло после заявлений предпринимателя Евгения Пригожина о том, что российские вооруженные силы якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям ЧВК, хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ
.
Президент России Владимир Путин
назвал действия мятежников преступной авантюрой и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба белорусского лидера сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.
Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться домой или "уйти в Белоруссию". Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге
.
На фоне событий на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа, однако впоследствии ФСБ прекратила расследование, так как "участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".
Киселев рассказал, откуда получил данные по финансированию "Вагнера"