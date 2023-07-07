https://ria.ru/20230707/prigozhin-1882839448.html

СМИ: немецкая разведка прослушивала переговоры Пригожина и Лукашенко

СМИ: немецкая разведка прослушивала переговоры Пригожина и Лукашенко - РИА Новости, 07.07.2023

СМИ: немецкая разведка прослушивала переговоры Пригожина и Лукашенко

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) прослушивала переговоры владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T16:36

2023-07-07T16:36

2023-07-07T18:15

специальная военная операция на украине

в мире

германия

федеральная разведывательная служба германии

евгений пригожин

александр лукашенко

белоруссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880430127_0:272:3072:2000_1920x0_80_0_0_35e27d73067975111ff13a937749274b.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) прослушивала переговоры владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко во время недавней попытки мятежа в России, сообщили по итогам журналистского расследования немецкие радиовещательные компании WDR и NDR, входящие в медиагруппу ARD. "БНД, должно быть, была информирована о попытке государственного переворота в России лучше, чем было известно заранее. Согласно расследованию WDR и NDR, она, должно быть, следила за переговорами между главой "Вагнера" Пригожиным и Лукашенко", — говорится в публикации издания Tagesschau, также входящего в медиагруппу ARD. На прошлой неделе издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило о внутренней проверке в БНД после обвинений в неосведомленности спецслужб о ходе событий в России 23-24 июня. Как утверждается сейчас, БНД напрямую узнала о посреднической роли президента Белоруссии. Представитель самой разведывательной службы отказался комментировать источники получения информации о переговорах. В расследовании также говорится, что разведка допускала вероятность мятежа примерно за неделю до случившегося и пыталась проверить информацию у партнеров, но безуспешно. Из-за этого ведомство канцлера не было проинформировано о грядущих событиях. Тем не менее БНД все же передала сведения в правительство ФРГ непосредственно перед началом мятежа.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Это произошло после заявлений предпринимателя Евгения Пригожина о том, что российские вооруженные силы якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям ЧВК, хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент России Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба белорусского лидера сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться домой или "уйти в Белоруссию". Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге. На фоне событий на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа, однако впоследствии ФСБ прекратила расследование, так как "участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".

https://ria.ru/20230706/prigozhin-1882664129.html

https://ria.ru/20230705/prigozhin-1882469728.html

https://ria.ru/20230703/vagner-1881894440.html

германия

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, федеральная разведывательная служба германии, евгений пригожин, александр лукашенко, белоруссия, россия, попытка вооруженного мятежа