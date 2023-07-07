https://ria.ru/20230707/prichiny-1882750894.html

В США назвали причины, по которым Украину не примут в НАТО

В США назвали причины, по которым Украину не примут в НАТО - РИА Новости, 07.07.2023

В США назвали причины, по которым Украину не примут в НАТО

Украина сама испортила свои шансы на вступление в Североатлантический альянс, написал американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:55

2023-07-07T11:55

2023-07-07T11:55

в мире

украина

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владимир зеленский

йенс столтенберг

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Украина сама испортила свои шансы на вступление в Североатлантический альянс, написал американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times."Вашингтон уже дал понять, что ему не удалось убедить своих партнеров в необходимости членства Украины в НАТО", — говорится в материале.Как утверждает обозреватель, киевский режим оказал себе медвежью услугу: неудачное контрнаступление ВСУ и намерение дестабилизировать Россию диверсиями ухудшили шансы Украины стать участницей НАТО."Будет интересно посмотреть, как сложится саммит в Вильнюсе. Есть большая вероятность, что встреча окажется провальной", — подытожил Брайен.Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.

https://ria.ru/20230707/priznanie-1882733102.html

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в мире, украина, вильнюс, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины