https://ria.ru/20230707/premii-1882772877.html

Песков восхитился артистами, дающими премии за подбитые во время СВО танки

Песков восхитился артистами, дающими премии за подбитые во время СВО танки - РИА Новости, 07.07.2023

Песков восхитился артистами, дающими премии за подбитые во время СВО танки

Артисты, которые премируют бойцов за подбитые в ходе спецоперации танки, душой болеют за российских военнослужащих, они всегда были и будут рядом с президентом... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:53

2023-07-07T12:53

2023-07-07T12:55

специальная военная операция на украине

россия

григорий лепс

дмитрий песков

николай басков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Артисты, которые премируют бойцов за подбитые в ходе спецоперации танки, душой болеют за российских военнослужащих, они всегда были и будут рядом с президентом РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Весьма и весьма положительно, это люди, которые душой болеют за наших ребят, душой болеют за специальную военную операцию, которые всегда были и будут рядом с нашим президентом, главнокомандующим. Нельзя не восхищаться ими", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как президент реагирует на действия артистов, которые премируют за подбитые танки. "Мы знаем, что группа артистов, в том числе и Григорий Лепс, действительно, заявили своем решении, и не просто заявили, а конкретно реализовали этот шаг", - добавил он. В ходе Петербургского международного экономического форума Лепс и Николай Басков пообещали выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый Leopard вооруженных сил Украины. Позже Лепс написал, что передал 1 миллион рублей военному с позывным "Веном" за уничтожение танка.

https://ria.ru/20230620/leopard-1879360759.html

https://ria.ru/20221115/voennye-1831609599.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, григорий лепс, дмитрий песков, николай басков, вооруженные силы украины