Рейтинг@Mail.ru
Песков восхитился артистами, дающими премии за подбитые во время СВО танки - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 07.07.2023 (обновлено: 12:55 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/premii-1882772877.html
Песков восхитился артистами, дающими премии за подбитые во время СВО танки
Песков восхитился артистами, дающими премии за подбитые во время СВО танки - РИА Новости, 07.07.2023
Песков восхитился артистами, дающими премии за подбитые во время СВО танки
Артисты, которые премируют бойцов за подбитые в ходе спецоперации танки, душой болеют за российских военнослужащих, они всегда были и будут рядом с президентом... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:53
2023-07-07T12:55
специальная военная операция на украине
россия
григорий лепс
дмитрий песков
николай басков
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853407354_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_49d07208638aa0a786697cac715cfdb6.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Артисты, которые премируют бойцов за подбитые в ходе спецоперации танки, душой болеют за российских военнослужащих, они всегда были и будут рядом с президентом РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Весьма и весьма положительно, это люди, которые душой болеют за наших ребят, душой болеют за специальную военную операцию, которые всегда были и будут рядом с нашим президентом, главнокомандующим. Нельзя не восхищаться ими", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как президент реагирует на действия артистов, которые премируют за подбитые танки. "Мы знаем, что группа артистов, в том числе и Григорий Лепс, действительно, заявили своем решении, и не просто заявили, а конкретно реализовали этот шаг", - добавил он. В ходе Петербургского международного экономического форума Лепс и Николай Басков пообещали выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый Leopard вооруженных сил Украины. Позже Лепс написал, что передал 1 миллион рублей военному с позывным "Веном" за уничтожение танка.
https://ria.ru/20230620/leopard-1879360759.html
https://ria.ru/20221115/voennye-1831609599.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853407354_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ed42196e9c69456df72072fa5384c9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, григорий лепс, дмитрий песков, николай басков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Григорий Лепс, Дмитрий Песков, Николай Басков, Вооруженные силы Украины
Песков восхитился артистами, дающими премии за подбитые во время СВО танки

Песков об артистах, премирующих за подбитые в ходе СВО танки: нельзя не восхищаться ими

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Артисты, которые премируют бойцов за подбитые в ходе спецоперации танки, душой болеют за российских военнослужащих, они всегда были и будут рядом с президентом РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Весьма и весьма положительно, это люди, которые душой болеют за наших ребят, душой болеют за специальную военную операцию, которые всегда были и будут рядом с нашим президентом, главнокомандующим. Нельзя не восхищаться ими", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как президент реагирует на действия артистов, которые премируют за подбитые танки.
Вручение сертификата на 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Первый российский военный получил премию за уничтожение танка Leopard
20 июня, 14:51
"Мы знаем, что группа артистов, в том числе и Григорий Лепс, действительно, заявили своем решении, и не просто заявили, а конкретно реализовали этот шаг", - добавил он.
В ходе Петербургского международного экономического форума Лепс и Николай Басков пообещали выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый Leopard вооруженных сил Украины. Позже Лепс написал, что передал 1 миллион рублей военному с позывным "Веном" за уничтожение танка.
Работа миномётного расчёта ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Для военных ввели дополнительные премии за уничтоженную технику ВСУ
15 ноября 2022, 13:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГригорий ЛепсДмитрий ПесковНиколай БасковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала