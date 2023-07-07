Песков восхитился артистами, дающими премии за подбитые во время СВО танки
Песков об артистах, премирующих за подбитые в ходе СВО танки: нельзя не восхищаться ими
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Артисты, которые премируют бойцов за подбитые в ходе спецоперации танки, душой болеют за российских военнослужащих, они всегда были и будут рядом с президентом РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Весьма и весьма положительно, это люди, которые душой болеют за наших ребят, душой болеют за специальную военную операцию, которые всегда были и будут рядом с нашим президентом, главнокомандующим. Нельзя не восхищаться ими", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как президент реагирует на действия артистов, которые премируют за подбитые танки.
"Мы знаем, что группа артистов, в том числе и Григорий Лепс, действительно, заявили своем решении, и не просто заявили, а конкретно реализовали этот шаг", - добавил он.
В ходе Петербургского международного экономического форума Лепс и Николай Басков пообещали выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый Leopard вооруженных сил Украины. Позже Лепс написал, что передал 1 миллион рублей военному с позывным "Веном" за уничтожение танка.