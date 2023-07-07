https://ria.ru/20230707/peregovory-1882766229.html

В Кремле прокомментировали готовящиеся переговоры Эрдогана и Зеленского

В Кремле прокомментировали готовящиеся переговоры Эрдогана и Зеленского - РИА Новости, 07.07.2023

В Кремле прокомментировали готовящиеся переговоры Эрдогана и Зеленского

Москва очень внимательно следит за переговорами президента Турции Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским, Кремлю будет интересно узнать, о чем будет вестись... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T12:33

2023-07-07T12:33

2023-07-07T12:39

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

турция

дмитрий песков

россия

украина

политика

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москва очень внимательно следит за переговорами президента Турции Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским, Кремлю будет интересно узнать, о чем будет вестись речь, это важно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Разумеется, мы будем очень внимательно следить за результатами упомянутых вами переговоров. Мы сохраняем наши конструктивные партнерские отношения с Анкарой, дорожим этими отношениями и чувствуем взаимность с турецкой стороны. Поэтому, конечно, нам будет интересно узнать, о чем будет вестись речь между господином Эрдоганом и господином Зеленским. Это важно", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что Эрдоган неоднократно прикладывал большие усилия для урегулирования различных проблем в контексте украинского конфликта, играл посредническую роль, и эта роль получала высокую оценку со стороны президента России.Переговоры Эрдогана с Зеленским пройдут в пятницу в Стамбуле, ожидается обсуждение ситуации на Украине и зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 июля.

https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882727759.html

турция

россия

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, турция, дмитрий песков, россия, украина, политика