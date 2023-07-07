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В Кремле прокомментировали готовящиеся переговоры Эрдогана и Зеленского - РИА Новости, 07.07.2023
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12:33 07.07.2023 (обновлено: 12:39 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/peregovory-1882766229.html
В Кремле прокомментировали готовящиеся переговоры Эрдогана и Зеленского
В Кремле прокомментировали готовящиеся переговоры Эрдогана и Зеленского - РИА Новости, 07.07.2023
В Кремле прокомментировали готовящиеся переговоры Эрдогана и Зеленского
Москва очень внимательно следит за переговорами президента Турции Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским, Кремлю будет интересно узнать, о чем будет вестись... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T12:33
2023-07-07T12:39
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
турция
дмитрий песков
россия
украина
политика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москва очень внимательно следит за переговорами президента Турции Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским, Кремлю будет интересно узнать, о чем будет вестись речь, это важно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Разумеется, мы будем очень внимательно следить за результатами упомянутых вами переговоров. Мы сохраняем наши конструктивные партнерские отношения с Анкарой, дорожим этими отношениями и чувствуем взаимность с турецкой стороны. Поэтому, конечно, нам будет интересно узнать, о чем будет вестись речь между господином Эрдоганом и господином Зеленским. Это важно", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что Эрдоган неоднократно прикладывал большие усилия для урегулирования различных проблем в контексте украинского конфликта, играл посредническую роль, и эта роль получала высокую оценку со стороны президента России.Переговоры Эрдогана с Зеленским пройдут в пятницу в Стамбуле, ожидается обсуждение ситуации на Украине и зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 июля.
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турция
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владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, турция, дмитрий песков, россия, украина, политика
Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Политика
В Кремле прокомментировали готовящиеся переговоры Эрдогана и Зеленского

Песков: Москва очень внимательно следит за переговорами Эрдогана и Зеленского

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москва очень внимательно следит за переговорами президента Турции Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским, Кремлю будет интересно узнать, о чем будет вестись речь, это важно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Разумеется, мы будем очень внимательно следить за результатами упомянутых вами переговоров. Мы сохраняем наши конструктивные партнерские отношения с Анкарой, дорожим этими отношениями и чувствуем взаимность с турецкой стороны. Поэтому, конечно, нам будет интересно узнать, о чем будет вестись речь между господином Эрдоганом и господином Зеленским. Это важно", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что Эрдоган неоднократно прикладывал большие усилия для урегулирования различных проблем в контексте украинского конфликта, играл посредническую роль, и эта роль получала высокую оценку со стороны президента России.
Переговоры Эрдогана с Зеленским пройдут в пятницу в Стамбуле, ожидается обсуждение ситуации на Украине и зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 июля.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Зеленский планирует обсудить с Эрдоганом зерновую сделку и обмен пленными
Вчера, 10:19
 
Владимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияДмитрий ПесковРоссияУкраинаПолитика
 
 
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