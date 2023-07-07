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Украинские военные обстреляли ЛНР 39 раз в июне - РИА Новости, 07.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:04 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/obstrel-1882809510.html
Украинские военные обстреляли ЛНР 39 раз в июне
Украинские военные обстреляли ЛНР 39 раз в июне - РИА Новости, 07.07.2023
Украинские военные обстреляли ЛНР 39 раз в июне
Украинские войска в июне 39 раз обстреляли территорию Луганской Народной республики, в результате чего 24 мирных жителя получили ранения, еще двое погибли,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:04
2023-07-07T15:04
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
россия
владимир путин
виктория сердюкова
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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска в июне 39 раз обстреляли территорию Луганской Народной республики, в результате чего 24 мирных жителя получили ранения, еще двое погибли, сообщила в телеграм-канале омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. "С 1 июня по 30 июня текущего года зафиксировано 39 обстрелов вооруженными формированиями Украины семнадцати населенных пунктов ЛНР, в результате которых 24 человека получили ранения, двое погибло", - написала Сердюкова в своем Telegram-канале. Омбудсмен добавила, что в результате обстрелов республики было повреждено и разрушено более 40 объектов жилого фонда и гражданской инфраструктуры. "Обстрелы осуществлялись в том числе крылатыми ракетами Storm Shadow и РСЗО HIMARS", - добавила Сердюкова. Омбудсмен отметила, что фактические цифры могут быть значительно выше, поскольку из мест, подвергающихся регулярным обстрелам со стороны украинских войск, информация поступает после фиксации компетентными органами непосредственно на местах, в связи с чем будет учтена в дальнейшем. "Также мною направляется информация в международные правозащитные организации о всех выявленных фактах преступных действий вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей ЛНР", - подчеркнула Сердюкова. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.
https://ria.ru/20230705/kremennaya-1882459352.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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луганская народная республика, украина, россия, владимир путин, виктория сердюкова
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Владимир Путин, Виктория Сердюкова
Украинские военные обстреляли ЛНР 39 раз в июне

Омбудсмен Сердюкова: ВСУ в июне обстреляли ЛНР 39 раз, 24 человека получили ранения

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска в июне 39 раз обстреляли территорию Луганской Народной республики, в результате чего 24 мирных жителя получили ранения, еще двое погибли, сообщила в телеграм-канале омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.
"С 1 июня по 30 июня текущего года зафиксировано 39 обстрелов вооруженными формированиями Украины семнадцати населенных пунктов ЛНР, в результате которых 24 человека получили ранения, двое погибло", - написала Сердюкова в своем Telegram-канале.
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Омбудсмен добавила, что в результате обстрелов республики было повреждено и разрушено более 40 объектов жилого фонда и гражданской инфраструктуры.
"Обстрелы осуществлялись в том числе крылатыми ракетами Storm Shadow и РСЗО HIMARS", - добавила Сердюкова.
Омбудсмен отметила, что фактические цифры могут быть значительно выше, поскольку из мест, подвергающихся регулярным обстрелам со стороны украинских войск, информация поступает после фиксации компетентными органами непосредственно на местах, в связи с чем будет учтена в дальнейшем. "Также мною направляется информация в международные правозащитные организации о всех выявленных фактах преступных действий вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей ЛНР", - подчеркнула Сердюкова.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.
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