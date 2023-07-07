Кулеба потребовал от НАТО конкретных сроков приглашения Украины в альянс
Кулеба: страны-члены НАТО должны четко обозначить сроки приглашения Украины в альянс
© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что страны-члены НАТО должны четко обозначить сроки, когда они будут готовы пригласить Украину в альянс.
"Если лидеры НАТО пока не готовы заявить о приглашении в Вильнюсе, они должны четко обозначить, когда они будут готовы. Членство имеет формальные требования, а приглашение - нет. Все, что требуется - это стратегическая дальновидность и политическая воля", - написал Кулеба в своей статье в американском журнале Foreign Policy.
Кулеба также написал, что Украина просит НАТО признать на предстоящем саммите в Литве "три очевидные вещи". "Во-первых, НАТО нуждается в Украине так же, как Украина нуждается в НАТО. Во-вторых, Украина – это неотъемлемая часть евроатлантической безопасности, в-третьих, Украина должна быть приглашена в НАТО сейчас, а станет членом, когда будет соответствовать условиям", – считает Кулеба.
Дипломат уточнил, что Киев не требует немедленного членства в НАТО, поскольку, по его словам, Украина планирует одержать победу "самостоятельно", но "с помощью щедрой поддержки партнеров", при этом "не втягивая НАТО в военный конфликт с Россией".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит ее к альянсу, а также обсудят перспективы ее членства.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.