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Кулеба потребовал от НАТО конкретных сроков приглашения Украины в альянс - РИА Новости, 07.07.2023
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19:07 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/nato-1882880553.html
Кулеба потребовал от НАТО конкретных сроков приглашения Украины в альянс
Кулеба потребовал от НАТО конкретных сроков приглашения Украины в альянс - РИА Новости, 07.07.2023
Кулеба потребовал от НАТО конкретных сроков приглашения Украины в альянс
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что страны-члены НАТО должны четко обозначить сроки, когда они будут готовы пригласить Украину в... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T19:07
2023-07-07T19:07
в мире
украина
дмитрий кулеба
нато
йенс столтенберг
вильнюс
литва
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что страны-члены НАТО должны четко обозначить сроки, когда они будут готовы пригласить Украину в альянс. "Если лидеры НАТО пока не готовы заявить о приглашении в Вильнюсе, они должны четко обозначить, когда они будут готовы. Членство имеет формальные требования, а приглашение - нет. Все, что требуется - это стратегическая дальновидность и политическая воля", - написал Кулеба в своей статье в американском журнале Foreign Policy. Кулеба также написал, что Украина просит НАТО признать на предстоящем саммите в Литве "три очевидные вещи". "Во-первых, НАТО нуждается в Украине так же, как Украина нуждается в НАТО. Во-вторых, Украина – это неотъемлемая часть евроатлантической безопасности, в-третьих, Украина должна быть приглашена в НАТО сейчас, а станет членом, когда будет соответствовать условиям", – считает Кулеба. Дипломат уточнил, что Киев не требует немедленного членства в НАТО, поскольку, по его словам, Украина планирует одержать победу "самостоятельно", но "с помощью щедрой поддержки партнеров", при этом "не втягивая НАТО в военный конфликт с Россией". Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит ее к альянсу, а также обсудят перспективы ее членства. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882869887.html
https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882801735.html
https://ria.ru/20230707/prichiny-1882750894.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, нато, йенс столтенберг, вильнюс, литва, владимир зеленский
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, НАТО, Йенс Столтенберг, Вильнюс, Литва, Владимир Зеленский
Кулеба потребовал от НАТО конкретных сроков приглашения Украины в альянс

Кулеба: страны-члены НАТО должны четко обозначить сроки приглашения Украины в альянс

© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что страны-члены НАТО должны четко обозначить сроки, когда они будут готовы пригласить Украину в альянс.
"Если лидеры НАТО пока не готовы заявить о приглашении в Вильнюсе, они должны четко обозначить, когда они будут готовы. Членство имеет формальные требования, а приглашение - нет. Все, что требуется - это стратегическая дальновидность и политическая воля", - написал Кулеба в своей статье в американском журнале Foreign Policy.
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Кулеба также написал, что Украина просит НАТО признать на предстоящем саммите в Литве "три очевидные вещи". "Во-первых, НАТО нуждается в Украине так же, как Украина нуждается в НАТО. Во-вторых, Украина – это неотъемлемая часть евроатлантической безопасности, в-третьих, Украина должна быть приглашена в НАТО сейчас, а станет членом, когда будет соответствовать условиям", – считает Кулеба.
Дипломат уточнил, что Киев не требует немедленного членства в НАТО, поскольку, по его словам, Украина планирует одержать победу "самостоятельно", но "с помощью щедрой поддержки партнеров", при этом "не втягивая НАТО в военный конфликт с Россией".
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Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
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В миреУкраинаДмитрий КулебаНАТОЙенс СтолтенбергВильнюсЛитваВладимир Зеленский
 
 
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