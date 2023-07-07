https://ria.ru/20230707/nato-1882816143.html

Столтенберг заявил, что саммит НАТО примет три региональных плана обороны

Столтенберг заявил, что саммит НАТО примет три региональных плана обороны - РИА Новости, 07.07.2023

Столтенберг заявил, что саммит НАТО примет три региональных плана обороны

Лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля утвердят три новых региональных плана обороны для борьбы с основными угрозами: терроризмом и Россией, заявил... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:27

2023-07-07T15:27

2023-07-07T15:27

россия

йенс столтенберг

нато

москва

киев

владимир зеленский

дмитрий песков

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БРЮССЕЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля утвердят три новых региональных плана обороны для борьбы с основными угрозами: терроризмом и Россией, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. "На саммите мы сделаем новые важные шаги по укреплению собственной безопасности. Будут утверждены три новых региональных плана безопасности для борьбы с основными угрозами – Россией и терроризмом. На севере - это регион, который охватывает Атлантику и европейскую Арктику. Центральный регион охватывает регион Балтики и Центральную Европу. И южный план для Средиземноморского и Черноморского регионов", - пояснил он. По словам Столтенберга, "для реализации этих планов НАТО приведет в повышенную готовность 300 тысяч военных, включая также значительный потенциал воздушной обороны". Ранее стало известно, что НАТО на саммите планирует утвердить новые планы, включая дальнейшее наращивание военного присутствия у российских границ, усиление уровня координации между военными ведомствами государств-членов и коллективным командованием альянса, а также повышение боеготовности натовских подразделений на случай возможной конфронтации с Россией. Как отмечал генсек НАТО, впервые со времен холодной войны альянс "полностью увяжет планирование в коллективной обороне с планированием для своих сил, возможностей, а также командования и контроля, расширит программу учений". В результате НАТО, по словам генсека, получит более 300 тысяч военных в высокой степени готовности с существенной морской и воздушной поддержкой. Кроме того, по данным СМИ, эти секретные планы, включающие тысячи страниц, впервые со времен холодной войны описывают, как альянс планирует реагировать в случае якобы "нападения со стороны России". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882801735.html

https://ria.ru/20230707/nato-1882796046.html

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882799763.html

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