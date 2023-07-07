Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг заявил, что саммит НАТО примет три региональных плана обороны - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/nato-1882816143.html
Столтенберг заявил, что саммит НАТО примет три региональных плана обороны
Столтенберг заявил, что саммит НАТО примет три региональных плана обороны - РИА Новости, 07.07.2023
Столтенберг заявил, что саммит НАТО примет три региональных плана обороны
Лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля утвердят три новых региональных плана обороны для борьбы с основными угрозами: терроризмом и Россией, заявил... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:27
2023-07-07T15:27
россия
йенс столтенберг
нато
москва
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951350_0:25:2653:1518_1920x0_80_0_0_661850aba7523f80111dad1078e9c8dd.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля утвердят три новых региональных плана обороны для борьбы с основными угрозами: терроризмом и Россией, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. "На саммите мы сделаем новые важные шаги по укреплению собственной безопасности. Будут утверждены три новых региональных плана безопасности для борьбы с основными угрозами – Россией и терроризмом. На севере - это регион, который охватывает Атлантику и европейскую Арктику. Центральный регион охватывает регион Балтики и Центральную Европу. И южный план для Средиземноморского и Черноморского регионов", - пояснил он. По словам Столтенберга, "для реализации этих планов НАТО приведет в повышенную готовность 300 тысяч военных, включая также значительный потенциал воздушной обороны". Ранее стало известно, что НАТО на саммите планирует утвердить новые планы, включая дальнейшее наращивание военного присутствия у российских границ, усиление уровня координации между военными ведомствами государств-членов и коллективным командованием альянса, а также повышение боеготовности натовских подразделений на случай возможной конфронтации с Россией. Как отмечал генсек НАТО, впервые со времен холодной войны альянс "полностью увяжет планирование в коллективной обороне с планированием для своих сил, возможностей, а также командования и контроля, расширит программу учений". В результате НАТО, по словам генсека, получит более 300 тысяч военных в высокой степени готовности с существенной морской и воздушной поддержкой. Кроме того, по данным СМИ, эти секретные планы, включающие тысячи страниц, впервые со времен холодной войны описывают, как альянс планирует реагировать в случае якобы "нападения со стороны России". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882801735.html
https://ria.ru/20230707/nato-1882796046.html
https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882799763.html
россия
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831951350_0:0:2352:1764_1920x0_80_0_0_e6276e4c65ea4515c0ff52a0e1ed711e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, йенс столтенберг, нато, москва, киев, владимир зеленский, дмитрий песков
Россия, Йенс Столтенберг, НАТО, Москва, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Столтенберг заявил, что саммит НАТО примет три региональных плана обороны

Столтенберг: НАТО примет три региональных плана обороны, в том числе для борьбы с Россией

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля утвердят три новых региональных плана обороны для борьбы с основными угрозами: терроризмом и Россией, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
«
"На саммите мы сделаем новые важные шаги по укреплению собственной безопасности. Будут утверждены три новых региональных плана безопасности для борьбы с основными угрозами – Россией и терроризмом. На севере - это регион, который охватывает Атлантику и европейскую Арктику. Центральный регион охватывает регион Балтики и Центральную Европу. И южный план для Средиземноморского и Черноморского регионов", - пояснил он.
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Столтенберг ждет Зеленского на первом заседании Совета НАТО—Украина
Вчера, 14:31
По словам Столтенберга, "для реализации этих планов НАТО приведет в повышенную готовность 300 тысяч военных, включая также значительный потенциал воздушной обороны".
Ранее стало известно, что НАТО на саммите планирует утвердить новые планы, включая дальнейшее наращивание военного присутствия у российских границ, усиление уровня координации между военными ведомствами государств-членов и коллективным командованием альянса, а также повышение боеготовности натовских подразделений на случай возможной конфронтации с Россией.
Как отмечал генсек НАТО, впервые со времен холодной войны альянс "полностью увяжет планирование в коллективной обороне с планированием для своих сил, возможностей, а также командования и контроля, расширит программу учений". В результате НАТО, по словам генсека, получит более 300 тысяч военных в высокой степени готовности с существенной морской и воздушной поддержкой.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
На саммите НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины
Вчера, 14:10
Кроме того, по данным СМИ, эти секретные планы, включающие тысячи страниц, впервые со времен холодной войны описывают, как альянс планирует реагировать в случае якобы "нападения со стороны России".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Столтенберг рассказал о ситуации с кассетными боеприпасами для Украины
Вчера, 14:22
 
РоссияЙенс СтолтенбергНАТОМоскваКиевВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала