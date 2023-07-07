https://ria.ru/20230707/nato-1882816143.html
Столтенберг заявил, что саммит НАТО примет три региональных плана обороны
Столтенберг заявил, что саммит НАТО примет три региональных плана обороны - РИА Новости, 07.07.2023
Столтенберг заявил, что саммит НАТО примет три региональных плана обороны
Лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля утвердят три новых региональных плана обороны для борьбы с основными угрозами: терроризмом и Россией, заявил... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:27
2023-07-07T15:27
2023-07-07T15:27
россия
йенс столтенберг
нато
москва
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
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БРЮССЕЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля утвердят три новых региональных плана обороны для борьбы с основными угрозами: терроризмом и Россией, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. "На саммите мы сделаем новые важные шаги по укреплению собственной безопасности. Будут утверждены три новых региональных плана безопасности для борьбы с основными угрозами – Россией и терроризмом. На севере - это регион, который охватывает Атлантику и европейскую Арктику. Центральный регион охватывает регион Балтики и Центральную Европу. И южный план для Средиземноморского и Черноморского регионов", - пояснил он. По словам Столтенберга, "для реализации этих планов НАТО приведет в повышенную готовность 300 тысяч военных, включая также значительный потенциал воздушной обороны". Ранее стало известно, что НАТО на саммите планирует утвердить новые планы, включая дальнейшее наращивание военного присутствия у российских границ, усиление уровня координации между военными ведомствами государств-членов и коллективным командованием альянса, а также повышение боеготовности натовских подразделений на случай возможной конфронтации с Россией. Как отмечал генсек НАТО, впервые со времен холодной войны альянс "полностью увяжет планирование в коллективной обороне с планированием для своих сил, возможностей, а также командования и контроля, расширит программу учений". В результате НАТО, по словам генсека, получит более 300 тысяч военных в высокой степени готовности с существенной морской и воздушной поддержкой. Кроме того, по данным СМИ, эти секретные планы, включающие тысячи страниц, впервые со времен холодной войны описывают, как альянс планирует реагировать в случае якобы "нападения со стороны России". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230707/zelenskiy-1882801735.html
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россия, йенс столтенберг, нато, москва, киев, владимир зеленский, дмитрий песков
Россия, Йенс Столтенберг, НАТО, Москва, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Столтенберг заявил, что саммит НАТО примет три региональных плана обороны
Столтенберг: НАТО примет три региональных плана обороны, в том числе для борьбы с Россией
БРЮССЕЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля утвердят три новых региональных плана обороны для борьбы с основными угрозами: терроризмом и Россией, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
«
"На саммите мы сделаем новые важные шаги по укреплению собственной безопасности. Будут утверждены три новых региональных плана безопасности для борьбы с основными угрозами – Россией и терроризмом. На севере - это регион, который охватывает Атлантику и европейскую Арктику. Центральный регион охватывает регион Балтики и Центральную Европу. И южный план для Средиземноморского и Черноморского регионов", - пояснил он.
Столтенберг ждет Зеленского на первом заседании Совета НАТО—Украина
По словам Столтенберга, "для реализации этих планов НАТО приведет в повышенную готовность 300 тысяч военных, включая также значительный потенциал воздушной обороны".
Ранее стало известно, что НАТО на саммите планирует утвердить новые планы, включая дальнейшее наращивание военного присутствия у российских границ, усиление уровня координации между военными ведомствами государств-членов и коллективным командованием альянса, а также повышение боеготовности натовских подразделений на случай возможной конфронтации с Россией.
Как отмечал генсек НАТО, впервые со времен холодной войны альянс "полностью увяжет планирование в коллективной обороне с планированием для своих сил, возможностей, а также командования и контроля, расширит программу учений". В результате НАТО, по словам генсека, получит более 300 тысяч военных в высокой степени готовности с существенной морской и воздушной поддержкой.
На саммите НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины
Кроме того, по данным СМИ, эти секретные планы, включающие тысячи страниц, впервые со времен холодной войны описывают, как альянс планирует реагировать в случае якобы "нападения со стороны России".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева
в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского
о вступлении Украины
в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Столтенберг рассказал о ситуации с кассетными боеприпасами для Украины