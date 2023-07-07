https://ria.ru/20230707/nato-1882796046.html

На саммите НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины

На саммите НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины - РИА Новости, 07.07.2023

На саммите НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины

Лидеры стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, а также обсудят перспективы ее членства в организации, сообщил генсек... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:10

2023-07-07T14:10

2023-07-07T16:13

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нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Лидеры стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, а также обсудят перспективы ее членства в организации, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг."На саммите мы примем решения, которые сделают Украину еще сильнее и приблизят ее к альянсу", — сказал он на пресс-конференции перед саммитом.Как уточнил политик, пакет состоит из нескольких элементов — среди них утверждение многолетнего плана помощи для приведения украинской армии в полное соответствие стандартам альянса, а также учреждение Совета НАТО — Украина. Кроме того, по словам Столтенберга, лидеры стран — членов блока "подтвердят, что Украина станет членом НАТО".Конкретные детали решений генсек не раскрыл, однако он пояснил, что союзники по-прежнему обсуждают формулировки итогового заявления саммита в Вильнюсе.В апреле Столтенберг заявил, что страны альянса предоставили Украине военной помощи более чем на 65 миллиардов евро.

https://ria.ru/20230707/nato-1882696947.html

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864133092.html

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в мире, вильнюс, украина, нато, йенс столтенберг