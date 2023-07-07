https://ria.ru/20230707/nato-1882796046.html
На саммите НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины
На саммите НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины - РИА Новости, 07.07.2023
На саммите НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины
Лидеры стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, а также обсудят перспективы ее членства в организации, сообщил генсек... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:10
2023-07-07T14:10
2023-07-07T16:13
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Лидеры стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, а также обсудят перспективы ее членства в организации, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг."На саммите мы примем решения, которые сделают Украину еще сильнее и приблизят ее к альянсу", — сказал он на пресс-конференции перед саммитом.Как уточнил политик, пакет состоит из нескольких элементов — среди них утверждение многолетнего плана помощи для приведения украинской армии в полное соответствие стандартам альянса, а также учреждение Совета НАТО — Украина. Кроме того, по словам Столтенберга, лидеры стран — членов блока "подтвердят, что Украина станет членом НАТО".Конкретные детали решений генсек не раскрыл, однако он пояснил, что союзники по-прежнему обсуждают формулировки итогового заявления саммита в Вильнюсе.В апреле Столтенберг заявил, что страны альянса предоставили Украине военной помощи более чем на 65 миллиардов евро.
https://ria.ru/20230707/nato-1882696947.html
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864133092.html
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в мире, вильнюс, украина, нато, йенс столтенберг
В мире, Вильнюс, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг
На саммите НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины
Столтенберг: лидеры стран НАТО подтвердят, что Украина станет членом альянса
БРЮССЕЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Лидеры стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, а также обсудят перспективы ее членства в организации, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"На саммите мы примем решения, которые сделают Украину еще сильнее и приблизят ее к альянсу", — сказал он на пресс-конференции перед саммитом.
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Как уточнил политик, пакет состоит из нескольких элементов — среди них утверждение многолетнего плана помощи для приведения украинской армии в полное соответствие стандартам альянса, а также учреждение Совета НАТО — Украина.
Кроме того, по словам Столтенберга, лидеры стран — членов блока "подтвердят, что Украина станет членом НАТО".
Конкретные детали решений генсек не раскрыл, однако он пояснил, что союзники по-прежнему обсуждают формулировки итогового заявления саммита в Вильнюсе.
В апреле Столтенберг заявил, что страны альянса предоставили Украине военной помощи более чем на 65 миллиардов евро.
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