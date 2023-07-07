https://ria.ru/20230707/nato-1882729105.html

НАТО следует закрыть двери перед Киевом, пишут СМИ

НАТО следует закрыть двери перед Киевом, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2023

НАТО следует закрыть двери перед Киевом, пишут СМИ

Членам НАТО не стоит принимать в свои ряды Украину, поскольку преимущества от вступления Киева в альянс для США меньше, говорится в статье в американском... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T10:27

2023-07-07T10:27

2023-07-07T15:14

в мире

украина

нато

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сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Членам НАТО не стоит принимать в свои ряды Украину, поскольку преимущества от вступления Киева в альянс для США меньше, говорится в статье в американском издании Foreign Affairs. Авторы публикации — директор по исследованиям в области обороны и внешней политики либертарианского Института Катона Джастин Логан и доцент школы государственной политики при Университете Мэриленда Джошуа Шифринсон — утверждают, что членство Украины в НАТО чревато разрушительными последствиями для альянса и обесцениванием гарантий безопасности для его членов."Украину не следует приветствовать в НАТО, и это должен ясно дать понять президент США Джо Байден. <...> На саммите в Вильнюсе и после него лидеры НАТО поступили бы мудро, если бы признали эти факты и закрыли дверь для Украины", — пишут исследователи.Они отмечают сопротивление Киева, но в то же время предполагают, что в конечном итоге государства делают то, что отвечает их интересам."И здесь преимущества в плане безопасности для США от вступления Украины меркнут по сравнению с рисками от ее вступления в альянс", — говорится в статье. Авторы добавляют, что почти никто в НАТО не считает, что сегодня альянс должен вступать из-за Украины в прямой конфликт с Россией, но многие выступают за то, чтобы пообещать Украине путь в альянс и взять на себя обязательство бороться за нее в будущем. Также отмечается, что события после начала российскими силами спецоперации показывают, что Украине не нужно быть в НАТО, чтобы США и их союзники могли помогать ей эффективно противостоять Москве. Помимо этого, в публикации говорится, что членство Украины в НАТО усугубит разрыв между обязательствами альянса и его возможностями по оказанию помощи Киеву. "Война на Украине показала, что современный конфликт высокой интенсивности между обычными вооруженными силами требует невероятного количества ресурсов. <...> Если Украина присоединится к альянсу, бремя поиска ресурсов для защиты Украины за исключением ядерной войны, вероятно, непропорционально ляжет на США. В то время, когда Вашингтон уже сталкивается с серьезными потребностями в ресурсах как дома, так и в Азии, он рискует быть загнанным в угол", — считают авторы. Как замечают исследователи, в случае присоединения Украины к НАТО Вашингтону придется перенаправлять ресурсы с других приоритетных задач, которые, возможно, более важны, или согласиться на повышенный риск на восточном фронте. Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.

https://ria.ru/20230707/politika-1881926616.html

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

https://ria.ru/20230707/nato-1882696947.html

украина

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, нато, джо байден, сша, владимир зеленский