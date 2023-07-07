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Зеленский обвинил Россию в том, что Украина может не получить место в НАТО - РИА Новости, 07.07.2023
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00:07 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/nato-1882696947.html
Зеленский обвинил Россию в том, что Украина может не получить место в НАТО
Зеленский обвинил Россию в том, что Украина может не получить место в НАТО - РИА Новости, 07.07.2023
Зеленский обвинил Россию в том, что Украина может не получить место в НАТО
Владимир Зеленский в Праге на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом заявил, что Украина может не получить приглашение в НАТО из-за того, что... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T00:07
2023-07-07T00:07
украина
россия
сша
владимир зеленский
нато
петр павел
джо байден
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский в Праге на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом заявил, что Украина может не получить приглашение в НАТО из-за того, что некоторые страны боятся Россию. "Что может быть идеальным для нас – чтобы нас пригласили (в НАТО), какая формулировка может быть в приглашении – само приглашение. Понимаю, что могут быть трудности, чтобы получить объединенную поддержку всех. Кто-то оглядывается на Москву, кто-то боится Россию. Мы говорим о четком сигнале, о каких-то конкретных целях", - сказал Зеленский на пресс-конференции, видео которой транслировал телеканал "Рада". Он также добавил, что во время переговоров с Павелом обсуждались вопросы усиления обороны Украины, взаимодействие стран на всех уровнях, в том числе поддержка Чехией "формулы мира". Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
https://ria.ru/20230706/nato-1882498787.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, нато, петр павел, джо байден, в мире
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, НАТО, Петр Павел, Джо Байден, В мире
Зеленский обвинил Россию в том, что Украина может не получить место в НАТО

Зеленский: Украину могут не пригласить в НАТО из-за страха ряда стран перед Россией

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский в Праге на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом заявил, что Украина может не получить приглашение в НАТО из-за того, что некоторые страны боятся Россию.
«
"Что может быть идеальным для нас – чтобы нас пригласили (в НАТО), какая формулировка может быть в приглашении – само приглашение. Понимаю, что могут быть трудности, чтобы получить объединенную поддержку всех. Кто-то оглядывается на Москву, кто-то боится Россию. Мы говорим о четком сигнале, о каких-то конкретных целях", - сказал Зеленский на пресс-конференции, видео которой транслировал телеканал "Рада".
Он также добавил, что во время переговоров с Павелом обсуждались вопросы усиления обороны Украины, взаимодействие стран на всех уровнях, в том числе поддержка Чехией "формулы мира".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
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