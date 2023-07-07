https://ria.ru/20230707/mchs-1882710620.html

МЧС России и Китая подписали план совместных мероприятий на 2023-2025 годы

МЧС России и Китая подписали план совместных мероприятий на 2023-2025 годы - РИА Новости, 07.07.2023

МЧС России и Китая подписали план совместных мероприятий на 2023-2025 годы

МЧС России и Китая по итогам совещания в Пекине подписали план совместных мероприятий на 2023-2025 годы, говорится в заявлении на сайте министерства по... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T06:41

2023-07-07T06:41

2023-07-07T06:41

александр куренков (мчс)

си цзиньпин

владимир путин

пекин

россия

китай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:56:2941:1710_1920x0_80_0_0_b8581e4bc04e29676d0ea7f1759360aa.jpg

ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. МЧС России и Китая по итогам совещания в Пекине подписали план совместных мероприятий на 2023-2025 годы, говорится в заявлении на сайте министерства по чрезвычайным ситуациям КНР. Накануне в Пекине состоялось второе заседание Совместной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством глав МЧС двух стран Александра Куренкова и Ван Сянси. "Ван Сянси и Александр Куренков выслушали предложения по сотрудничеству от руководителей соответствующих подразделений спасательных ведомств двух стран по вопросам создания аварийно-спасательных сил, применения авиации и интеллектуального оборудования в области аварийно-спасательных работ, подготовки персонала, медицины катастроф и сотрудничества в приграничных районах", - говорится в заявлении МЧС КНР по итогам заседания. Отмечается, что стороны также "достигли консенсуса по плану двустороннего сотрудничества на следующем этапе, после встречи стороны подписали протокол совещания, в том числе план совместных мероприятий на 2023-2025 годы". "Китай и Россия являются хорошими соседями, хорошими партнерами и близкими друзьями. Министерства по чрезвычайным ситуациям двух стран ведут широкое сотрудничество, а также сотрудничают друг с другом в рамках таких механизмов, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС", - указал Куренков. Он выразил надежду, что совещание в Пекине послужит возможностью для дальнейшего укрепления сотрудничества, расширения сфер сотрудничества, укрепления обменов и взаимного обучения между двумя сторонами, чтобы МЧС лучше служили социально-экономическому развитию своих стран, защищали безопасность жизни людей и их собственности, продвигали стратегическое партнерство между двумя странами и вносили позитивный вклад в международное гуманитарное дело. "В последние годы под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина российско-китайские отношения поддерживаются на высоком уровне, а практическое сотрудничество в различных областях продолжает углубляться", - заявил Ван Сянси. Он отметил, что МЧС двух стран содействуют устойчивому социально-экономическому развитию, предотвращают и снижают риски стихийных бедствий и аварий в прилегающих районах, своевременно и эффективно реагируют на чрезвычайные ситуации и объединяют усилия для оказания международной гуманитарной помощи. "Это отвечает не только коренным интересам народов двух стран, но и общим ожиданиям международного сообщества", - подчеркнул Ван Сянси.

https://ria.ru/20230703/sotrudnichestvo-1881852825.html

https://ria.ru/20230707/kitay-1882633074.html

https://ria.ru/20230630/aviaperevozki-1881363909.html

пекин

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр куренков (мчс), си цзиньпин, владимир путин, пекин, россия, китай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брикс