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МЧС России и Китая подписали план совместных мероприятий на 2023-2025 годы - РИА Новости, 07.07.2023
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06:41 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/mchs-1882710620.html
МЧС России и Китая подписали план совместных мероприятий на 2023-2025 годы
МЧС России и Китая подписали план совместных мероприятий на 2023-2025 годы - РИА Новости, 07.07.2023
МЧС России и Китая подписали план совместных мероприятий на 2023-2025 годы
МЧС России и Китая по итогам совещания в Пекине подписали план совместных мероприятий на 2023-2025 годы, говорится в заявлении на сайте министерства по... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T06:41
2023-07-07T06:41
александр куренков (мчс)
си цзиньпин
владимир путин
пекин
россия
китай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
брикс
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ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. МЧС России и Китая по итогам совещания в Пекине подписали план совместных мероприятий на 2023-2025 годы, говорится в заявлении на сайте министерства по чрезвычайным ситуациям КНР. Накануне в Пекине состоялось второе заседание Совместной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством глав МЧС двух стран Александра Куренкова и Ван Сянси. "Ван Сянси и Александр Куренков выслушали предложения по сотрудничеству от руководителей соответствующих подразделений спасательных ведомств двух стран по вопросам создания аварийно-спасательных сил, применения авиации и интеллектуального оборудования в области аварийно-спасательных работ, подготовки персонала, медицины катастроф и сотрудничества в приграничных районах", - говорится в заявлении МЧС КНР по итогам заседания. Отмечается, что стороны также "достигли консенсуса по плану двустороннего сотрудничества на следующем этапе, после встречи стороны подписали протокол совещания, в том числе план совместных мероприятий на 2023-2025 годы". "Китай и Россия являются хорошими соседями, хорошими партнерами и близкими друзьями. Министерства по чрезвычайным ситуациям двух стран ведут широкое сотрудничество, а также сотрудничают друг с другом в рамках таких механизмов, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС", - указал Куренков. Он выразил надежду, что совещание в Пекине послужит возможностью для дальнейшего укрепления сотрудничества, расширения сфер сотрудничества, укрепления обменов и взаимного обучения между двумя сторонами, чтобы МЧС лучше служили социально-экономическому развитию своих стран, защищали безопасность жизни людей и их собственности, продвигали стратегическое партнерство между двумя странами и вносили позитивный вклад в международное гуманитарное дело. "В последние годы под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина российско-китайские отношения поддерживаются на высоком уровне, а практическое сотрудничество в различных областях продолжает углубляться", - заявил Ван Сянси. Он отметил, что МЧС двух стран содействуют устойчивому социально-экономическому развитию, предотвращают и снижают риски стихийных бедствий и аварий в прилегающих районах, своевременно и эффективно реагируют на чрезвычайные ситуации и объединяют усилия для оказания международной гуманитарной помощи. "Это отвечает не только коренным интересам народов двух стран, но и общим ожиданиям международного сообщества", - подчеркнул Ван Сянси.
https://ria.ru/20230703/sotrudnichestvo-1881852825.html
https://ria.ru/20230707/kitay-1882633074.html
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александр куренков (мчс), си цзиньпин, владимир путин, пекин, россия, китай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брикс
Александр Куренков (МЧС), Си Цзиньпин, Владимир Путин, Пекин, Россия, Китай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), БРИКС
МЧС России и Китая подписали план совместных мероприятий на 2023-2025 годы

МЧС России и Китая подписали в Пекине план совместных мероприятий на 2023-2025 годы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. МЧС России и Китая по итогам совещания в Пекине подписали план совместных мероприятий на 2023-2025 годы, говорится в заявлении на сайте министерства по чрезвычайным ситуациям КНР.
Накануне в Пекине состоялось второе заседание Совместной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством глав МЧС двух стран Александра Куренкова и Ван Сянси.
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"Ван Сянси и Александр Куренков выслушали предложения по сотрудничеству от руководителей соответствующих подразделений спасательных ведомств двух стран по вопросам создания аварийно-спасательных сил, применения авиации и интеллектуального оборудования в области аварийно-спасательных работ, подготовки персонала, медицины катастроф и сотрудничества в приграничных районах", - говорится в заявлении МЧС КНР по итогам заседания.
Отмечается, что стороны также "достигли консенсуса по плану двустороннего сотрудничества на следующем этапе, после встречи стороны подписали протокол совещания, в том числе план совместных мероприятий на 2023-2025 годы".
"Китай и Россия являются хорошими соседями, хорошими партнерами и близкими друзьями. Министерства по чрезвычайным ситуациям двух стран ведут широкое сотрудничество, а также сотрудничают друг с другом в рамках таких механизмов, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС", - указал Куренков.
Он выразил надежду, что совещание в Пекине послужит возможностью для дальнейшего укрепления сотрудничества, расширения сфер сотрудничества, укрепления обменов и взаимного обучения между двумя сторонами, чтобы МЧС лучше служили социально-экономическому развитию своих стран, защищали безопасность жизни людей и их собственности, продвигали стратегическое партнерство между двумя странами и вносили позитивный вклад в международное гуманитарное дело.
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"В последние годы под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина российско-китайские отношения поддерживаются на высоком уровне, а практическое сотрудничество в различных областях продолжает углубляться", - заявил Ван Сянси.
Он отметил, что МЧС двух стран содействуют устойчивому социально-экономическому развитию, предотвращают и снижают риски стихийных бедствий и аварий в прилегающих районах, своевременно и эффективно реагируют на чрезвычайные ситуации и объединяют усилия для оказания международной гуманитарной помощи.
"Это отвечает не только коренным интересам народов двух стран, но и общим ожиданиям международного сообщества", - подчеркнул Ван Сянси.
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Александр Куренков (МЧС)Си ЦзиньпинВладимир ПутинПекинРоссияКитайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БРИКС
 
 
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