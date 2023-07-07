https://ria.ru/20230707/marochko-1882712147.html
Эксперт назвал направления, на которых Киев наращивает ударные силы
Эксперт назвал направления, на которых Киев наращивает ударные силы - РИА Новости, 07.07.2023
Эксперт назвал направления, на которых Киев наращивает ударные силы
Киевские силовики наращивают ударные силы в тыловых городах на купянском и краснолиманском направлениях, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T07:31
2023-07-07T07:31
2023-07-07T07:31
специальная военная операция на украине
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киев
андрей марочко
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Киевские силовики наращивают ударные силы в тыловых городах на купянском и краснолиманском направлениях, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ряде тыловых населенных пунктов на купянском и краснолиманском направлении отмечается рост численности вооруженных формирований Украины. Сосредоточение живой силы, вооружения и военной техники тщательно маскируется", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что противник рассредотачивает свои силы так, чтобы при нанесении войсками РФ огневого поражения потери в личном составе и технике противника были минимальны. В четверг в Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие уничтожили за сутки на купянском направлении до 40 украинских солдат, в том числе одну диверсионно-разведывательную группу, а группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила две атаки ВСУ, пресекла деятельность двух групп диверсантов, потери Украины превысили 90 военных.
https://ria.ru/20230707/miny-1882709869.html
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россия, украина, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
Эксперт назвал направления, на которых Киев наращивает ударные силы
Эксперт Марочко: Киев наращивает силы в тылу на Купянском и Краснолиманском направлениях