https://ria.ru/20230707/madonna-1882554637.html

Стали известны новые подробности состояния здоровья Мадонны

Стали известны новые подробности состояния здоровья Мадонны - РИА Новости, 07.07.2023

Стали известны новые подробности состояния здоровья Мадонны

Певица Мадонна продолжила испытывать слабость и усталость после выписки из больницы, сообщает TMZ со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T01:36

2023-07-07T01:36

2023-07-07T01:36

шоубиз

мадонна

знаменитости

здоровье

музыка

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Певица Мадонна продолжила испытывать слабость и усталость после выписки из больницы, сообщает TMZ со ссылкой на свои источники. По словам инсайдера, выздоровление 64-летней исполнительницы идет не так быстро, как она ожидала."Она все еще слаба и очень устала. Много времени проводит в постели", — поделился источник. Он также добавил, что знаменитость надеялась полностью поправиться к своему юбилейному туру Celebration, первый концерт которого был запланирован на 15 июля. Мадонна потеряла сознание в своей квартире в Нью-Йорке 24 июня, после чего ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией. Спустя несколько дней знаменитость выписали из больницы, но она продолжила чувствовать себя плохо. Родственники Мадонны заявили, что она слишком интенсивно готовилась к гастрольному туру в честь 40-летия карьеры и именно по этой причине подорвала здоровье. Менеджер певицы Гай Осири рассказал, что ее концерты будут перенесены. Он пообещал назвать новые даты позже.

https://ria.ru/20230704/madonna-1882168903.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

мадонна, знаменитости, здоровье, музыка