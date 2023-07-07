https://ria.ru/20230707/madonna-1882554637.html
Стали известны новые подробности состояния здоровья Мадонны
Стали известны новые подробности состояния здоровья Мадонны - РИА Новости, 07.07.2023
Стали известны новые подробности состояния здоровья Мадонны
Певица Мадонна продолжила испытывать слабость и усталость после выписки из больницы, сообщает TMZ со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T01:36
2023-07-07T01:36
2023-07-07T01:36
шоубиз
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Певица Мадонна продолжила испытывать слабость и усталость после выписки из больницы, сообщает TMZ со ссылкой на свои источники. По словам инсайдера, выздоровление 64-летней исполнительницы идет не так быстро, как она ожидала."Она все еще слаба и очень устала. Много времени проводит в постели", — поделился источник. Он также добавил, что знаменитость надеялась полностью поправиться к своему юбилейному туру Celebration, первый концерт которого был запланирован на 15 июля. Мадонна потеряла сознание в своей квартире в Нью-Йорке 24 июня, после чего ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией. Спустя несколько дней знаменитость выписали из больницы, но она продолжила чувствовать себя плохо. Родственники Мадонны заявили, что она слишком интенсивно готовилась к гастрольному туру в честь 40-летия карьеры и именно по этой причине подорвала здоровье. Менеджер певицы Гай Осири рассказал, что ее концерты будут перенесены. Он пообещал назвать новые даты позже.
https://ria.ru/20230704/madonna-1882168903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мадонна, знаменитости, здоровье, музыка
Шоубиз, Мадонна, Знаменитости, Здоровье, Музыка
Стали известны новые подробности состояния здоровья Мадонны
СМИ сообщили об усталости и слабости Мадонны после выписки из больницы
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости.
Певица Мадонна продолжила испытывать слабость и усталость после выписки из больницы, сообщает
TMZ со ссылкой на свои источники.
По словам инсайдера, выздоровление 64-летней исполнительницы идет не так быстро, как она ожидала.
«
"Она все еще слаба и очень устала. Много времени проводит в постели", — поделился источник.
Он также добавил, что знаменитость надеялась полностью поправиться к своему юбилейному туру Celebration, первый концерт которого был запланирован на 15 июля.
Мадонна потеряла сознание в своей квартире в Нью-Йорке 24 июня, после чего ее госпитализировали
с острой бактериальной инфекцией. Спустя несколько дней знаменитость выписали из больницы, но она продолжила чувствовать себя плохо.
Родственники Мадонны заявили, что она слишком интенсивно готовилась к гастрольному туру в честь 40-летия карьеры и именно по этой причине подорвала здоровье.
Менеджер певицы Гай Осири рассказал, что ее концерты будут перенесены. Он пообещал назвать новые даты позже.
Подруга Мадонны рассказала о самочувствии певицы после госпитализации