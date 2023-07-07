Григорий Лепс отреагировал на отмену его концертов в Узбекистане и Киргизии
Лепс считает, что причиной отмены концертов в других странах стала его гражданская позиция
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Народный артист России, певец Григорий Лепс в интервью "Говорит Москва" прокомментировал отмену своих концертов в Узбекистане и Киргизии.
По словам музыканта, причиной послужила его гражданская позиция, в том числе активная поддержка спецоперации.
«
"Большинство людей там абсолютно нормальные, есть горстка каких-то крайне левых или крайне правых — им заплатили по 20 долларов, вот они и рады стараться. Музыка вне политики должна быть. По-видимому, их раздражает моя позиция по поводу СВО, как я служу своему отечеству и делаю все, чтобы помочь нашим ребятам. История нас рассудит, а все остальное меня не волнует абсолютно", – сказал Лепс.
Артист отметил, что не переживает из-за случившегося, поскольку прекрасно себя чувствует на родине.
«
"Я абсолютно спокоен, я абсолютно счастлив здесь на родине. У нас работы много, люди нас в нашей стране родной прекрасно встречают, нам рады, чему я тоже, несомненно, очень рад", – отметил исполнитель.
Лепс заявил, что если ему запретят въезд во все другие страны, он будет горд работать только на родине.
«
"Я живу в России, мне запрещен въезд фактически во все страны мира, кроме наших дружественных — Южная Америка, Малайзия, Турция и так далее. История нас рассудит, а все остальное меня не волнует абсолютно. Если мне завтра запретят ездить во все, что есть в мире, я буду горд и счастлив, что я буду работать только в своей стране", – заключил музыкант.
Григорий Лепс поддержал спецоперацию сразу после ее начала – он отправлял гуманитарную помощь в новые регионы, выступал перед военнослужащими в зоне СВО и в госпиталях.
В июне исполнитель принял участие в акции премирования российских солдат за сбитые западные танки Leopard. Он уже отправил миллион рублей бойцу с позывным Веном – получение средств было зафиксировано на видео.
После этого активисты в Узбекистане и Казахстане, выступившие против спецоперации, потребовали отменить выступления Лепса. Спустя некоторое время стало известно, что его концерты не состоятся.