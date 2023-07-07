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Григорий Лепс отреагировал на отмену его концертов в Узбекистане и Киргизии - РИА Новости, 07.07.2023
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Шоубиз
 
15:29 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/leps-1882810341.html
Григорий Лепс отреагировал на отмену его концертов в Узбекистане и Киргизии
Григорий Лепс отреагировал на отмену его концертов в Узбекистане и Киргизии - РИА Новости, 07.07.2023
Григорий Лепс отреагировал на отмену его концертов в Узбекистане и Киргизии
Народный артист России, певец Григорий Лепс в интервью "Говорит Москва" прокомментировал отмену своих концертов в Узбекистане и Киргизии. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:29
2023-07-07T15:29
шоубиз
киргизия
узбекистан
россия
григорий лепс
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Народный артист России, певец Григорий Лепс в интервью "Говорит Москва" прокомментировал отмену своих концертов в Узбекистане и Киргизии. По словам музыканта, причиной послужила его гражданская позиция, в том числе активная поддержка спецоперации. &quot;Большинство людей там абсолютно нормальные, есть горстка каких-то крайне левых или крайне правых — им заплатили по 20 долларов, вот они и рады стараться. Музыка вне политики должна быть. По-видимому, их раздражает моя позиция по поводу СВО, как я служу своему отечеству и делаю все, чтобы помочь нашим ребятам. История нас рассудит, а все остальное меня не волнует абсолютно&quot;, – сказал Лепс.Артист отметил, что не переживает из-за случившегося, поскольку прекрасно себя чувствует на родине. "Я абсолютно спокоен, я абсолютно счастлив здесь на родине. У нас работы много, люди нас в нашей стране родной прекрасно встречают, нам рады, чему я тоже, несомненно, очень рад", – отметил исполнитель. Лепс заявил, что если ему запретят въезд во все другие страны, он будет горд работать только на родине. "Я живу в России, мне запрещен въезд фактически во все страны мира, кроме наших дружественных — Южная Америка, Малайзия, Турция и так далее. История нас рассудит, а все остальное меня не волнует абсолютно. Если мне завтра запретят ездить во все, что есть в мире, я буду горд и счастлив, что я буду работать только в своей стране", – заключил музыкант. Григорий Лепс поддержал спецоперацию сразу после ее начала – он отправлял гуманитарную помощь в новые регионы, выступал перед военнослужащими в зоне СВО и в госпиталях. В июне исполнитель принял участие в акции премирования российских солдат за сбитые западные танки Leopard. Он уже отправил миллион рублей бойцу с позывным Веном – получение средств было зафиксировано на видео. После этого активисты в Узбекистане и Казахстане, выступившие против спецоперации, потребовали отменить выступления Лепса. Спустя некоторое время стало известно, что его концерты не состоятся.
https://ria.ru/20230707/leps-1882733954.html
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киргизия, узбекистан, россия, григорий лепс, знаменитости, музыка
Шоубиз, Киргизия, Узбекистан, Россия, Григорий Лепс, Знаменитости, Музыка
Григорий Лепс отреагировал на отмену его концертов в Узбекистане и Киргизии

Лепс считает, что причиной отмены концертов в других странах стала его гражданская позиция

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Народный артист России, певец Григорий Лепс в интервью "Говорит Москва" прокомментировал отмену своих концертов в Узбекистане и Киргизии.
По словам музыканта, причиной послужила его гражданская позиция, в том числе активная поддержка спецоперации.
«

"Большинство людей там абсолютно нормальные, есть горстка каких-то крайне левых или крайне правых — им заплатили по 20 долларов, вот они и рады стараться. Музыка вне политики должна быть. По-видимому, их раздражает моя позиция по поводу СВО, как я служу своему отечеству и делаю все, чтобы помочь нашим ребятам. История нас рассудит, а все остальное меня не волнует абсолютно", – сказал Лепс.

Артист отметил, что не переживает из-за случившегося, поскольку прекрасно себя чувствует на родине.
«
"Я абсолютно спокоен, я абсолютно счастлив здесь на родине. У нас работы много, люди нас в нашей стране родной прекрасно встречают, нам рады, чему я тоже, несомненно, очень рад", – отметил исполнитель.
Лепс заявил, что если ему запретят въезд во все другие страны, он будет горд работать только на родине.
«
"Я живу в России, мне запрещен въезд фактически во все страны мира, кроме наших дружественных — Южная Америка, Малайзия, Турция и так далее. История нас рассудит, а все остальное меня не волнует абсолютно. Если мне завтра запретят ездить во все, что есть в мире, я буду горд и счастлив, что я буду работать только в своей стране", – заключил музыкант.
Григорий Лепс поддержал спецоперацию сразу после ее начала – он отправлял гуманитарную помощь в новые регионы, выступал перед военнослужащими в зоне СВО и в госпиталях.
В июне исполнитель принял участие в акции премирования российских солдат за сбитые западные танки Leopard. Он уже отправил миллион рублей бойцу с позывным Веном – получение средств было зафиксировано на видео.
После этого активисты в Узбекистане и Казахстане, выступившие против спецоперации, потребовали отменить выступления Лепса. Спустя некоторое время стало известно, что его концерты не состоятся.
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
В Узбекистане отменили концерт Григория Лепса
Вчера, 11:14
 
ШоубизКиргизияУзбекистанРоссияГригорий ЛепсЗнаменитостиМузыка
 
 
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