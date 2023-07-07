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В Узбекистане отменили концерт Григория Лепса - РИА Новости, 07.07.2023
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Шоубиз
 
11:14 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/leps-1882733954.html
В Узбекистане отменили концерт Григория Лепса
В Узбекистане отменили концерт Григория Лепса - РИА Новости, 07.07.2023
В Узбекистане отменили концерт Григория Лепса
В Ташкенте отменили концерт народного артиста России, певца Григория Лепса, запланированный на 23 октября во Дворце дружбы народов. Об этом сообщили в... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:14
2023-07-07T11:14
шоубиз
григорий лепс
узбекистан
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ташкент
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В Ташкенте отменили концерт народного артиста России, певца Григория Лепса, запланированный на 23 октября во Дворце дружбы народов. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства культуры и туризма Узбекистана. "Внимание! В этом году 23 октября был запланирован концерт российского певца Григория Лепса во Дворце дружбы народов. По некоторым техническим причинам концертная программа была отложена", – говорится в сообщении.Представители Минкульта Узбекистана отметили, что билеты можно будет вернуть по месту приобретения. По данным СМИ, причиной отмены концерта Лепса послужило возмущение осудивших спецоперацию активистов. Им не нравится гражданская позиция музыканта, из-за чего они призвали не пускать его на концертную площадку.Тем не менее во вторник заместитель министра культуры и туризма Узбекистана Баходир Ахмедов, комментируя предложения в соцсетях о запрете гастролей исполнителей из РФ, поддерживающих СВО, заявил в интервью, что для российских артистов нет преград для выступлений.Ранее стало известно, что артист не выступит и в Киргизии. Его концерт, запланированный на второе августа в городе Чолпон-Ата, отменили без объяснения причин. Сам Григорий Лепс на отмену своих заграничных концертов пока не отреагировал.
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григорий лепс, узбекистан, россия, ташкент, наргиз (певица), ирина дубцова, знаменитости, музыка
Шоубиз, Григорий Лепс, Узбекистан, Россия, Ташкент, Наргиз (певица), Ирина Дубцова, Знаменитости, Музыка
В Узбекистане отменили концерт Григория Лепса

В Ташкенте отменили октябрьский концерт Григория Лепса "по техническим причинам"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В Ташкенте отменили концерт народного артиста России, певца Григория Лепса, запланированный на 23 октября во Дворце дружбы народов. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства культуры и туризма Узбекистана.
«
"Внимание! В этом году 23 октября был запланирован концерт российского певца Григория Лепса во Дворце дружбы народов. По некоторым техническим причинам концертная программа была отложена", – говорится в сообщении.
Представители Минкульта Узбекистана отметили, что билеты можно будет вернуть по месту приобретения.
По данным СМИ, причиной отмены концерта Лепса послужило возмущение осудивших спецоперацию активистов. Им не нравится гражданская позиция музыканта, из-за чего они призвали не пускать его на концертную площадку.
Тем не менее во вторник заместитель министра культуры и туризма Узбекистана Баходир Ахмедов, комментируя предложения в соцсетях о запрете гастролей исполнителей из РФ, поддерживающих СВО, заявил в интервью, что для российских артистов нет преград для выступлений.
Ранее стало известно, что артист не выступит и в Киргизии. Его концерт, запланированный на второе августа в городе Чолпон-Ата, отменили без объяснения причин.
Сам Григорий Лепс на отмену своих заграничных концертов пока не отреагировал.
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ШоубизГригорий ЛепсУзбекистанРоссияТашкентНаргиз (певица)Ирина ДубцоваЗнаменитостиМузыка
 
 
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