https://ria.ru/20230707/kosachev-1882911547.html

Косачев заявил, что Украина не может ничего добиться без опасных вооружений

Косачев заявил, что Украина не может ничего добиться без опасных вооружений - РИА Новости, 07.07.2023

Косачев заявил, что Украина не может ничего добиться без опасных вооружений

Решив поставлять Украине кассетные боеприпасы, США расписались в неспособности Киева добиться чего-либо без этих вооружений, взяв на себя ответственность за все РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T23:48

2023-07-07T23:48

2023-07-07T23:56

в мире

украина

сша

киев

константин косачев

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Решив поставлять Украине кассетные боеприпасы, США расписались в неспособности Киева добиться чего-либо без этих вооружений, взяв на себя ответственность за все будущие жертвы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.В пятницу США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы."По сути, США расписались в неспособности Киева добиться чего-либо без применения самых осуждаемых вооружений, подтвердили готовность убивать мирное население ради продолжения боевых действий любой ценой и взяли на себя полную ответственность за все будущие жертвы этого чудовищного оружия", - написал сенатор в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230707/provokatsii-1882911317.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, киев, константин косачев, совет федерации рф