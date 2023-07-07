https://ria.ru/20230707/kosachev-1882911547.html
Косачев заявил, что Украина не может ничего добиться без опасных вооружений
Косачев заявил, что Украина не может ничего добиться без опасных вооружений - РИА Новости, 07.07.2023
Косачев заявил, что Украина не может ничего добиться без опасных вооружений
Решив поставлять Украине кассетные боеприпасы, США расписались в неспособности Киева добиться чего-либо без этих вооружений, взяв на себя ответственность за все РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T23:48
2023-07-07T23:48
2023-07-07T23:56
в мире
украина
сша
киев
константин косачев
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862734803_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_8c396f4648615f7b1d7486a7fa70fce5.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Решив поставлять Украине кассетные боеприпасы, США расписались в неспособности Киева добиться чего-либо без этих вооружений, взяв на себя ответственность за все будущие жертвы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.В пятницу США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы."По сути, США расписались в неспособности Киева добиться чего-либо без применения самых осуждаемых вооружений, подтвердили готовность убивать мирное население ради продолжения боевых действий любой ценой и взяли на себя полную ответственность за все будущие жертвы этого чудовищного оружия", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230707/provokatsii-1882911317.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862734803_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_397b796a2c800e2f5d20ac17e9caa0c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, константин косачев, совет федерации рф
В мире, Украина, США, Киев, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
Косачев заявил, что Украина не может ничего добиться без опасных вооружений
Косачев заявил, что Украина не может ничего добиться без самых опасных вооружений