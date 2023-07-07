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Косачев заявил, что Украина не может ничего добиться без опасных вооружений - РИА Новости, 07.07.2023
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23:48 07.07.2023 (обновлено: 23:56 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/kosachev-1882911547.html
Косачев заявил, что Украина не может ничего добиться без опасных вооружений
Косачев заявил, что Украина не может ничего добиться без опасных вооружений - РИА Новости, 07.07.2023
Косачев заявил, что Украина не может ничего добиться без опасных вооружений
Решив поставлять Украине кассетные боеприпасы, США расписались в неспособности Киева добиться чего-либо без этих вооружений, взяв на себя ответственность за все РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T23:48
2023-07-07T23:56
в мире
украина
сша
киев
константин косачев
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Решив поставлять Украине кассетные боеприпасы, США расписались в неспособности Киева добиться чего-либо без этих вооружений, взяв на себя ответственность за все будущие жертвы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.В пятницу США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы."По сути, США расписались в неспособности Киева добиться чего-либо без применения самых осуждаемых вооружений, подтвердили готовность убивать мирное население ради продолжения боевых действий любой ценой и взяли на себя полную ответственность за все будущие жертвы этого чудовищного оружия", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230707/provokatsii-1882911317.html
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в мире, украина, сша, киев, константин косачев, совет федерации рф
В мире, Украина, США, Киев, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
Косачев заявил, что Украина не может ничего добиться без опасных вооружений

Косачев заявил, что Украина не может ничего добиться без самых опасных вооружений

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Решив поставлять Украине кассетные боеприпасы, США расписались в неспособности Киева добиться чего-либо без этих вооружений, взяв на себя ответственность за все будущие жертвы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В пятницу США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы.
"По сути, США расписались в неспособности Киева добиться чего-либо без применения самых осуждаемых вооружений, подтвердили готовность убивать мирное население ради продолжения боевых действий любой ценой и взяли на себя полную ответственность за все будущие жертвы этого чудовищного оружия", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Посол России в США: уровень американских провокаций зашкаливает
Вчера, 23:43
 
В миреУкраинаСШАКиевКонстантин КосачевСовет Федерации РФ
 
 
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