https://ria.ru/20230707/koran-1882723676.html

Пакистан призвал Швецию осудить действия человека, сжегшего Коран

Пакистан призвал Швецию осудить действия человека, сжегшего Коран - РИА Новости, 07.07.2023

Пакистан призвал Швецию осудить действия человека, сжегшего Коран

Парламент Пакистан на специальном заседании призвал власти Швеции осудить действия мужчины, сжегшего Коран. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T09:51

2023-07-07T09:51

2023-07-07T09:52

швеция

пакистан

россия

ахмед абуль гейт

владимир путин

лига арабских государств

шехбаз шариф

религия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Парламент Пакистан на специальном заседании призвал власти Швеции осудить действия мужчины, сжегшего Коран. "Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в ходе совместного заседания парламента резко осудил душераздирающий инцидент с осквернением Священного Корана в Швеции. Он сказал, что осквернение Священного Корана вызвало волну гнева и горя в мусульманском мире. Он заявил, что миллионы мусульман обескуражены этим инцидентом", - отмечается в заявлении на странице парламента Пакистана в Twitter. Премьер Пакистана также отметил, что "исламофобия используется как инструмент для нарушения межконфессионального согласия и настраивания мусульман против христиан и представителей других конфессий". "Он подчеркнул, что парламент должен создать специальный комитет для разработки соответствующих рекомендаций по предотвращению таких гнусных и бесстыдных действий в будущем, и эти рекомендации должны быть переданы международным организациям для реализации во всем мире. Он выразил сожаление по поводу того, что инцидент в Швеции заслуживает серьезного осуждения, а нынешний уровень критики недостаточен", - отмечается в заявлении. Ранее власти Пакистана объявили о проведении в пятницу 7 июля общенациональных акций протеста в связи с сожжением Корана в Швеции. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.

https://ria.ru/20230706/koran-1882633817.html

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швеция

пакистан

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

швеция, пакистан, россия, ахмед абуль гейт, владимир путин, лига арабских государств, шехбаз шариф