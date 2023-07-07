Пакистан призвал Швецию осудить действия человека, сжегшего Коран
Парламент Пакистана призвал власти Швеции осудить действия мужчины, сжегшего Коран
Книга в руках мусульманина. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Парламент Пакистан на специальном заседании призвал власти Швеции осудить действия мужчины, сжегшего Коран.
"Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в ходе совместного заседания парламента резко осудил душераздирающий инцидент с осквернением Священного Корана в Швеции. Он сказал, что осквернение Священного Корана вызвало волну гнева и горя в мусульманском мире. Он заявил, что миллионы мусульман обескуражены этим инцидентом", - отмечается в заявлении на странице парламента Пакистана в Twitter.
Премьер Пакистана также отметил, что "исламофобия используется как инструмент для нарушения межконфессионального согласия и настраивания мусульман против христиан и представителей других конфессий".
"Он подчеркнул, что парламент должен создать специальный комитет для разработки соответствующих рекомендаций по предотвращению таких гнусных и бесстыдных действий в будущем, и эти рекомендации должны быть переданы международным организациям для реализации во всем мире. Он выразил сожаление по поводу того, что инцидент в Швеции заслуживает серьезного осуждения, а нынешний уровень критики недостаточен", - отмечается в заявлении.
Ранее власти Пакистана объявили о проведении в пятницу 7 июля общенациональных акций протеста в связи с сожжением Корана в Швеции.
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.