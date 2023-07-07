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Пакистан призвал Швецию осудить действия человека, сжегшего Коран - РИА Новости, 07.07.2023
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Религия
 
09:51 07.07.2023 (обновлено: 09:52 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/koran-1882723676.html
Пакистан призвал Швецию осудить действия человека, сжегшего Коран
Пакистан призвал Швецию осудить действия человека, сжегшего Коран - РИА Новости, 07.07.2023
Пакистан призвал Швецию осудить действия человека, сжегшего Коран
Парламент Пакистан на специальном заседании призвал власти Швеции осудить действия мужчины, сжегшего Коран. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T09:51
2023-07-07T09:52
швеция
пакистан
россия
ахмед абуль гейт
владимир путин
лига арабских государств
шехбаз шариф
религия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Парламент Пакистан на специальном заседании призвал власти Швеции осудить действия мужчины, сжегшего Коран. "Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в ходе совместного заседания парламента резко осудил душераздирающий инцидент с осквернением Священного Корана в Швеции. Он сказал, что осквернение Священного Корана вызвало волну гнева и горя в мусульманском мире. Он заявил, что миллионы мусульман обескуражены этим инцидентом", - отмечается в заявлении на странице парламента Пакистана в Twitter. Премьер Пакистана также отметил, что "исламофобия используется как инструмент для нарушения межконфессионального согласия и настраивания мусульман против христиан и представителей других конфессий". "Он подчеркнул, что парламент должен создать специальный комитет для разработки соответствующих рекомендаций по предотвращению таких гнусных и бесстыдных действий в будущем, и эти рекомендации должны быть переданы международным организациям для реализации во всем мире. Он выразил сожаление по поводу того, что инцидент в Швеции заслуживает серьезного осуждения, а нынешний уровень критики недостаточен", - отмечается в заявлении. Ранее власти Пакистана объявили о проведении в пятницу 7 июля общенациональных акций протеста в связи с сожжением Корана в Швеции. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
https://ria.ru/20230706/koran-1882633817.html
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швеция, пакистан, россия, ахмед абуль гейт, владимир путин, лига арабских государств, шехбаз шариф
Швеция, Пакистан, Россия, Ахмед Абуль Гейт, Владимир Путин, Лига арабских государств, Шехбаз Шариф, Религия
Пакистан призвал Швецию осудить действия человека, сжегшего Коран

Парламент Пакистана призвал власти Швеции осудить действия мужчины, сжегшего Коран

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКнига в руках мусульманина
Книга в руках мусульманина - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Книга в руках мусульманина. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Парламент Пакистан на специальном заседании призвал власти Швеции осудить действия мужчины, сжегшего Коран.
"Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в ходе совместного заседания парламента резко осудил душераздирающий инцидент с осквернением Священного Корана в Швеции. Он сказал, что осквернение Священного Корана вызвало волну гнева и горя в мусульманском мире. Он заявил, что миллионы мусульман обескуражены этим инцидентом", - отмечается в заявлении на странице парламента Пакистана в Twitter.
Премьер Пакистана также отметил, что "исламофобия используется как инструмент для нарушения межконфессионального согласия и настраивания мусульман против христиан и представителей других конфессий".
"Он подчеркнул, что парламент должен создать специальный комитет для разработки соответствующих рекомендаций по предотвращению таких гнусных и бесстыдных действий в будущем, и эти рекомендации должны быть переданы международным организациям для реализации во всем мире. Он выразил сожаление по поводу того, что инцидент в Швеции заслуживает серьезного осуждения, а нынешний уровень критики недостаточен", - отмечается в заявлении.
Верующие в мечети - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Муфтии заявили, что случаи сожжения Корана — это постановки
6 июля, 17:04
Ранее власти Пакистана объявили о проведении в пятницу 7 июля общенациональных акций протеста в связи с сожжением Корана в Швеции.
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, при этом в четверг десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Папа римский возмутился сожжением Корана в Швеции
3 июля, 18:10
 
РелигияШвецияПакистанРоссияАхмед Абуль ГейтВладимир ПутинЛига арабских государствШехбаз Шариф
 
 
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