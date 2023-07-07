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Салливан: инцидент с кокаином в Белом доме не угрожает нацбезопасности США - РИА Новости, 07.07.2023
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22:42 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/kokain-1882907261.html
Салливан: инцидент с кокаином в Белом доме не угрожает нацбезопасности США
Салливан: инцидент с кокаином в Белом доме не угрожает нацбезопасности США - РИА Новости, 07.07.2023
Салливан: инцидент с кокаином в Белом доме не угрожает нацбезопасности США
Обнаружение кокаина в Белом доме не несет угрозы национальной безопасности, уверен советник президента США Джейк Салливан. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T22:42
2023-07-07T22:42
в мире
сша
джо байден
джейк салливан
хантер байден
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Обнаружение кокаина в Белом доме не несет угрозы национальной безопасности, уверен советник президента США Джейк Салливан. "На данном этапе я не считаю, что существует угроза национальной безопасности (в связи с инцидентом с кокаином - ред.)", - сказал советник президента США на брифинге в Белом доме. Салливан подчеркнул, что в администрации действует "строгая политика в отношении тестирования на наркотики и относительно употребления наркотиков". "Мы чрезвычайно серьезно относимся к этому", - сказал советник президента. По его словам, "если в ситуацию окажется вовлечен кто-то из Белого дома, последуют необходимые меры. "Если окажется кто-то из посетителей, кто оставил это - другое дело, что поднимает другие вопросы, которые в меньшей степени касаются моей работы". Подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином, был обнаружен в Белом доме в воскресенье вечером сотрудниками секретной службы. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена и его семьи, по словам пресс-секретаря Байдена, в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post между тем писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента Хантер Байден, известный скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. За прошедшие с момента находки наркотика дни пока не удалось установить его принадлежность, более того, менялись показания о месте его обнаружения. Так, изначально​​ источники в Белом доме заявляли, что наркотик нашли в библиотеке, затем говорилось об официальной приемной западного крыла, а по последней информации он был найден в каморке на входе в западное крыло резиденции. Пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что секретная служба США "доберется до истины", а Байден следит за всеми сообщениями на этот счет. Однако СМИ со ссылкой на источники пишут, что правоохранительные органы США сомневаются в возможности установить личность человека, который пронес наркотик в Белый дом. Они объясняют это высокой проходимостью места, где было найдено запрещенное вещество. Бывший президент США Дональд Трамп в связи с кокаиновым инцидентом предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться только для нынешнего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера. По мнению Трампа, американские СМИ, которых он назвал "медиа фейковых новостей", вскоре начнут писать, что найденный порошок был не наркотиком, а аспирином, его было "очень мало", а вся история вскоре "сведется к нулю".
https://ria.ru/20230707/kokain-1882873954.html
https://ria.ru/20230704/khanterbayden-1882259584.html
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в мире, сша, джо байден, джейк салливан, хантер байден
В мире, США, Джо Байден, Джейк Салливан, Хантер Байден
Салливан: инцидент с кокаином в Белом доме не угрожает нацбезопасности США

Салливан: инцидент с кокаином в Белом доме не несет угрозы национальной безопасности США

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Обнаружение кокаина в Белом доме не несет угрозы национальной безопасности, уверен советник президента США Джейк Салливан.
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"На данном этапе я не считаю, что существует угроза национальной безопасности (в связи с инцидентом с кокаином - ред.)", - сказал советник президента США на брифинге в Белом доме.
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Вчера, 18:34
Салливан подчеркнул, что в администрации действует "строгая политика в отношении тестирования на наркотики и относительно употребления наркотиков". "Мы чрезвычайно серьезно относимся к этому", - сказал советник президента.
По его словам, "если в ситуацию окажется вовлечен кто-то из Белого дома, последуют необходимые меры. "Если окажется кто-то из посетителей, кто оставил это - другое дело, что поднимает другие вопросы, которые в меньшей степени касаются моей работы".
Подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином, был обнаружен в Белом доме в воскресенье вечером сотрудниками секретной службы. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена и его семьи, по словам пресс-секретаря Байдена, в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post между тем писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента Хантер Байден, известный скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией.
За прошедшие с момента находки наркотика дни пока не удалось установить его принадлежность, более того, менялись показания о месте его обнаружения. Так, изначально​​ источники в Белом доме заявляли, что наркотик нашли в библиотеке, затем говорилось об официальной приемной западного крыла, а по последней информации он был найден в каморке на входе в западное крыло резиденции.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
СМИ: Хантер Байден находился в Белом доме до обнаружения там белого порошка
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Пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что секретная служба США "доберется до истины", а Байден следит за всеми сообщениями на этот счет. Однако СМИ со ссылкой на источники пишут, что правоохранительные органы США сомневаются в возможности установить личность человека, который пронес наркотик в Белый дом. Они объясняют это высокой проходимостью места, где было найдено запрещенное вещество.
Бывший президент США Дональд Трамп в связи с кокаиновым инцидентом предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться только для нынешнего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера. По мнению Трампа, американские СМИ, которых он назвал "медиа фейковых новостей", вскоре начнут писать, что найденный порошок был не наркотиком, а аспирином, его было "очень мало", а вся история вскоре "сведется к нулю".
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