https://ria.ru/20230707/kokain-1882873954.html

В США допросят сотрудников секретной службы по делу о кокаине

В США допросят сотрудников секретной службы по делу о кокаине - РИА Новости, 07.07.2023

В США допросят сотрудников секретной службы по делу о кокаине

Комитет по надзору конгресса США считает "неприемлемым и позорным" обнаружение кокаина в Белом доме, требует брифинга от сотрудников ответственной за охрану... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:34

2023-07-07T18:34

2023-07-07T18:40

в мире

сша

хантер байден

происшествия – радио sputnik

джо байден

карин жан-пьер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869099112_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_a01c05cca8e93c0da83de4e862db9dc3.jpg

ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Комитет по надзору конгресса США считает "неприемлемым и позорным" обнаружение кокаина в Белом доме, требует брифинга от сотрудников ответственной за охрану Белого дома секретной службы, соответствующее письмо ее руководителю направил глава комитета, член палаты представителей Джеймс Комер. "Комитет требует от секретной службы доступа к дополнительной информации", - говорится в письме за подписью" возглавляющего комитет по надзору Джеймса Комера, адресованном главе секретной службы Кимберли Читл. Конгрессмен подчеркивает, что по закону комитет по надзору имеет право расследовать "любые дела" в "любое время".По словам члена палаты представителей, "наличие кокаина в Белом доме - неприемлемый и позорный момент в его истории". "Этот инцидент поднял дополнительные вопросы Комитета в отношении правил безопасности, соблюдаемых в Белом доме", - говорится в письме, которое требует от сотрудников секретной службы содействия в начатом Комитетом расследовании и дачу показаний его членам не позднее 14 июля. Подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином, был обнаружен в Белом доме в воскресенье вечером сотрудниками секретной службы. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента Хантер Байден, известный скандалам, связанными с наркотиками и коррупцией. За прошедшие с момента находки дни пока не удалось установить его принадлежность, более того, менялись показания о месте обнаружения наркотика. Так, изначально​​ источники в Белом доме заявляли, что наркотик нашли в библиотеке, затем говорилось об официальной приемной западного крыла, а по последней информации он был найден в каморке на входе в Западное крыло резиденции. Пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что секретная служба США "доберется до истины", а Байден следит за всеми сообщениями на этот счет. Однако СМИ со ссылкой на источники пишут, что правоохранительные органы США сомневаются в возможности установить личность человека, который пронес наркотик в Белый дом. Они объясняют это высокой проходимостью места, где было найдено запрещенное вещество.Бывший президент США Дональд Трамп в связи с кокаиновым инцидентом предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться только для нынешнего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера. По мнению Трампа, американские СМИ, которых он назвал "медиа фейковых новостей", вскоре начнут писать, что найденный порошок был не наркотиком, а аспирином, его было "очень мало", а вся история вскоре "сведется к нулю".

https://ria.ru/20230707/bayden-1882831977.html

https://ria.ru/20230707/kokain-1882711296.html

https://ria.ru/20230705/kokain-1882475911.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, хантер байден, происшествия – радио sputnik, джо байден, карин жан-пьер