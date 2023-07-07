https://ria.ru/20230707/kitay-1882626017.html

Кому должны, тому прощаем: министр финансов США — в Пекине

Кому должны, тому прощаем: министр финансов США — в Пекине - РИА Новости, 07.07.2023

Кому должны, тому прощаем: министр финансов США — в Пекине

"Это же деньги": такая простая мысль возникает по поводу начавшегося вчера визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай. То есть предыдущий визитер,... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T08:00

2023-07-07T08:00

2023-07-07T08:02

аналитика

китай

сша

пекин

джанет йеллен

энтони блинкен

дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

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"Это же деньги": такая простая мысль возникает по поводу начавшегося вчера визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай. То есть предыдущий визитер, госсекретарь Энтони Блинкен, мог еще отделаться общими фразами насчет необходимости чуть-чуть разрядить атмосферу в отношениях, а вот когда речь заходит о конкретике, особенно о финансах — это другое.Если говорить только о деньгах, то тут все просто: Америка должна Китаю. И не только Китаю, она всем должна и никогда не отдаст. Всего по миру гуляет гособлигаций того самого ведомства Йеллен на сумму более чем в 32 триллиона долларов, то есть примерно два годовых ВВП страны. На выплату только процентов по этому долгу (а есть ведь еще и другие долги) вот-вот не хватит бюджета. Из этой суммы Китай когда-то держал долговых обязательств США более чем на триллион, недавно продал очередной пакет в 400 миллионов — остается 868,8 миллиарда. То есть все равно почти триллион.И получается смешная картина. На уровне общей политики Америка грозит Пекину, накладывает на него санкции (1300 компаний и частных лиц под таковыми). А на уровне финансовом Америка — должник, и могла бы вести себя скромнее. Но не умеет.Представим себе, что добрая и ласковая Джанет попросит у Китая в долг еще немного в знак разрядки напряженности: возможно это? Почему нет. Раньше такое было в порядке вещей. Или она намекнет, что скоро ее департамент не сможет платить проценты по своим бумажкам, а если и будет платить, то не всем: а это возможно? При таких уровнях долга сегодня возможно все. В общем, кнуты и пряники есть в больших количествах, а вот что с ними делать — пока не ясно.За этим визитом стоит сложный, если не невозможный сюжет, центральный для самого существования США — как можно одновременно бороться с Китаем в качестве стратегического конкурента и одновременно делать это так, чтобы не подорвать себя еще больше. При Дональде Трампе было модно говорить о разводе двух экономик — "de-coupling", с общей идеей, что Америка не вылезет из долгов и прочих неприятностей, пока не вернет на свою территорию все производства, которые десятилетиями перемещались в Китай. Сегодня выясняется, что такая стратегия не работает, она лишь разгоняет инфляцию (попытки ограничить тарифами доступ китайских товаров увеличивают на них цену внутри США). Вдобавок в такую политику должны быть силой втянуты и союзники США, да и весь мир — иначе американский рынок окажется в невыгодном положении. В итоге напряженность в прошлом году дошла до грани войны.И тогда начались филологические игры. Выступая недавно в Великобритании, директор ЦРУ Уильям Бернс повторил придумку главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что никакого "развода" не планируется (да он и технически оказывается невозможен), а планируется лишь снижение рисков для экономики США от чрезмерной зависимости от Китая, то есть "de-risking". Всего-то на всего, и ничего страшного.Да нам неважно, как вы это назовете, говорят в Пекине разные люди (включая премьера Госсовета Ли Цяна). Нам важна суть. Вы хотите установить свою глобальную монополию на несколько критических отраслей, лишив Китай возможности их развивать. И тут вы намерены продолжать свою силовую политику, включая нажим на все и всяческие страны мира. А в остальных сферах вы хотите с нами снизить напряженность, не рискуя невыгодным вам разводом, тем более войной. Так вот, у вас этого не получится, потому что сегодняшняя мировая экономика, а с ней и политика, так не работают. Выборочной дружбы, так же, как и выборочной нормальности, не бывает.Сейчас в Китае идет Всемирный форум мира (и несколько других таких же мероприятий). Там выступала, среди прочих, Дилма Русефф, глава созданного БРИКС Нового банка развития. Ее диагноз: что "развод", что "снижение рисков" — все равно. Это когда силой пытаются не допустить появления новых и сильных участников мировой экономики. Это угроза миру, потому что давят конкурентов путем навязывания им обязательных ценностей, что попросту непрактично в современных условиях. Другие участники добавляют: вот попробуйте заставить европейскую, к примеру, экономику работать по американской команде — она без Китая просто схлопнется.Американские попытки перестроить мир вместе с его экономикой, по принципу "нажал — а теперь отпустил, иначе риск слишком велик", будут предприниматься еще долго, в разных режимах. Одна поездка Йеллен тут ничего не решит. Еще приедет министр торговли США Джина Раймондо и другие. Вдруг Пекин дрогнет и начнет поддаваться? The Washington Post в материале на тему этого визита только тем и занята, что убаюкивает читателя: Китай слаб, у него проблемы, куда он денется. О проблемах США, в особенности о катастрофе с финансами, почему-то не говорится. Но Китай-то про них знает.

https://radiosputnik.ria.ru/20230703/ssha-kitay-1881968410.html

https://ria.ru/20230614/konfrontatsiya-1878004279.html

https://ria.ru/20230701/amerika-1881560017.html

китай

сша

пекин

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аналитика, китай, сша, пекин, джанет йеллен, энтони блинкен, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), еврокомиссия, брикс