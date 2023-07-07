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Карасин высказался о передаче Киеву кассетных снарядов: ответ будет жестким - РИА Новости, 07.07.2023
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21:55 07.07.2023 (обновлено: 21:59 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/karasin-1882902383.html
Карасин высказался о передаче Киеву кассетных снарядов: ответ будет жестким
Карасин высказался о передаче Киеву кассетных снарядов: ответ будет жестким - РИА Новости, 07.07.2023
Карасин высказался о передаче Киеву кассетных снарядов: ответ будет жестким
На передачу Вашингтоном Украине кассетных боеприпасов последует жесткий ответ, РФ надеется, что международное сообщество по достоинству оценит эту ситуацию,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T21:55
2023-07-07T21:59
киев
сша
украина
в мире
вашингтон (штат)
григорий карасин
совет федерации рф
нато
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На передачу Вашингтоном Украине кассетных боеприпасов последует жесткий ответ, РФ надеется, что международное сообщество по достоинству оценит эту ситуацию, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.Ранее представитель Белого дома объявил, что США начнут передавать Украине кассетные боеприпасы."Новый шаг к эскалации вокруг Украины, на что ответ будет очень жестким. Я надеюсь, что международное сообщество по достоинству оценит ситуацию, которая становится все более тревожной и вызывает серьезнейшие опасения по поводу того, куда скатывается ситуация из односторонних, непонятных абсолютно здравому смыслу решений Вашингтона и руководства НАТО", - сказал Карасин.Он отметил, что Россия, "конечно, ответит на это".
https://ria.ru/20230707/belyydom-1882900373.html
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киев, сша, украина, в мире, вашингтон (штат), григорий карасин, совет федерации рф, нато, россия
Киев, США, Украина, В мире, Вашингтон (штат), Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, НАТО, Россия
Карасин высказался о передаче Киеву кассетных снарядов: ответ будет жестким

Карасин прокомментировал передачу Киеву кассетных снарядов: ответ будет жестким

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На передачу Вашингтоном Украине кассетных боеприпасов последует жесткий ответ, РФ надеется, что международное сообщество по достоинству оценит эту ситуацию, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Ранее представитель Белого дома объявил, что США начнут передавать Украине кассетные боеприпасы.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Белый дом: США обсуждали с союзниками поставку кассетных боеприпасов Киеву
Вчера, 21:34
«
"Новый шаг к эскалации вокруг Украины, на что ответ будет очень жестким. Я надеюсь, что международное сообщество по достоинству оценит ситуацию, которая становится все более тревожной и вызывает серьезнейшие опасения по поводу того, куда скатывается ситуация из односторонних, непонятных абсолютно здравому смыслу решений Вашингтона и руководства НАТО", - сказал Карасин.
Он отметил, что Россия, "конечно, ответит на это".
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
США признали, что применение кассетных снарядов угрожает мирным жителям
Вчера, 21:27
 
КиевСШАУкраинаВ миреВашингтон (штат)Григорий КарасинСовет Федерации РФНАТОРоссия
 
 
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