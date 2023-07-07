https://ria.ru/20230707/karasin-1882902383.html

Карасин высказался о передаче Киеву кассетных снарядов: ответ будет жестким

Карасин высказался о передаче Киеву кассетных снарядов: ответ будет жестким - РИА Новости, 07.07.2023

Карасин высказался о передаче Киеву кассетных снарядов: ответ будет жестким

На передачу Вашингтоном Украине кассетных боеприпасов последует жесткий ответ, РФ надеется, что международное сообщество по достоинству оценит эту ситуацию,... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T21:55

2023-07-07T21:55

2023-07-07T21:59

киев

сша

украина

в мире

вашингтон (штат)

григорий карасин

совет федерации рф

нато

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На передачу Вашингтоном Украине кассетных боеприпасов последует жесткий ответ, РФ надеется, что международное сообщество по достоинству оценит эту ситуацию, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.Ранее представитель Белого дома объявил, что США начнут передавать Украине кассетные боеприпасы."Новый шаг к эскалации вокруг Украины, на что ответ будет очень жестким. Я надеюсь, что международное сообщество по достоинству оценит ситуацию, которая становится все более тревожной и вызывает серьезнейшие опасения по поводу того, куда скатывается ситуация из односторонних, непонятных абсолютно здравому смыслу решений Вашингтона и руководства НАТО", - сказал Карасин.Он отметил, что Россия, "конечно, ответит на это".

https://ria.ru/20230707/belyydom-1882900373.html

https://ria.ru/20230707/belyydom-1882899551.html

киев

сша

украина

вашингтон (штат)

россия

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киев, сша, украина, в мире, вашингтон (штат), григорий карасин, совет федерации рф, нато, россия