https://ria.ru/20230707/infektsiya-1882694450.html

Внутренний враг. Как возникает вспышка менингококковой инфекции

Внутренний враг. Как возникает вспышка менингококковой инфекции - РИА Новости, 07.07.2023

Внутренний враг. Как возникает вспышка менингококковой инфекции

В Екатеринбурге с признаками менингококковой инфекции госпитализировали восемь человек, двое скончались. Причем это уже не первая вспышка. Что происходит и в... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T08:00

2023-07-07T08:00

2023-07-07T08:01

наука

екатеринбург

ozon

истра

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В Екатеринбурге с признаками менингококковой инфекции госпитализировали восемь человек, двое скончались. Причем это уже не первая вспышка. Что происходит и в чем причина — разбиралось РИА Новости.Спорадические вспышкиКак сообщает телеграм-канал Baza, первая пациентка, 21-летняя девушка, поступила 25 июня. На следующий день умерла. Еще один больной, 46-летний мужчина, скончался 1 июля. Оба были сотрудниками распределительного центра интернет-магазина Ozon.В среду, 5 июля, Роспотребнадзор по Свердловской области объявил о проведении комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью не допустить разрастания вспышки. "В ходе эпидемиологического расследования определены границы очагов по местам проживания и работы инфицированных граждан. Установлены контактные лица", — отметили в ведомстве.Усилены меры по дезинфекции помещений, медицинскому осмотру, лабораторным обследованиям контактировавших. Организовали вакцинацию сотрудников компании, профилактику антибиотиками. Привили 60 человек.В Ozon такое не впервые. В ноябре 2022-го подобное ЧП произошло на складе в Истре. Тогда госпитализировали 11 человек, из них семеро контактных. Вспышку погасили противоэпидемическими мерами, в том числе вакцинацией.А год назад летом заболели пятеро детей в подмосковных Люберцах, двое скончались. Они нигде не пересекались, как заразились — неясно.Превращение в убийцуМенингококковую инфекцию вызывает Neisseria meningitidis. Это грамотрицательная круглая бактерия. Попав в организм, она образует капсулу. К роду Neisseria также относится возбудитель гонореи.Природный резервуар Neisseria meningitidis находится в носоглотке человека, поэтому основной путь передачи — воздушно-капельный.Менингококк живет в носоглотке у 10-35 процентов людей. Обычно он безвреден, но иногда превращается в патогенный и очень опасный микроб.Ученые установили, что сначала возбудитель образует колонии в верхних дыхательных путях, которые быстро распадаются, разбрасывая микробы по эпителию глотки. Менингококки могут пересекать гематоэнцефалический барьер и поражать мозг (это называют менингитом). Почему эта бактерия так себя ведет, что служит спусковым крючком, точно неизвестно.По одной из гипотез, высказанной исследователями из Швеции, превращению менингококка способствуют сигнальные молекулы в клетках человека. Эксперименты показали, что это может быть молочная кислота — побочный продукт ферментации глюкозы. Если ее концентрация в клетках повышена, запускается процесс взрывного роста колоний и быстрого рассеивания микробов.Бактерия прикрепляется к клеткам с помощью особых структур — пилей. Это и позволяет им собираться в колонии. Французские ученые обнаружили, что белок пилин, из которого состоят "крючки" бактерии, модифицируется при контакте со слизистой глотки. Крючки ослабляются, и колония распадается. Так происходит расселение на другие участки слизистой. Авторы работы сравнивают это с метастазами рака.Где чаще происходят вспышки менингококковой инфекцииВ ноябре 2020-го Всемирная организация здравоохранения вновь призвала научное сообщество обратить внимание на антибиотикорезистентные бактерии, в том числе, на некоторые штаммы рода Neisseria, которые приобрели устойчивость к лекарствам.В отличие от других микробов, представители рода нейссерии мутируют очень быстро. Тому способствует ряд особенностей. Так, они умеют "красть" гены у других бактерий, а значит, быстро меняются. У них не самая эффективная система репарации ДНК, что приводит к накоплению мутаций. Важен и фактор роста населения Земли: чем больше людей заражается менингококком, тем он быстрее эволюционирует. Поэтому нужно срочно предпринимать меры, предупреждают эксперты.Эта инфекция есть везде, но в некоторых местах особенно распространена. Крупные эпидемии происходят в группе из 26 африканских стран к югу от Сахары и от Сенегала до Эфиопии, этот регион называют "менингитным поясом". В памятке Роспотребнадзора для выезжающих туда говорится, что риск заражения повышается в сухое время, когда очень ветрено и пыльно, холодные ночи. Все это делает верхние дыхательные пути уязвимыми. Ситуацию осложняет скученность, перемещения большого числа людей (например, паломничество).В России, по данным Роспотребнадзора, с 2010-го по 2021-й подтверждено 6684 случаев. Преобладают штаммы серогрупп B, A, C, реже W. С 2016-го наблюдается прирост на десять процентов в год. Все чаще заражаются молодые.Источником может быть только заболевший или носитель инфекции. Заразиться от домашних или диких животных нельзя, поскольку этот патоген живет лишь в человеке. Передача происходит при близком контакте или через предметы домашнего обихода. В группе риска — паломники, военнослужащие, туристы, спортсмены, геологи, биологи, врачи-инфекционисты, а также проживающие в интернатах, общежитиях, перечисляют в Центре гигиенического образования населения Роспотребнадзора.Инфекция развивается в среднем четыре дня, причем заразность зависит от формы заболевания: от четырех-шести дней до трех недель. Все начинается с интоксикации, головной боли, рвоты. У большинства болезнь протекает бессимптомно или как обычная ОРВИ, диагноз можно поставить только при лабораторном исследовании. В тяжелых случаях развивается менингококковый сепсис, летальность достигает 50 процентов. У переболевших бывают осложнения: потеря слуха, поражения нервной системы.В качестве профилактики, а также при риске эпидемии — вакцинация. Препарат вводят однократно, прививка хорошо переносится, иммунитет сохраняется десять лет.

https://ria.ru/20230706/infektsiya-1882678162.html

https://ria.ru/20230706/infektsiya-1882592996.html

https://ria.ru/20221130/meningit-1835429042.html

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екатеринбург, ozon, истра, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)