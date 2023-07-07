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Парламент Нидерландов признал "голодомор" геноцидом украинского народа - РИА Новости, 07.07.2023
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10:16 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/golodomor-1882726569.html
Парламент Нидерландов признал "голодомор" геноцидом украинского народа
Парламент Нидерландов признал "голодомор" геноцидом украинского народа - РИА Новости, 07.07.2023
Парламент Нидерландов признал "голодомор" геноцидом украинского народа
Палата представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) признала "голодомор" геноцидом украинского народа, сообщил в пятницу депутат от партии "Демократы... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:16
2023-07-07T10:16
в мире
нидерланды
украина
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ГААГА, 7 июл - РИА Новости. Палата представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) признала "голодомор" геноцидом украинского народа, сообщил в пятницу депутат от партии "Демократы 66" в парламенте страны Шурд Шурдсма. "Парламент Нидерландов признал голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - написал Шурдсма в своем Twitter. Предложение о признании "голодомора" на Украине геноцидом в палату представителей внесли правящие партии - "Народная партия за свободу и демократию" (VVD), "Демократы 66" (D66), партия "Христианско-демократический призыв" (CDA) и партия "Христианский союз" (ChristenUnie). Инициатива была поддержана большинством голосов в парламенте, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
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в мире, нидерланды, украина, голодомор
В мире, Нидерланды, Украина, Голодомор
Парламент Нидерландов признал "голодомор" геноцидом украинского народа

Парламент Нидерландов признал "голодомор" 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

© AP Photo / Peter DejongЗдание парламента Нидерландов в Гааге
Здание парламента Нидерландов в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Здание парламента Нидерландов в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 7 июл - РИА Новости. Палата представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) признала "голодомор" геноцидом украинского народа, сообщил в пятницу депутат от партии "Демократы 66" в парламенте страны Шурд Шурдсма.
"Парламент Нидерландов признал голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - написал Шурдсма в своем Twitter.
Предложение о признании "голодомора" на Украине геноцидом в палату представителей внесли правящие партии - "Народная партия за свободу и демократию" (VVD), "Демократы 66" (D66), партия "Христианско-демократический призыв" (CDA) и партия "Христианский союз" (ChristenUnie). Инициатива была поддержана большинством голосов в парламенте, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
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