https://ria.ru/20230707/golodomor-1882726569.html

Парламент Нидерландов признал "голодомор" геноцидом украинского народа

Парламент Нидерландов признал "голодомор" геноцидом украинского народа - РИА Новости, 07.07.2023

Парламент Нидерландов признал "голодомор" геноцидом украинского народа

Палата представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) признала "голодомор" геноцидом украинского народа, сообщил в пятницу депутат от партии "Демократы... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T10:16

2023-07-07T10:16

2023-07-07T10:16

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ГААГА, 7 июл - РИА Новости. Палата представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) признала "голодомор" геноцидом украинского народа, сообщил в пятницу депутат от партии "Демократы 66" в парламенте страны Шурд Шурдсма. "Парламент Нидерландов признал голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - написал Шурдсма в своем Twitter. Предложение о признании "голодомора" на Украине геноцидом в палату представителей внесли правящие партии - "Народная партия за свободу и демократию" (VVD), "Демократы 66" (D66), партия "Христианско-демократический призыв" (CDA) и партия "Христианский союз" (ChristenUnie). Инициатива была поддержана большинством голосов в парламенте, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.

https://ria.ru/20221201/germaniya-1835517689.html

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Влада Копылова

в мире, нидерланды, украина, голодомор