Парламент Нидерландов признал "голодомор" геноцидом украинского народа
Парламент Нидерландов признал "голодомор" 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
© AP Photo / Peter DejongЗдание парламента Нидерландов в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
Здание парламента Нидерландов в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 7 июл - РИА Новости. Палата представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) признала "голодомор" геноцидом украинского народа, сообщил в пятницу депутат от партии "Демократы 66" в парламенте страны Шурд Шурдсма.
"Парламент Нидерландов признал голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - написал Шурдсма в своем Twitter.
Предложение о признании "голодомора" на Украине геноцидом в палату представителей внесли правящие партии - "Народная партия за свободу и демократию" (VVD), "Демократы 66" (D66), партия "Христианско-демократический призыв" (CDA) и партия "Христианский союз" (ChristenUnie). Инициатива была поддержана большинством голосов в парламенте, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.