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Число погибших в ДТП в Волгоградской области выросло до четырех - РИА Новости, 07.07.2023
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09:13 07.07.2023 (обновлено: 11:19 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/dtp-1882718146.html
Число погибших в ДТП в Волгоградской области выросло до четырех
Число погибших в ДТП в Волгоградской области выросло до четырех - РИА Новости, 07.07.2023
Число погибших в ДТП в Волгоградской области выросло до четырех
Число погибших при столкновении двух автомобилей в Волгоградской области выросло до четырех, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T09:13
2023-07-07T11:19
происшествия
авто
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 7 июл - РИА Новости. Число погибших при столкновении двух автомобилей в Волгоградской области выросло до четырех, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по региону. Ранее сообщалось, что в пятницу около 6.30 на трассе Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград в Быковском районе Волгоградской области столкнулись ВАЗ и LADA Largus. По данным полиции, три человека, включая маленького ребенка в возрасте до одного года, скончались, еще четверо с тяжелыми травмами были госпитализированы. "При транспортировке в больницу скончался водитель автомашины ВАЗ-21099", - говорится в сообщении регионального главка МВД. Таким образом, число погибших в ДТП увеличилось до четырех.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, одна из машин (LADA Largus) является автомобилем медицинской службы, который вез двух пациенток из Палласовской районной больницы в больницу города Волжский. По словам собеседника агентства, среди погибших - пациентка 1963 года рождения и водитель спецтранспорта. Как отметили в ведомстве, трое пострадавших в ДТП - это три женщины 2004, 1982 и 1954 годов рождения. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20230703/dtp-1881899389.html
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происшествия, авто, волгоградская область
Происшествия, Авто, Волгоградская область
Число погибших в ДТП в Волгоградской области выросло до четырех

Число погибших при столкновении двух автомобилей под Волгоградом выросло до четырех

© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской областиНа месте ДТП в Быковском районе Волгоградской области
На месте ДТП в Быковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 7 июл - РИА Новости. Число погибших при столкновении двух автомобилей в Волгоградской области выросло до четырех, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по региону.
Ранее сообщалось, что в пятницу около 6.30 на трассе Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград в Быковском районе Волгоградской области столкнулись ВАЗ и LADA Largus. По данным полиции, три человека, включая маленького ребенка в возрасте до одного года, скончались, еще четверо с тяжелыми травмами были госпитализированы.
"При транспортировке в больницу скончался водитель автомашины ВАЗ-21099", - говорится в сообщении регионального главка МВД. Таким образом, число погибших в ДТП увеличилось до четырех.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, одна из машин (LADA Largus) является автомобилем медицинской службы, который вез двух пациенток из Палласовской районной больницы в больницу города Волжский. По словам собеседника агентства, среди погибших - пациентка 1963 года рождения и водитель спецтранспорта. Как отметили в ведомстве, трое пострадавших в ДТП - это три женщины 2004, 1982 и 1954 годов рождения. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
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