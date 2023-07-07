https://ria.ru/20230707/dtp-1882718146.html

Число погибших в ДТП в Волгоградской области выросло до четырех

Число погибших в ДТП в Волгоградской области выросло до четырех - РИА Новости, 07.07.2023

Число погибших в ДТП в Волгоградской области выросло до четырех

Число погибших при столкновении двух автомобилей в Волгоградской области выросло до четырех, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T09:13

2023-07-07T09:13

2023-07-07T11:19

происшествия

авто

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 7 июл - РИА Новости. Число погибших при столкновении двух автомобилей в Волгоградской области выросло до четырех, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по региону. Ранее сообщалось, что в пятницу около 6.30 на трассе Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград в Быковском районе Волгоградской области столкнулись ВАЗ и LADA Largus. По данным полиции, три человека, включая маленького ребенка в возрасте до одного года, скончались, еще четверо с тяжелыми травмами были госпитализированы. "При транспортировке в больницу скончался водитель автомашины ВАЗ-21099", - говорится в сообщении регионального главка МВД. Таким образом, число погибших в ДТП увеличилось до четырех.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, одна из машин (LADA Largus) является автомобилем медицинской службы, который вез двух пациенток из Палласовской районной больницы в больницу города Волжский. По словам собеседника агентства, среди погибших - пациентка 1963 года рождения и водитель спецтранспорта. Как отметили в ведомстве, трое пострадавших в ДТП - это три женщины 2004, 1982 и 1954 годов рождения. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20230703/dtp-1881899389.html

волгоградская область

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Влада Копылова

происшествия, авто, волгоградская область