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В ДТП на трассе под Волгоградом погибли три человека - РИА Новости, 07.07.2023
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08:38 07.07.2023 (обновлено: 09:17 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/dtp-1882715436.html
В ДТП на трассе под Волгоградом погибли три человека
В ДТП на трассе под Волгоградом погибли три человека - РИА Новости, 07.07.2023
В ДТП на трассе под Волгоградом погибли три человека
Три человека, включая младенца, погибли и еще четверо пострадали при столкновении двух автомобилей в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T08:38
2023-07-07T09:17
происшествия
волгоградская область
самара
пугачев
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ВОЛГОГРАД, 7 июл – РИА Новости. Три человека, включая младенца, погибли и еще четверо пострадали при столкновении двух автомобилей в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону По информации ведомства, в пятницу около 6.30 на трассе Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Быковском районе Волгоградской области столкнулись ВАЗ и LADA Largus. "В результате ДТП травмы получили четыре человека. Трое граждан – водитель и пассажирка Largus, а также ребенок в возрасте до одного года из ВАЗ от полученных травм скончались на месте", - сообщили агентству в полиции. По словам собеседника, пострадавших доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20230703/dtp-1881899389.html
https://ria.ru/20230706/dtp-1882564228.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, самара, пугачев
Происшествия, Волгоградская область, Самара, Пугачев
В ДТП на трассе под Волгоградом погибли три человека

В ДТП на трассе под Волгоградом погибли три человека, включая младенца

© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской областиНа месте ДТП в Быковском районе Волгоградской области
На месте ДТП в Быковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 7 июл – РИА Новости. Три человека, включая младенца, погибли и еще четверо пострадали при столкновении двух автомобилей в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону
По информации ведомства, в пятницу около 6.30 на трассе СамараПугачевЭнгельсВолгоград в Быковском районе Волгоградской области столкнулись ВАЗ и LADA Largus.
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"В результате ДТП травмы получили четыре человека. Трое граждан – водитель и пассажирка Largus, а также ребенок в возрасте до одного года из ВАЗ от полученных травм скончались на месте", - сообщили агентству в полиции.
По словам собеседника, пострадавших доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.
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ПроисшествияВолгоградская областьСамараПугачев
 
 
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