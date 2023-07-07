https://ria.ru/20230707/dtp-1882715436.html
В ДТП на трассе под Волгоградом погибли три человека
В ДТП на трассе под Волгоградом погибли три человека - РИА Новости, 07.07.2023
В ДТП на трассе под Волгоградом погибли три человека
Три человека, включая младенца, погибли и еще четверо пострадали при столкновении двух автомобилей в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T08:38
2023-07-07T08:38
2023-07-07T09:17
происшествия
волгоградская область
самара
пугачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882718740_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2f62870ccc092e726c2794b42538da31.jpg
ВОЛГОГРАД, 7 июл – РИА Новости. Три человека, включая младенца, погибли и еще четверо пострадали при столкновении двух автомобилей в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону По информации ведомства, в пятницу около 6.30 на трассе Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Быковском районе Волгоградской области столкнулись ВАЗ и LADA Largus. "В результате ДТП травмы получили четыре человека. Трое граждан – водитель и пассажирка Largus, а также ребенок в возрасте до одного года из ВАЗ от полученных травм скончались на месте", - сообщили агентству в полиции. По словам собеседника, пострадавших доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20230703/dtp-1881899389.html
https://ria.ru/20230706/dtp-1882564228.html
волгоградская область
самара
пугачев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882718740_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_a054808f5c86eb5441bb2f3d9d7fe4f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, самара, пугачев
Происшествия, Волгоградская область, Самара, Пугачев
В ДТП на трассе под Волгоградом погибли три человека
В ДТП на трассе под Волгоградом погибли три человека, включая младенца