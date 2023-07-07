https://ria.ru/20230707/dtp-1882715436.html

В ДТП на трассе под Волгоградом погибли три человека

В ДТП на трассе под Волгоградом погибли три человека - РИА Новости, 07.07.2023

В ДТП на трассе под Волгоградом погибли три человека

Три человека, включая младенца, погибли и еще четверо пострадали при столкновении двух автомобилей в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T08:38

2023-07-07T08:38

2023-07-07T09:17

происшествия

волгоградская область

самара

пугачев

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ВОЛГОГРАД, 7 июл – РИА Новости. Три человека, включая младенца, погибли и еще четверо пострадали при столкновении двух автомобилей в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону По информации ведомства, в пятницу около 6.30 на трассе Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Быковском районе Волгоградской области столкнулись ВАЗ и LADA Largus. "В результате ДТП травмы получили четыре человека. Трое граждан – водитель и пассажирка Largus, а также ребенок в возрасте до одного года из ВАЗ от полученных травм скончались на месте", - сообщили агентству в полиции. По словам собеседника, пострадавших доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20230703/dtp-1881899389.html

https://ria.ru/20230706/dtp-1882564228.html

волгоградская область

самара

пугачев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, волгоградская область, самара, пугачев