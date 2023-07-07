https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882910218.html

Байден объяснил передачу Киеву кассетных боеприпасов

Байден объяснил передачу Киеву кассетных боеприпасов - РИА Новости, 07.07.2023

Байден объяснил передачу Киеву кассетных боеприпасов

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему с большим трудом, но такие снаряды, по... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T23:31

2023-07-07T23:31

2023-07-07T23:32

в мире

джо байден

вооруженные силы украины

нато

украина

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему с большим трудом, но такие снаряды, по его словам, нужны украинцам для успеха их наступательной операции. "Это было очень трудное решение с моей стороны. И, кстати, я обсуждал его с нашими союзниками, нашими друзьями в конгрессе. У украинцев заканчиваются боеприпасы", - сказал Байден. США анонсировали в пятницу очередной пакет военной помощи Украине, куда вошли кассетные артиллерийские снаряды, запрещенные во многих странах. "Мы не являемся участниками этого соглашения (о запрещении кассетных боеприпасов - ред.), но потребовалось определенное время, чтобы убедить меня это сделать", - сказал Байден. Он объяснил передачу кассетных боеприпасов потребностями буксующего украинского наступления. "Самое главное - это есть ли у них оружие, чтобы остановить русских сейчас, не дать им остановить украинское наступление в этих районах, или нет. Я думаю, что это им нужно", - пояснил Байден. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.

https://ria.ru/20230706/kontrnastuplenie-1882687088.html

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html

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в мире, джо байден, вооруженные силы украины, нато, украина, сша