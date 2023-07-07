Байден объяснил передачу Киеву кассетных боеприпасов
Байден увидел необходимость в передаче ВСУ кассетных боеприпасов для успеха их наступления
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему с большим трудом, но такие снаряды, по его словам, нужны украинцам для успеха их наступательной операции.
"Это было очень трудное решение с моей стороны. И, кстати, я обсуждал его с нашими союзниками, нашими друзьями в конгрессе. У украинцев заканчиваются боеприпасы", - сказал Байден.
США анонсировали в пятницу очередной пакет военной помощи Украине, куда вошли кассетные артиллерийские снаряды, запрещенные во многих странах.
"Мы не являемся участниками этого соглашения (о запрещении кассетных боеприпасов - ред.), но потребовалось определенное время, чтобы убедить меня это сделать", - сказал Байден.
Он объяснил передачу кассетных боеприпасов потребностями буксующего украинского наступления.
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"Самое главное - это есть ли у них оружие, чтобы остановить русских сейчас, не дать им остановить украинское наступление в этих районах, или нет. Я думаю, что это им нужно", - пояснил Байден.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.