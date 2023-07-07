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Байден объяснил передачу Киеву кассетных боеприпасов - РИА Новости, 07.07.2023
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23:31 07.07.2023 (обновлено: 23:32 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882910218.html
Байден объяснил передачу Киеву кассетных боеприпасов
Байден объяснил передачу Киеву кассетных боеприпасов - РИА Новости, 07.07.2023
Байден объяснил передачу Киеву кассетных боеприпасов
Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему с большим трудом, но такие снаряды, по... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T23:31
2023-07-07T23:32
в мире
джо байден
вооруженные силы украины
нато
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему с большим трудом, но такие снаряды, по его словам, нужны украинцам для успеха их наступательной операции. "Это было очень трудное решение с моей стороны. И, кстати, я обсуждал его с нашими союзниками, нашими друзьями в конгрессе. У украинцев заканчиваются боеприпасы", - сказал Байден. США анонсировали в пятницу очередной пакет военной помощи Украине, куда вошли кассетные артиллерийские снаряды, запрещенные во многих странах. "Мы не являемся участниками этого соглашения (о запрещении кассетных боеприпасов - ред.), но потребовалось определенное время, чтобы убедить меня это сделать", - сказал Байден. Он объяснил передачу кассетных боеприпасов потребностями буксующего украинского наступления. "Самое главное - это есть ли у них оружие, чтобы остановить русских сейчас, не дать им остановить украинское наступление в этих районах, или нет. Я думаю, что это им нужно", - пояснил Байден. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.
https://ria.ru/20230706/kontrnastuplenie-1882687088.html
https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html
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в мире, джо байден, вооруженные силы украины, нато, украина, сша
В мире, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина, США
Байден объяснил передачу Киеву кассетных боеприпасов

Байден увидел необходимость в передаче ВСУ кассетных боеприпасов для успеха их наступления

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему с большим трудом, но такие снаряды, по его словам, нужны украинцам для успеха их наступательной операции.
"Это было очень трудное решение с моей стороны. И, кстати, я обсуждал его с нашими союзниками, нашими друзьями в конгрессе. У украинцев заканчиваются боеприпасы", - сказал Байден.
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США анонсировали в пятницу очередной пакет военной помощи Украине, куда вошли кассетные артиллерийские снаряды, запрещенные во многих странах.
"Мы не являемся участниками этого соглашения (о запрещении кассетных боеприпасов - ред.), но потребовалось определенное время, чтобы убедить меня это сделать", - сказал Байден.
Он объяснил передачу кассетных боеприпасов потребностями буксующего украинского наступления.
«
"Самое главное - это есть ли у них оружие, чтобы остановить русских сейчас, не дать им остановить украинское наступление в этих районах, или нет. Я думаю, что это им нужно", - пояснил Байден.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Кассетные боеприпасы
Вчера, 21:38
 
В миреДжо БайденВооруженные силы УкраиныНАТОУкраинаСША
 
 
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