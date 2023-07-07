https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882799763.html

Столтенберг рассказал о ситуации с кассетными боеприпасами для Украины

Столтенберг рассказал о ситуации с кассетными боеприпасами для Украины - РИА Новости, 07.07.2023

Столтенберг рассказал о ситуации с кассетными боеприпасами для Украины

У НАТО нет единой позиции по кассетным боеприпасам, решения принимают отдельно правительства стран-членов альянса, заявил генсек Йенс Столтенберг, комментируя... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:22

2023-07-07T14:22

2023-07-07T14:43

специальная военная операция на украине

украина

нато

сша

йенс столтенберг

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767538250_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_0fb8047152c09be6230a35e5086cfefb.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. У НАТО нет единой позиции по кассетным боеприпасам, решения принимают отдельно правительства стран-членов альянса, заявил генсек Йенс Столтенберг, комментируя информацию о планах США поставить кассетные боеприпасы Киеву."Как организация НАТО не имеет своей единой позиции по конвенции о запрещении кассетных боеприпасов… Поэтому отдельные союзники должны принимать решения по поставкам оружия и оборудования на Украину. Эти решения принимаются отдельными правительствами, а не НАТО как организацией", - сказал он.Столтенберг также напомнил, что некоторые страны НАТО подписали конвенцию по запрещению таких боеприпасов, "а другие - нет".

https://ria.ru/20230706/snaryady-1882693732.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, нато, сша, йенс столтенберг, киев