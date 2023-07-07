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Столтенберг рассказал о ситуации с кассетными боеприпасами для Украины - РИА Новости, 07.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 07.07.2023 (обновлено: 14:43 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882799763.html
Столтенберг рассказал о ситуации с кассетными боеприпасами для Украины
Столтенберг рассказал о ситуации с кассетными боеприпасами для Украины - РИА Новости, 07.07.2023
Столтенберг рассказал о ситуации с кассетными боеприпасами для Украины
У НАТО нет единой позиции по кассетным боеприпасам, решения принимают отдельно правительства стран-членов альянса, заявил генсек Йенс Столтенберг, комментируя... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:22
2023-07-07T14:43
специальная военная операция на украине
украина
нато
сша
йенс столтенберг
киев
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БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. У НАТО нет единой позиции по кассетным боеприпасам, решения принимают отдельно правительства стран-членов альянса, заявил генсек Йенс Столтенберг, комментируя информацию о планах США поставить кассетные боеприпасы Киеву."Как организация НАТО не имеет своей единой позиции по конвенции о запрещении кассетных боеприпасов… Поэтому отдельные союзники должны принимать решения по поставкам оружия и оборудования на Украину. Эти решения принимаются отдельными правительствами, а не НАТО как организацией", - сказал он.Столтенберг также напомнил, что некоторые страны НАТО подписали конвенцию по запрещению таких боеприпасов, "а другие - нет".
https://ria.ru/20230706/snaryady-1882693732.html
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украина, нато, сша, йенс столтенберг, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, США, Йенс Столтенберг, Киев
Столтенберг рассказал о ситуации с кассетными боеприпасами для Украины

Столтенберг заявил, что у НАТО нет единой позиции по кассетным боеприпасам для Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. У НАТО нет единой позиции по кассетным боеприпасам, решения принимают отдельно правительства стран-членов альянса, заявил генсек Йенс Столтенберг, комментируя информацию о планах США поставить кассетные боеприпасы Киеву.
"Как организация НАТО не имеет своей единой позиции по конвенции о запрещении кассетных боеприпасов… Поэтому отдельные союзники должны принимать решения по поставкам оружия и оборудования на Украину. Эти решения принимаются отдельными правительствами, а не НАТО как организацией", - сказал он.
Столтенберг также напомнил, что некоторые страны НАТО подписали конвенцию по запрещению таких боеприпасов, "а другие - нет".
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Кассетные снаряды будут десятки лет убивать самих украинцев, заявили в США
6 июля, 23:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНАТОСШАЙенс СтолтенбергКиев
 
 
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