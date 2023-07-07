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Столтенберг рассказал о ситуации с кассетными боеприпасами для Украины
Столтенберг рассказал о ситуации с кассетными боеприпасами для Украины - РИА Новости, 07.07.2023
Столтенберг рассказал о ситуации с кассетными боеприпасами для Украины
У НАТО нет единой позиции по кассетным боеприпасам, решения принимают отдельно правительства стран-членов альянса, заявил генсек Йенс Столтенберг, комментируя... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:22
2023-07-07T14:22
2023-07-07T14:43
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БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. У НАТО нет единой позиции по кассетным боеприпасам, решения принимают отдельно правительства стран-членов альянса, заявил генсек Йенс Столтенберг, комментируя информацию о планах США поставить кассетные боеприпасы Киеву."Как организация НАТО не имеет своей единой позиции по конвенции о запрещении кассетных боеприпасов… Поэтому отдельные союзники должны принимать решения по поставкам оружия и оборудования на Украину. Эти решения принимаются отдельными правительствами, а не НАТО как организацией", - сказал он.Столтенберг также напомнил, что некоторые страны НАТО подписали конвенцию по запрещению таких боеприпасов, "а другие - нет".
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украина, нато, сша, йенс столтенберг, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, США, Йенс Столтенберг, Киев
Столтенберг рассказал о ситуации с кассетными боеприпасами для Украины
Столтенберг заявил, что у НАТО нет единой позиции по кассетным боеприпасам для Украины
БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. У НАТО нет единой позиции по кассетным боеприпасам, решения принимают отдельно правительства стран-членов альянса, заявил генсек Йенс Столтенберг, комментируя информацию о планах США поставить кассетные боеприпасы Киеву.
"Как организация НАТО не имеет своей единой позиции по конвенции о запрещении кассетных боеприпасов… Поэтому отдельные союзники должны принимать решения по поставкам оружия и оборудования на Украину. Эти решения принимаются отдельными правительствами, а не НАТО как организацией", - сказал он.
Столтенберг также напомнил, что некоторые страны НАТО подписали конвенцию по запрещению таких боеприпасов, "а другие - нет".
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