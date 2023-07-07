https://ria.ru/20230707/bayden-1882831977.html

В Белом доме за 2023 год ответили на два процента всех вопросов о скандалах

В Белом доме за 2023 год ответили на два процента всех вопросов о скандалах - РИА Новости, 07.07.2023

В Белом доме за 2023 год ответили на два процента всех вопросов о скандалах

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифингов в 2023 году ответила только на шесть из 252 вопросов о скандалах, связанных с президентом Джо... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T16:09

2023-07-07T16:09

2023-07-07T16:14

в мире

сша

хантер байден

делавэр

уилмингтон

карин жан-пьер

джо байден

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифингов в 2023 году ответила только на шесть из 252 вопросов о скандалах, связанных с президентом Джо Байденом и его сыном Хантером, свидетельствует исследование американской организации Media Research Center (MRC). Согласно организации, были проанализированы тексты брифингов Жан-Пьер с 1 января по 30 июня 2023 года. Исследователи подсчитали, что репортеры за этот период задали пресс-секретарю 252 вопроса о скандалах президента и его семьи. "Из тех 252... вопросов 217 (86%) касались... секретных документов президента, только на пять из них (около 2%) были даны конкретные ответы. Остальные 35 вопросов (14%) касались различных обвинения в коррупции против президента, только на один из них был получен содержательный ответ", - говорится в тексте на сайте проекта MRC NewsBusters. При этом при обсуждении секретных документов репортеры в основном спрашивали Жан-Пьер, насколько она осведомлена о происходящем. А в одном случае она заявила, что поиск других секретных документов был завершен, хотя впоследствии обнаружились другие документы. Шестой вопрос, на который был дан ответ, касался возможных разговоров сотрудника украинской фирмы Burisma с президентом. При этом Жан-Пьер процитировала Байдена, который назвал вздором эти утверждения. Исследователи считали только те ответы, которые непосредственно касались вопроса, содержали новую информацию, подтверждение или опровержение какого-либо утверждения. Согласно информации на сайте MRC, цель организации - противостоять предвзятости в СМИ, планам левых по подрыву традиционных ценностей. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Президента США Джо Байдена, как и его предшественника Дональда Трампа ранее затронул скандал в связи с обращением с секретными документами. В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов, относящихся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Позднее секретные бумаги были обнаружены и в доме Байдена в Уилмингтоне. Министерство юстиции США назначило спецпрокурора для выяснения, каким образом государственные тайны оказались в не приспособленных для их хранения офисных и жилых помещениях, которыми Байден пользовался как частное лицо.

https://ria.ru/20230704/khanterbayden-1882259584.html

https://ria.ru/20230112/bayden-1844511017.html

https://ria.ru/20230204/aerostat-1849686099.html

https://ria.ru/20230510/skandal-1870812841.html

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