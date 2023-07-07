https://ria.ru/20230707/arest-1882866265.html

В Петербурге задержали двоих подозреваемых в нападении на адвоката

В Петербурге задержали двоих подозреваемых в нападении на адвоката - РИА Новости, 07.07.2023

В Петербурге задержали двоих подозреваемых в нападении на адвоката

Полиция задержала в Петербурге двоих подозреваемых, обливших "жидкостью зеленого цвета" двух женщин в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:02

2023-07-07T18:02

2023-07-07T18:34

санкт-петербург

происшествия

россия

елена милашина

следственный комитет россии (ск рф)

грозный

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полиция задержала в Петербурге двоих подозреваемых, обливших "жидкостью зеленого цвета" двух женщин в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.По информации ведомства, накануне в полицию поступило сообщение о том, что "на автобусной остановке на Рублевском шоссе неизвестный мужчина облил жидкостью зеленого цвета 46-летнюю женщину и ее знакомую, находившуюся рядом, после чего скрылся с другим неизвестным, ожидавшим его неподалеку".Полиция не называет имен женщин, но информированный источник уточнил РИА Новости, что одна из них - подмосковный адвокат Елена Пономарева, которую облили зеленкой."Менее чем за сутки сотрудники уголовного розыска... установили личности и при поддержке коллег из Санкт-Петербургского линейного управление МВД России на транспорте задержали подозреваемых 1984 и 1998 годов рождения в городе Санкт-Петербурге", - сообщила пресс-служба.Уточняется, что сейчас задержанные "доставляются для проведения следственных действий". Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ).Ранее Пономарева в беседе с РИА Новости предположила, что нападение может быть связано с делом обвиняемого во взяточничестве бывшего судьи Лыткаринского городского суда Сергея Котова. Она также рассказала, что у нее "очень сильно болят глаза".В Грозном утром 4 июля неизвестные избили адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, прилетевших в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Обоих госпитализировали. О возбуждении уголовного дела по факту нападения стало известно вечером 5 июля. СК тогда же сообщил, что злоумышленников ищут.

https://ria.ru/20230705/nemov-1882401481.html

https://ria.ru/20230523/vypusknik-1873736191.html

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санкт-петербург, происшествия, россия, елена милашина, следственный комитет россии (ск рф), грозный