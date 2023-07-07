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В Петербурге задержали двоих подозреваемых в нападении на адвоката - РИА Новости, 07.07.2023
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18:02 07.07.2023 (обновлено: 18:34 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/arest-1882866265.html
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в нападении на адвоката
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в нападении на адвоката - РИА Новости, 07.07.2023
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в нападении на адвоката
Полиция задержала в Петербурге двоих подозреваемых, обливших "жидкостью зеленого цвета" двух женщин в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:02
2023-07-07T18:34
санкт-петербург
происшествия
россия
елена милашина
следственный комитет россии (ск рф)
грозный
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полиция задержала в Петербурге двоих подозреваемых, обливших "жидкостью зеленого цвета" двух женщин в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.По информации ведомства, накануне в полицию поступило сообщение о том, что "на автобусной остановке на Рублевском шоссе неизвестный мужчина облил жидкостью зеленого цвета 46-летнюю женщину и ее знакомую, находившуюся рядом, после чего скрылся с другим неизвестным, ожидавшим его неподалеку".Полиция не называет имен женщин, но информированный источник уточнил РИА Новости, что одна из них - подмосковный адвокат Елена Пономарева, которую облили зеленкой."Менее чем за сутки сотрудники уголовного розыска... установили личности и при поддержке коллег из Санкт-Петербургского линейного управление МВД России на транспорте задержали подозреваемых 1984 и 1998 годов рождения в городе Санкт-Петербурге", - сообщила пресс-служба.Уточняется, что сейчас задержанные "доставляются для проведения следственных действий". Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ).Ранее Пономарева в беседе с РИА Новости предположила, что нападение может быть связано с делом обвиняемого во взяточничестве бывшего судьи Лыткаринского городского суда Сергея Котова. Она также рассказала, что у нее "очень сильно болят глаза".В Грозном утром 4 июля неизвестные избили адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, прилетевших в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Обоих госпитализировали. О возбуждении уголовного дела по факту нападения стало известно вечером 5 июля. СК тогда же сообщил, что злоумышленников ищут.
https://ria.ru/20230705/nemov-1882401481.html
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санкт-петербург, происшествия, россия, елена милашина, следственный комитет россии (ск рф), грозный
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия, Елена Милашина, Следственный комитет России (СК РФ), Грозный
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в нападении на адвоката

В Петербурге задержали двух подозреваемых в нападении на подмосковного адвоката Пономареву

Адвокат Елена Пономарева
Адвокат Елена Пономарева
Адвокат Елена Пономарева
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полиция задержала в Петербурге двоих подозреваемых, обливших "жидкостью зеленого цвета" двух женщин в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, накануне в полицию поступило сообщение о том, что "на автобусной остановке на Рублевском шоссе неизвестный мужчина облил жидкостью зеленого цвета 46-летнюю женщину и ее знакомую, находившуюся рядом, после чего скрылся с другим неизвестным, ожидавшим его неподалеку".
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Полиция не называет имен женщин, но информированный источник уточнил РИА Новости, что одна из них - подмосковный адвокат Елена Пономарева, которую облили зеленкой.
"Менее чем за сутки сотрудники уголовного розыска... установили личности и при поддержке коллег из Санкт-Петербургского линейного управление МВД России на транспорте задержали подозреваемых 1984 и 1998 годов рождения в городе Санкт-Петербурге", - сообщила пресс-служба.
Уточняется, что сейчас задержанные "доставляются для проведения следственных действий". Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ).
Ранее Пономарева в беседе с РИА Новости предположила, что нападение может быть связано с делом обвиняемого во взяточничестве бывшего судьи Лыткаринского городского суда Сергея Котова. Она также рассказала, что у нее "очень сильно болят глаза".
В Грозном утром 4 июля неизвестные избили адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину, прилетевших в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Обоих госпитализировали. О возбуждении уголовного дела по факту нападения стало известно вечером 5 июля. СК тогда же сообщил, что злоумышленников ищут.
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