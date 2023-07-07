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В Госдуме попросили Минюст признать писателя Бориса Акунина иноагентом
В Госдуме попросили Минюст признать писателя Бориса Акунина иноагентом - РИА Новости, 07.07.2023
В Госдуме попросили Минюст признать писателя Бориса Акунина иноагентом
Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР) сообщила в своем телеграм–канале, что направила запрос министру юстиции РФ Константину... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:04
2023-07-07T14:04
2023-07-07T14:04
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР) сообщила в своем телеграм–канале, что направила запрос министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой признать писателя Бориса Акунина иноагентом. "Считаю, что Акунин как публичное лицо с явной антироссийской позицией должен быть также признан Минюстом иностранным агентом", - написала Занко. Она уточнила, что данное обращение было написано, когда она заметила, что один из театров Санкт-Петербурга ставит спектакль по произведению Акунина. Она добавила, что писатель живет за границей, также он является членом антироссийской организации "Настоящая Россия", которая "выступала с призывами к борьбе с властями, изменению конституционного строя, собирала средства для Украины". По мнению парламентария, писатель с антироссийской позицией не может получать деньги за продажу своих произведений в России. "Живёт писатель за границей, а деньги почему-то с легкостью пытается зарабатывать здесь, в том числе через спектакли и книги", - заключила она.
https://ria.ru/20230222/pisatel-1853895982.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, борис акунин, госдума рф
Культура, Новости культуры, Россия, Борис Акунин, Госдума РФ
В Госдуме попросили Минюст признать писателя Бориса Акунина иноагентом
Депутат Занко обратилась в Минюст с просьбой признать писателя Бориса Акунина иноагентом