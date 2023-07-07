https://ria.ru/20230707/aes-1882787354.html

Сброс воды с "Фукусимы" не повредит морским организмам, заявил ученый

Сброс воды с "Фукусимы" не повредит морским организмам, заявил ученый - РИА Новости, 07.07.2023

Сброс воды с "Фукусимы" не повредит морским организмам, заявил ученый

Сброс воды, скопившейся на АЭС "Фукусима-1" в Японии после охлаждения реакторов и прошедшей очистку от радионуклидов, не повлияет на морских обитателей, в том... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T13:42

2023-07-07T13:42

2023-07-07T13:42

ядерные технологии

япония

южная корея

россия

российская академия наук

фукусима-1

магатэ

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Сброс воды, скопившейся на АЭС "Фукусима-1" в Японии после охлаждения реакторов и прошедшей очистку от радионуклидов, не повлияет на морских обитателей, в том числе на глубоководную фауну, так как она будет разбавлена и после смешивания с глубинной водой будет "тонуть", сообщил РИА Новости руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН Сергей Масленников. Летом этого года Япония планирует начать сброс воды, очищенной от всех радионуклидов за исключением трития, в океан на расстоянии в 1 километр от станции. В пятницу правительство Южной Кореи обнародовало свой доклад с оценкой плана Японии по сбросу слаборадиоактивной воды в океан, где указано, что "было подтверждено соответствие международным стандартам", а также что влияние на морскую воду у Южной Кореи будет незначительным. Это совпадает с выводами, которые содержатся в докладе МАГАТЭ. В то же время Южная Корея пока не намерена отказываться от запрета на импорт продукции из Фукусимы и еще восьми японских префектур. "Фукусима находится в заливе Сендай, это Тихоокеанское побережье, на Россию не смотрит. Система течений не направлена в сторону РФ. Когда была авария, радионуклиды прилетели туда, откуда пришел реактор, – в США. Поверхностное течение направлено в сторону Америки. То есть к нам течение не идет с той стороны. Кроме того, Япония находится в очень глубоком месте: там глубоководный желоб, где громадные объемы воды. Так что разбавить воды можно", - сказал ученый. Он отметил, что, по заверению Японии, вода разбавляется до безопасного уровня - ниже радиационного фона. "Технически сделать это несложно. Это простая технология, она применяется. Идет очистка от радионуклидов, если сложно очистить – воду разбавляют. В целом это будет безопасно, если все будет сделано так, как декларируется. Всегда можно это проверить, замерить радиационный фон. Живым организмам точно вреда не будет", - отметил собеседник агентства. По словам Масленникова, эту воду хранили достаточно долго, и нерадиоактивные фракции постепенно испаряются. "Повышается соленость. И если эту воду смешать с глубинной водой, то эта вода будет тонуть на глубину несколько километров. Плюс она будет разбавлена, поэтому глубоководную фауну она не достанет", - отметил специалист. Ученый добавил, что важно не оставлять потомкам накопленный вред, и сейчас у Японии нет другого выхода из сложившейся ситуации, кроме как сбросить очищенную воду. "Когда реактор охлаждали, было использовано много воды, была громадная радиация. Когда опасность ликвидировали, воду накопили на суше. Если сейчас ее не сбросить, то она представляет большую опасность. Если ее начать выпаривать, то концентрация (радионуклидов) повысится. Это будет еще опаснее", - отметил он. В данной ситуации главное, чтобы со стороны Японии была открытость, резюмировал Масленников. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей.

https://ria.ru/20230707/fukusima-1-1882710799.html

https://ria.ru/20230706/aes-1882628632.html

https://ria.ru/20230702/fakes-1881796229.html

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Варвара Скокшина

япония, южная корея, россия, российская академия наук, фукусима-1, магатэ