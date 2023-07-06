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Зеленский признал, что рано говорить об успехах на поле боя - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:42 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882605046.html
Зеленский признал, что рано говорить об успехах на поле боя
Зеленский признал, что рано говорить об успехах на поле боя - РИА Новости, 06.07.2023
Зеленский признал, что рано говорить об успехах на поле боя
Владимир Зеленский заявил, что еще "слишком рано" говорить о крупных достижениях на поле боя, сообщает телеканал ABC, которому он дал интервью. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:42
2023-07-06T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
сша
сергей шойгу
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что еще "слишком рано" говорить о крупных достижениях на поле боя, сообщает телеканал ABC, которому он дал интервью. "Зеленский сказал... что "слишком рано" сообщать о крупных успехах на поле боя", - говорится в сообщении телеканала. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882570481.html
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882586777.html
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в мире, киев, россия, сша, сергей шойгу, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, США, Сергей Шойгу, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
Зеленский признал, что рано говорить об успехах на поле боя

ABC: Зеленский признал, что слишком рано говорить о крупных достижениях на поле боя

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что еще "слишком рано" говорить о крупных достижениях на поле боя, сообщает телеканал ABC, которому он дал интервью.
"Зеленский сказал... что "слишком рано" сообщать о крупных успехах на поле боя", - говорится в сообщении телеканала.
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Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияСШАСергей ШойгуВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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