https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882605046.html

Зеленский признал, что рано говорить об успехах на поле боя

Зеленский признал, что рано говорить об успехах на поле боя - РИА Новости, 06.07.2023

Зеленский признал, что рано говорить об успехах на поле боя

Владимир Зеленский заявил, что еще "слишком рано" говорить о крупных достижениях на поле боя, сообщает телеканал ABC, которому он дал интервью. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:42

2023-07-06T15:42

2023-07-06T15:42

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

сша

сергей шойгу

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что еще "слишком рано" говорить о крупных достижениях на поле боя, сообщает телеканал ABC, которому он дал интервью. "Зеленский сказал... что "слишком рано" сообщать о крупных успехах на поле боя", - говорится в сообщении телеканала. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.

https://ria.ru/20230706/ukraina-1882570481.html

https://ria.ru/20230706/ukraina-1882586777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, россия, сша, сергей шойгу, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато