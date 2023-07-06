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"Повел себя как малолетка": разведчик разоблачил провальный план Зеленского - РИА Новости, 06.07.2023
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11:53 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882541340.html
"Повел себя как малолетка": разведчик разоблачил провальный план Зеленского
"Повел себя как малолетка": разведчик разоблачил провальный план Зеленского - РИА Новости, 06.07.2023
"Повел себя как малолетка": разведчик разоблачил провальный план Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал сомнительную стратегию в общении со странами НАТО, заявил подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:53
2023-07-06T11:53
в мире
украина
франция
киев
владимир зеленский
йенс столтенберг
вооруженные силы сша
нато
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выбрал сомнительную стратегию в общении со странами НАТО, заявил подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер YouTube-каналу Judging Freedom.По его мнению, Зеленский продолжает выкачивать оружие из стран Североатлантического альянса, каждый раз заявляя, что именно этот требуемый им вид вооружений поспособствует успехам ВСУ. В качестве примера Шаффер прокомментировал согласие Франции предоставить Киеву танки."Эти французские штуки очень легкие и предназначены, по сути, для операций по борьбе с повстанцами, но тут же совсем не стычки с повстанцами. Я думаю, это глупости, вроде чудо-оружия. "О да, если мы получим это, все сразу будет хорошо!" Нет, ничего не будет хорошо, и это никак не прекращается, он как двухлетний ребенок, который говорит: "Дай мне шоколадную конфету, тогда я заткнусь", но он не затыкается!" — возмутился Шаффер.В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг признал в интервью Politico, что украинское контрнаступление проходит с серьезными проблемами, так как укрепление обороны российских сил повлияли на темпы продвижения.
https://ria.ru/20230706/nato-1882498787.html
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в мире, украина, франция, киев, владимир зеленский, йенс столтенберг, вооруженные силы сша, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Франция, Киев, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Вооруженные силы США, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Повел себя как малолетка": разведчик разоблачил провальный план Зеленского

Подполковник Шаффер: требования новых поставок оружия не спасут Зеленского от провала

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выбрал сомнительную стратегию в общении со странами НАТО, заявил подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер YouTube-каналу Judging Freedom.
По его мнению, Зеленский продолжает выкачивать оружие из стран Североатлантического альянса, каждый раз заявляя, что именно этот требуемый им вид вооружений поспособствует успехам ВСУ. В качестве примера Шаффер прокомментировал согласие Франции предоставить Киеву танки.
«
"Эти французские штуки очень легкие и предназначены, по сути, для операций по борьбе с повстанцами, но тут же совсем не стычки с повстанцами. Я думаю, это глупости, вроде чудо-оружия. "О да, если мы получим это, все сразу будет хорошо!" Нет, ничего не будет хорошо, и это никак не прекращается, он как двухлетний ребенок, который говорит: "Дай мне шоколадную конфету, тогда я заткнусь", но он не затыкается!" — возмутился Шаффер.
В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг признал в интервью Politico, что украинское контрнаступление проходит с серьезными проблемами, так как укрепление обороны российских сил повлияли на темпы продвижения.
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