https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882541340.html

"Повел себя как малолетка": разведчик разоблачил провальный план Зеленского

"Повел себя как малолетка": разведчик разоблачил провальный план Зеленского - РИА Новости, 06.07.2023

"Повел себя как малолетка": разведчик разоблачил провальный план Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал сомнительную стратегию в общении со странами НАТО, заявил подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:53

2023-07-06T11:53

2023-07-06T11:53

в мире

украина

франция

киев

владимир зеленский

йенс столтенберг

вооруженные силы сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7450f1c1a1a5b8fe7cb35bb933745758.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выбрал сомнительную стратегию в общении со странами НАТО, заявил подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер YouTube-каналу Judging Freedom.По его мнению, Зеленский продолжает выкачивать оружие из стран Североатлантического альянса, каждый раз заявляя, что именно этот требуемый им вид вооружений поспособствует успехам ВСУ. В качестве примера Шаффер прокомментировал согласие Франции предоставить Киеву танки."Эти французские штуки очень легкие и предназначены, по сути, для операций по борьбе с повстанцами, но тут же совсем не стычки с повстанцами. Я думаю, это глупости, вроде чудо-оружия. "О да, если мы получим это, все сразу будет хорошо!" Нет, ничего не будет хорошо, и это никак не прекращается, он как двухлетний ребенок, который говорит: "Дай мне шоколадную конфету, тогда я заткнусь", но он не затыкается!" — возмутился Шаффер.В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг признал в интервью Politico, что украинское контрнаступление проходит с серьезными проблемами, так как укрепление обороны российских сил повлияли на темпы продвижения.

https://ria.ru/20230706/nato-1882498787.html

украина

франция

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, франция, киев, владимир зеленский, йенс столтенберг, вооруженные силы сша, нато, вооруженные силы украины