https://ria.ru/20230706/vtb-1882564478.html
ВТБ поддержит проведение "Маяковский Weekend" в Центре "Зотов"
ВТБ поддержит проведение "Маяковский Weekend" в Центре "Зотов" - РИА Новости, 06.07.2023
ВТБ поддержит проведение "Маяковский Weekend" в Центре "Зотов"
Программа "Маяковский Weekend", приуроченная к 130-летию со дня рождения поэта, пройдет при поддержке ВТБ с 20 по 22 июля, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:25
2023-07-06T13:25
2023-07-06T13:25
втб
москва
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Программа "Маяковский Weekend", приуроченная к 130-летию со дня рождения поэта, пройдет при поддержке ВТБ с 20 по 22 июля, сообщает пресс-служба банка. "Владимир Маяковский – невероятно комплексная личность. При разработке уикенда мы ставили перед собой задачу сделать мероприятие таким же многогранным, чтобы полностью погрузить посетителей в мир автора", – приводятся в сообщении слова гендиректора Центра "Зотов" Дарьи Филипповой. По ее словам, пройтись по тем же улочкам, по которым гулял поэт, послушать его стихи в исполнении артистов, обсудить произведения со знатоками творчества Маяковского – все вместе это создаст целостный портрет автора. "Слог Маяковского распространился на множество сфер – от поэзии до рекламы. Поэт – одна из ключевых личностей начала ХХ века. В рамках программы "Культурная страна" ВТБ поддерживает проекты, которые знакомят людей со знаковыми фигурами культуры и истории России", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева. По данным пресс-службы, 20 июля пройдет перформанс "Маяковский. Мистерия" в постановке Александра Горчилина. В его основу лег поэтический поединок за звание "короля поэтов" между Владимиром Маяковским и Игорем Северяниным. 21 июля состоится Летний кубок Московского поэтического слэма им. Вл. Маяковского. Мероприятие пройдет в формате открытого микрофона при участии известных авторов и восходящих звезд поэтической сцены. Любители конструктивных прогулок смогут пройти по маршруту от квартиры Маяковского до Центра "Зотов". В рамках экскурсии "Маяковский идет за хлебом" участники посетят две экспозиции: "Дочка" в "Квартире на Большой Пресне", филиале Государственного музея им. В.В. Маяковского, и "Логос: голос конструктивизма" в "Зотове", а во время прогулки услышат увлекательный рассказ о жизни Маяковских на Пресне. Арт-бранч "Образ эпохи Лиля Брик" с последующей экскурсией по выставке "Логос: голос конструктивизма" пройдет 22 июля. Участники познакомятся с главной музой эпохи авангарда и историей взаимоотношений Лили Брик и Владимира Маяковского.
https://ria.ru/20230705/festival-1882330448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, москва
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Программа "Маяковский Weekend", приуроченная к 130-летию со дня рождения поэта, пройдет при поддержке ВТБ с 20 по 22 июля, сообщает пресс-служба банка.
"Владимир Маяковский
– невероятно комплексная личность. При разработке уикенда мы ставили перед собой задачу сделать мероприятие таким же многогранным, чтобы полностью погрузить посетителей в мир автора", – приводятся в сообщении слова гендиректора Центра "Зотов" Дарьи Филипповой
.
По ее словам, пройтись по тем же улочкам, по которым гулял поэт, послушать его стихи в исполнении артистов, обсудить произведения со знатоками творчества Маяковского – все вместе это создаст целостный портрет автора.
"Слог Маяковского распространился на множество сфер – от поэзии до рекламы. Поэт – одна из ключевых личностей начала ХХ века. В рамках программы "Культурная страна" ВТБ поддерживает проекты, которые знакомят людей со знаковыми фигурами культуры и истории России", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.
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По данным пресс-службы, 20 июля пройдет перформанс "Маяковский. Мистерия" в постановке Александра Горчилина. В его основу лег поэтический поединок за звание "короля поэтов" между Владимиром Маяковским и Игорем Северяниным
. 21 июля состоится Летний кубок Московского поэтического слэма им. Вл. Маяковского. Мероприятие пройдет в формате открытого микрофона при участии известных авторов и восходящих звезд поэтической сцены. Любители конструктивных прогулок смогут пройти по маршруту от квартиры Маяковского до Центра "Зотов". В рамках экскурсии "Маяковский идет за хлебом" участники посетят две экспозиции: "Дочка" в "Квартире на Большой Пресне", филиале Государственного музея им. В.В. Маяковского, и "Логос: голос конструктивизма" в "Зотове", а во время прогулки услышат увлекательный рассказ о жизни Маяковских на Пресне.
Арт-бранч "Образ эпохи Лиля Брик
" с последующей экскурсией по выставке "Логос: голос конструктивизма" пройдет 22 июля. Участники познакомятся с главной музой эпохи авангарда и историей взаимоотношений Лили Брик и Владимира Маяковского.
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