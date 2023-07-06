https://ria.ru/20230706/vtb-1882564478.html

ВТБ поддержит проведение "Маяковский Weekend" в Центре "Зотов"

ВТБ поддержит проведение "Маяковский Weekend" в Центре "Зотов" - РИА Новости, 06.07.2023

ВТБ поддержит проведение "Маяковский Weekend" в Центре "Зотов"

Программа "Маяковский Weekend", приуроченная к 130-летию со дня рождения поэта, пройдет при поддержке ВТБ с 20 по 22 июля, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:25

2023-07-06T13:25

2023-07-06T13:25

втб

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844307799_263:218:3517:2048_1920x0_80_0_0_406df3311b169c595017c018c6558379.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Программа "Маяковский Weekend", приуроченная к 130-летию со дня рождения поэта, пройдет при поддержке ВТБ с 20 по 22 июля, сообщает пресс-служба банка. "Владимир Маяковский – невероятно комплексная личность. При разработке уикенда мы ставили перед собой задачу сделать мероприятие таким же многогранным, чтобы полностью погрузить посетителей в мир автора", – приводятся в сообщении слова гендиректора Центра "Зотов" Дарьи Филипповой. По ее словам, пройтись по тем же улочкам, по которым гулял поэт, послушать его стихи в исполнении артистов, обсудить произведения со знатоками творчества Маяковского – все вместе это создаст целостный портрет автора. "Слог Маяковского распространился на множество сфер – от поэзии до рекламы. Поэт – одна из ключевых личностей начала ХХ века. В рамках программы "Культурная страна" ВТБ поддерживает проекты, которые знакомят людей со знаковыми фигурами культуры и истории России", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева. По данным пресс-службы, 20 июля пройдет перформанс "Маяковский. Мистерия" в постановке Александра Горчилина. В его основу лег поэтический поединок за звание "короля поэтов" между Владимиром Маяковским и Игорем Северяниным. 21 июля состоится Летний кубок Московского поэтического слэма им. Вл. Маяковского. Мероприятие пройдет в формате открытого микрофона при участии известных авторов и восходящих звезд поэтической сцены. Любители конструктивных прогулок смогут пройти по маршруту от квартиры Маяковского до Центра "Зотов". В рамках экскурсии "Маяковский идет за хлебом" участники посетят две экспозиции: "Дочка" в "Квартире на Большой Пресне", филиале Государственного музея им. В.В. Маяковского, и "Логос: голос конструктивизма" в "Зотове", а во время прогулки услышат увлекательный рассказ о жизни Маяковских на Пресне. Арт-бранч "Образ эпохи Лиля Брик" с последующей экскурсией по выставке "Логос: голос конструктивизма" пройдет 22 июля. Участники познакомятся с главной музой эпохи авангарда и историей взаимоотношений Лили Брик и Владимира Маяковского.

https://ria.ru/20230705/festival-1882330448.html

https://ria.ru/20230704/vtb-1882237579.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

втб, москва