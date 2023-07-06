Рейтинг@Mail.ru
Рогов предположил, почему на фронте установилось относительное затишье - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/vsu-1882560305.html
Рогов предположил, почему на фронте установилось относительное затишье
Рогов предположил, почему на фронте установилось относительное затишье - РИА Новости, 06.07.2023
Рогов предположил, почему на фронте установилось относительное затишье
В Запорожской области на линии фронта наблюдается относительное затишье: вероятно, украинские войска копят силы для новой попытки наступления, сообщил РИА... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:10
2023-07-06T13:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
запорожская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_820daddd74d1f81bfd32b293fa1d1df7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. В Запорожской области на линии фронта наблюдается относительное затишье: вероятно, украинские войска копят силы для новой попытки наступления, сообщил РИА Новости в четверг глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "По ситуации на фронте: все ровно, стабильно и под контролем. Противник предпринял спорадические попытки атак небольшими силами, все они отбиты нашей армией. Сейчас наблюдается относительное затишье. Кроме артиллерийских дуэлей, никаких активных действий не предпринимается", - сказал Рогов. По его словам, на данный момент ряд частей ВСУ из-за больших потерь выведены на доукомплектование, а на линию фронта перебрасываются новые резервы. "По всей видимости, противник готовится к новому этапу масштабного наступления после того, как первая попытка захлебнулась", - сказал Рогов. Накануне он же рассказал РИА Новости, что высокие риски атаки украинских войск на Запорожскую АЭС сохранятся как минимум до 11-12 июля, когда будет проходить саммит НАТО. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в свою очередь отмечал, что новая попытка наступления предпринимается ВСУ именно в преддверии саммита НАТО. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
https://ria.ru/20230705/kontrnastuplenie-1882459482.html
https://ria.ru/20230705/kontrnastup-1882237985.html
https://ria.ru/20230705/platsdarm-1882227174.html
россия
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2af76a5a44b337234e863dfe5dbfa615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов предположил, почему на фронте установилось относительное затишье

Рогов предположил, что украинские войска копят силы для новой попытки наступления

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. В Запорожской области на линии фронта наблюдается относительное затишье: вероятно, украинские войска копят силы для новой попытки наступления, сообщил РИА Новости в четверг глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"По ситуации на фронте: все ровно, стабильно и под контролем. Противник предпринял спорадические попытки атак небольшими силами, все они отбиты нашей армией. Сейчас наблюдается относительное затишье. Кроме артиллерийских дуэлей, никаких активных действий не предпринимается", - сказал Рогов. По его словам, на данный момент ряд частей ВСУ из-за больших потерь выведены на доукомплектование, а на линию фронта перебрасываются новые резервы.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Пушилин подвел итог первого этапа украинского контрнаступления
5 июля, 20:07
"По всей видимости, противник готовится к новому этапу масштабного наступления после того, как первая попытка захлебнулась", - сказал Рогов.
Накануне он же рассказал РИА Новости, что высокие риски атаки украинских войск на Запорожскую АЭС сохранятся как минимум до 11-12 июля, когда будет проходить саммит НАТО. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в свою очередь отмечал, что новая попытка наступления предпринимается ВСУ именно в преддверии саммита НАТО.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
Атака соединений 5-й гвардейской танковой армии в районе Прохоровки, Курская битва, Великая Отечественная война 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Контрнаступ вермахта: история повторяется
5 июля, 08:00
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
Украинские военнослужащие в Артемовске - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
"Пойдут, откуда не ждали". ВСУ выбрали новую цель
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраинаЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала