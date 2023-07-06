https://ria.ru/20230706/vsu-1882560305.html
Рогов предположил, почему на фронте установилось относительное затишье
Рогов предположил, почему на фронте установилось относительное затишье - РИА Новости, 06.07.2023
Рогов предположил, почему на фронте установилось относительное затишье
В Запорожской области на линии фронта наблюдается относительное затишье: вероятно, украинские войска копят силы для новой попытки наступления, сообщил РИА... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:10
2023-07-06T13:10
2023-07-06T13:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. В Запорожской области на линии фронта наблюдается относительное затишье: вероятно, украинские войска копят силы для новой попытки наступления, сообщил РИА Новости в четверг глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "По ситуации на фронте: все ровно, стабильно и под контролем. Противник предпринял спорадические попытки атак небольшими силами, все они отбиты нашей армией. Сейчас наблюдается относительное затишье. Кроме артиллерийских дуэлей, никаких активных действий не предпринимается", - сказал Рогов. По его словам, на данный момент ряд частей ВСУ из-за больших потерь выведены на доукомплектование, а на линию фронта перебрасываются новые резервы. "По всей видимости, противник готовится к новому этапу масштабного наступления после того, как первая попытка захлебнулась", - сказал Рогов. Накануне он же рассказал РИА Новости, что высокие риски атаки украинских войск на Запорожскую АЭС сохранятся как минимум до 11-12 июля, когда будет проходить саммит НАТО. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в свою очередь отмечал, что новая попытка наступления предпринимается ВСУ именно в преддверии саммита НАТО. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
https://ria.ru/20230705/kontrnastuplenie-1882459482.html
https://ria.ru/20230705/kontrnastup-1882237985.html
https://ria.ru/20230705/platsdarm-1882227174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов предположил, почему на фронте установилось относительное затишье
Рогов предположил, что украинские войска копят силы для новой попытки наступления
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. В Запорожской области на линии фронта наблюдается относительное затишье: вероятно, украинские войска копят силы для новой попытки наступления, сообщил РИА Новости в четверг глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"По ситуации на фронте: все ровно, стабильно и под контролем. Противник предпринял спорадические попытки атак небольшими силами, все они отбиты нашей армией. Сейчас наблюдается относительное затишье. Кроме артиллерийских дуэлей, никаких активных действий не предпринимается", - сказал Рогов. По его словам, на данный момент ряд частей ВСУ из-за больших потерь выведены на доукомплектование, а на линию фронта перебрасываются новые резервы.
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"По всей видимости, противник готовится к новому этапу масштабного наступления после того, как первая попытка захлебнулась", - сказал Рогов.
Накануне он же рассказал РИА Новости, что высокие риски атаки украинских войск на Запорожскую АЭС
сохранятся как минимум до 11-12 июля, когда будет проходить саммит НАТО
. Советник врио главы ДНР
Игорь Кимаковский в свою очередь отмечал, что новая попытка наступления предпринимается ВСУ
именно в преддверии саммита НАТО.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев
бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу
, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей
и Португалией".
Контрнаступ вермахта: история повторяется
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США
БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
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