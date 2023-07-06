https://ria.ru/20230706/vodokhranilische-1882643656.html

Сальдо заявил, что Каховского водохранилища больше нет

Сальдо заявил, что Каховского водохранилища больше нет - РИА Новости, 06.07.2023

Сальдо заявил, что Каховского водохранилища больше нет

Каховское водохранилище не просто обмелело после разрушения Каховской ГЭС, а его больше не существует, сообщил в эфире Первого канала врио главы губернатора... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T17:34

2023-07-06T17:34

2023-07-06T17:34

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

владимир сальдо

разрушение каховской гэс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Каховское водохранилище не просто обмелело после разрушения Каховской ГЭС, а его больше не существует, сообщил в эфире Первого канала врио главы губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Я бы сказал, что оно не обмелело, а Каховского водохранилища на сегодняшний день больше нет. Т.е. Днепр вошел в свое русло и течет без накопления воды, которая необходима всей Таврии, Херсонской области, северного Крыма", - сказал Сальдо. Он отметил, что это водохранилище было важно и для правобережья Днепра, потому что вода из него подавалась в Кривой Рог, Никополь, Марганец, Орджоникидзе и Днепродзержинск. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , россия, владимир сальдо, разрушение каховской гэс, ситуация в днр и лнр