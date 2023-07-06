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Набиуллина оценила идею о создании единой валюты БРИКС
Набиуллина оценила идею о создании единой валюты БРИКС - РИА Новости, 06.07.2023
Набиуллина оценила идею о создании единой валюты БРИКС
Идея о создании единой валюты в рамках БРИКС заслуживает внимания, но это непростая работа, сейчас ЦБ концентрируется на развитии расчетов в нацвалютах, заявила РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:19
2023-07-06T18:19
2023-07-06T18:19
санкт-петербург
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
брикс
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Идея о создании единой валюты в рамках БРИКС заслуживает внимания, но это непростая работа, сейчас ЦБ концентрируется на развитии расчетов в нацвалютах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Безусловно, эта идея заслуживает внимания, но этот проект, я думаю, будет достаточно сложным к реализации, как и любая идея наднациональной валюты. Она требует согласия многих сторон, это совсем не простой проект. Поэтому мы одновременно все-таки работаем и концентрируем свои усилия на развитии двухсторонних расчетов с использованием национальной валюты, развитии инфраструктуры, которая связывает наши платежные системы, то, что нужно бизнесу сегодня, сейчас", - сказала она журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ. Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
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санкт-петербург, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), брикс, экономика
Санкт-Петербург, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), БРИКС, Экономика
Набиуллина оценила идею о создании единой валюты БРИКС
Набиуллина: идея о создании единой валюты в БРИКС заслуживает внимания, но это непросто
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Идея о создании единой валюты в рамках БРИКС заслуживает внимания, но это непростая работа, сейчас ЦБ концентрируется на развитии расчетов в нацвалютах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Безусловно, эта идея заслуживает внимания, но этот проект, я думаю, будет достаточно сложным к реализации, как и любая идея наднациональной валюты. Она требует согласия многих сторон, это совсем не простой проект. Поэтому мы одновременно все-таки работаем и концентрируем свои усилия на развитии двухсторонних расчетов с использованием национальной валюты, развитии инфраструктуры, которая связывает наши платежные системы, то, что нужно бизнесу сегодня, сейчас", - сказала она журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.
Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
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