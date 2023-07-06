https://ria.ru/20230706/ukraina-1882570481.html
"Эта лошадь сломала три ноги": в США вынесли Украине приговор
"Эта лошадь сломала три ноги": в США вынесли Украине приговор - РИА Новости, 06.07.2023
"Эта лошадь сломала три ноги": в США вынесли Украине приговор
Предстоящий на следующей неделе саммит стран НАТО в Вильнюсе продемонстрирует, что Североатлантический альянс оказался на грани коллапса, заявил в интервью... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:47
2023-07-06T13:47
2023-07-06T13:47
в мире
вильнюс
скотт риттер
йенс столтенберг
нато
politico
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_0:58:3078:1789_1920x0_80_0_0_21f2d3b0a316f7e281190cd6688c5e58.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Предстоящий на следующей неделе саммит стран НАТО в Вильнюсе продемонстрирует, что Североатлантический альянс оказался на грани коллапса, заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону отставной американский разведчик Скотт Риттер.По его словам, страны альянса на протяжении десятилетий зависели от нежизнеспособной идеологии, что в итоге привело к детонации украинского конфликта. Теперь на карту, как считает Риттер, поставлено само выживание НАТО как института."Этот саммит НАТО будет сборищем перепуганных наций, отчаянно ждущих чуда, способного изменить их судьбу, которая заключается в том, что они уже поставили все на украинскую лошадь. Но украинская лошадь уже споткнулась на последних кругах и лежит на поле с тремя сломанными ногами, она не выиграет", — заключил Риттер.В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг признал в интервью Politico, что украинское контрнаступление проходит с серьезными проблемами, так как укрепление обороны российских сил повлияли на темпы продвижения.
https://ria.ru/20230705/nato-1882464701.html
вильнюс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_1ea0cc50a0f4f8cd8d38972930fe8d0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вильнюс, скотт риттер, йенс столтенберг, нато, politico
В мире, Вильнюс, Скотт Риттер, Йенс Столтенберг, НАТО, Politico
"Эта лошадь сломала три ноги": в США вынесли Украине приговор
Экс-разведчик Риттер: Украина поставила под сомнение жизнеспособность НАТО