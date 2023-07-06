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"Эта лошадь сломала три ноги": в США вынесли Украине приговор - РИА Новости, 06.07.2023
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13:47 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882570481.html
"Эта лошадь сломала три ноги": в США вынесли Украине приговор
"Эта лошадь сломала три ноги": в США вынесли Украине приговор - РИА Новости, 06.07.2023
"Эта лошадь сломала три ноги": в США вынесли Украине приговор
Предстоящий на следующей неделе саммит стран НАТО в Вильнюсе продемонстрирует, что Североатлантический альянс оказался на грани коллапса, заявил в интервью... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:47
2023-07-06T13:47
в мире
вильнюс
скотт риттер
йенс столтенберг
нато
politico
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Предстоящий на следующей неделе саммит стран НАТО в Вильнюсе продемонстрирует, что Североатлантический альянс оказался на грани коллапса, заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону отставной американский разведчик Скотт Риттер.По его словам, страны альянса на протяжении десятилетий зависели от нежизнеспособной идеологии, что в итоге привело к детонации украинского конфликта. Теперь на карту, как считает Риттер, поставлено само выживание НАТО как института."Этот саммит НАТО будет сборищем перепуганных наций, отчаянно ждущих чуда, способного изменить их судьбу, которая заключается в том, что они уже поставили все на украинскую лошадь. Но украинская лошадь уже споткнулась на последних кругах и лежит на поле с тремя сломанными ногами, она не выиграет", — заключил Риттер.В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг признал в интервью Politico, что украинское контрнаступление проходит с серьезными проблемами, так как укрепление обороны российских сил повлияли на темпы продвижения.
https://ria.ru/20230705/nato-1882464701.html
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в мире, вильнюс, скотт риттер, йенс столтенберг, нато, politico
В мире, Вильнюс, Скотт Риттер, Йенс Столтенберг, НАТО, Politico
"Эта лошадь сломала три ноги": в США вынесли Украине приговор

Экс-разведчик Риттер: Украина поставила под сомнение жизнеспособность НАТО

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Предстоящий на следующей неделе саммит стран НАТО в Вильнюсе продемонстрирует, что Североатлантический альянс оказался на грани коллапса, заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону отставной американский разведчик Скотт Риттер.
По его словам, страны альянса на протяжении десятилетий зависели от нежизнеспособной идеологии, что в итоге привело к детонации украинского конфликта. Теперь на карту, как считает Риттер, поставлено само выживание НАТО как института.
«
"Этот саммит НАТО будет сборищем перепуганных наций, отчаянно ждущих чуда, способного изменить их судьбу, которая заключается в том, что они уже поставили все на украинскую лошадь. Но украинская лошадь уже споткнулась на последних кругах и лежит на поле с тремя сломанными ногами, она не выиграет", — заключил Риттер.
В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг признал в интервью Politico, что украинское контрнаступление проходит с серьезными проблемами, так как укрепление обороны российских сил повлияли на темпы продвижения.
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В миреВильнюсСкотт РиттерЙенс СтолтенбергНАТОPolitico
 
 
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