https://ria.ru/20230706/ukraina-1882570481.html

"Эта лошадь сломала три ноги": в США вынесли Украине приговор

"Эта лошадь сломала три ноги": в США вынесли Украине приговор - РИА Новости, 06.07.2023

"Эта лошадь сломала три ноги": в США вынесли Украине приговор

Предстоящий на следующей неделе саммит стран НАТО в Вильнюсе продемонстрирует, что Североатлантический альянс оказался на грани коллапса, заявил в интервью... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:47

2023-07-06T13:47

2023-07-06T13:47

в мире

вильнюс

скотт риттер

йенс столтенберг

нато

politico

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Предстоящий на следующей неделе саммит стран НАТО в Вильнюсе продемонстрирует, что Североатлантический альянс оказался на грани коллапса, заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону отставной американский разведчик Скотт Риттер.По его словам, страны альянса на протяжении десятилетий зависели от нежизнеспособной идеологии, что в итоге привело к детонации украинского конфликта. Теперь на карту, как считает Риттер, поставлено само выживание НАТО как института."Этот саммит НАТО будет сборищем перепуганных наций, отчаянно ждущих чуда, способного изменить их судьбу, которая заключается в том, что они уже поставили все на украинскую лошадь. Но украинская лошадь уже споткнулась на последних кругах и лежит на поле с тремя сломанными ногами, она не выиграет", — заключил Риттер.В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг признал в интервью Politico, что украинское контрнаступление проходит с серьезными проблемами, так как укрепление обороны российских сил повлияли на темпы продвижения.

https://ria.ru/20230705/nato-1882464701.html

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Ольга Матыс

в мире, вильнюс, скотт риттер, йенс столтенберг, нато, politico